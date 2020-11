Selvitys: Oppivelvollisuuden laajennus on esimerkki pikapolitiikasta, jossa isoja päätöksiä tehdään ilman kokeiluja tai laajaa tutkimuspohjaa

Selvityksen laatineiden tohtoreiden mukaan pikapolitiikassa isoja päätöksiä tehdään ilman kokeiluja tai laajaa tutkimuspohjaa, usein muista maista lainattujen esimerkkien voimin.

Lakipaketti oppivelvollisuusiän nostosta 18 vuoteen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta 20-vuotiaaksi asti on tuoreen selvityksen mukaan esimerkki ”pikapolitiikasta, jossa isoja päätöksiä tehdään ilman kokeiluja tai laajaa tutkimuspohjaa, usein muista maista lainattujen esimerkkien voimin.”

Näin kirjoittavat kasvatustieteiden tohtori Peter Johnson ja filosofian tohtori Tomi Kiilakoski Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) heiltä tilaamassa oppivelvollisuusuudistuksen vaikutusarvioinnissa.

Johnson on juuri eläköityvä Kokkolan pitkäaikainen sivistysjohtaja, ja Kiilakoski on Nuorisotutkimusseuran tutkija.

Hallituksen laaja noin 500 sivun esitys oppivelvollisuuden pidentämiseksi on lähetekeskustelussa eduskunnassa tiistaina. Uuden lain on määrä tulla voimaan syksystä 2021 alkaen ikäluokka kerrallaan.

Selvityksen mukaan uudistuksella on hyvin kapea tieteellisen tutkimuksen pohja. Siihen ei ole myöskään liittynyt uutta tietoa tuottaneita kokeiluja, joten uudistuksen vaikuttavuus on epävarma.

Esimerkiksi maksutonta esiopetusta ollaan sen sijaan laajentamassa kokeilujen kautta.

”Taloudellisesti on kestämätöntä, että uudistukseen suunnataan vuositasolla vähintään 130–140 miljoonaa euroa, vaikka se perustuu kapeaan tietopohjaan”, Johnson ja Kiilakoski huomauttavat.

Uudistuksen kiireisestä aikataulusta johtuen sen aikana ei ole julkaistu uutta suomalaista kasvatustieteellistä tutkimusta tai arviointeja, jotka antaisivat suoraa näyttöä oppivelvollisuusiän nostosta ja sen vaikutuksesta toisen asteen koulutuksen läpäisyyn ja tutkintojen suorittamisen kasvuun, selvityksessä sanotaan.

Tutkimusperusteisuutta olisi voinut selvityksen mukaan vahvistaa tutkimalla nuorten ja heidän huoltajiensa asennoitumista nykyistä ja laajentuvaa oppivelvollisuutta kohtaan. Lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty.

Hallituksen esittämä oppivelvollisuusmalli ei Johnsonin ja Kiilakosken mukaan ylipäänsä vastaa perusopetuksesta alkavaan oppilaiden osaamisvajeeseen, joka vaikuttaa kiinnittymiseen toiseen asteen koulutukseen tai opintojen keskeyttämisen syihin.

Yleisimmät syyt keskeyttää ammattikoulu ovat väärän alan valinta, huono viihtyminen koulussa ja pettymys opetukseen.

Selvityksen viesti on pääpiirteissään sama, minkä EK itsekin on tuonut esille vaatiessaan uudistuksen jäädyttämistä. Tilalle EK on esittänyt äidinkielen ja matematiikan osaamistakuuta peruskouluun sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille.

Myös Johnson ja Kiilakoski kiinnittävät huomionsa siihen, ettei uudistuksen yhteyttä nuorten mielenterveyspalveluihin tai sote-uudistukseen ole pohdittu. He tuovat esiin myös vaihtoehtoisia malleja.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen sijaan voitaisiin selvityksen mukaan esimerkiksi säätää vain hakeutumisvelvollisuus toiselle asteelle, luoda uusia osaamis- ja nuorisotakuun malleja sekä ottaa käyttöön nykyistä suurempi oppimateriaalilisä.

Johnson ja Kiilakoski ehdottavat myös, että osauudistuksen sijaan valmisteilla olevassa koulutuspoliittisessa selonteossa olisi jo aika pohtia kokonaisuudistusta perusopetuslakiin, joka on peräisin 1990-luvun lopulta.