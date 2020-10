Yli 65-vuotiaille suunnattu laaja rokotetutkimus jätetään tänä syksynä toteuttamatta koronaviruspandemian takia, mutta syksyllä 2021 ja 2022 on määrä jatkaa.

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, suojaako korkea-annoksinen rokote influenssan jälkitauteina esiintyviltä vakavilta verenkierto- ja hengitystiesairauksilta paremmin kuin nyt käytössä oleva rokote.­

Yli 33 000 tavallista tehokkaamman influenssarokotuksen tutkimukseen viime syksynä osallistunutta on nyt odottanut kutsua uusintakierrokselle, jota ei tulekaan.

Tieto yli 65-vuotiaiden tehorokotuksen toisen kierroksen perumisesta on tavoittanut koehenkilöt huonosti, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut siitä verkkosivuillaan lokakuussa. Myös paikallislehtiä ja terveyskeskuksia on informoitu.

”Kyllä monet eläkeläiset ihmettelevät, pitäisikö nyt mennä tavalliseen influenssarokotukseen, vai odottaa vielä, että tuleeko kutsu rokotetutkimuksen toiselle kierrokselle, kuten meille luvattiin”, sanoo Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut helsinkiläinen Markku Kärkkäinen.

”Kun vuosi sitten jonotin tehorokotusta Kinaporin palvelukeskuksessa, olin joukon nuoremmasta päästä. Ei heistä moni osaa käyttää nettiä. Lisäksi tieto oli vaikea löytää THL:n sivuviidakosta”, Kärkkäinen sanoo. Hän olisi kaivannut suoraa yhteydenottoa toisen kierroksen lykkäämisestä.

”On kuitenkin isosta porukasta kyse, ja ajat ovat tavallisiinkin influenssarokotuksiin hyvin tukossa”, Kärkkäinen sanoo.

THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu pahoittelee tilannetta ja myöntää, että viestintä olisi voinut olla parempaa.

”On meille puheluita asiasta tullut, ja ymmärrän hyvin närkästyksen”, Palmu sanoo.

”Tiedottamiseen tuli viiveitä, kun odotimme toimeksiantajalta tietoa, toteutetaanko tutkimus tänä syksynä. Tieto tuli meille vasta syyskuun lopulla”, Palmu kertoo.

Toimeksiantaja on rokotevalmistaja Sanofi Pasteur.

Tutkimus oli alun perin määrä toteuttaa kahdessa osassa eli vuosina 2019 ja 2020. Nyt tämä syksy jää väliin koronapandemian takia, mutta tutkimusta jatketaan vuosina 2021 ja 2022. Ensimmäisiä tuloksia saadaan vuonna 2024.

Palmun mukaan koronavirusepidemia ja sen rajoitustoimenpiteet vaikuttavat myös influenssan esiintymiseen, mikä tekee rokotteen vaikutusten arvioinnista epävarmaa tänä vuonna.

Palmu kehottaa vuosi sitten tutkimukseen osallistuneita ottamaan nyt tavallisen influenssarokotuksen. Vain osa heistä sai sokkotutkimuksessakaan tehorokotuksen.

Laajassa FinFluHD-tutkimuksessa arvioidaan uuden tutkimusvalmisteen, 4-valenttisen korkea-annoksisen influenssarokotteen tehokkuutta ikääntyneillä.

Korkea-annoksinen tarkoittaa sitä, että tutkimusrokotteen sisältämä rokotemäärä kutakin influenssavirusta vastaan on nelinkertainen eli 60 mikrogrammaa tavalliseen 15 mikrogrammaan verrattuna.

Palmun mukaan valmiste on jo saanut myyntiluvan Suomessa ja muualla Euroopassa, mutta myynnissä sitä ei vielä ole.

”Ensi vuonna on entistä helpompi suositella osallistumista tutkimukseen”, Palmu arvioi myyntiluvan saannin vaikutuksia.

Tutkimukseen kutsuttiin alun perin noin 450 000 henkilöä.