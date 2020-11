Öljylämmityksen vaihtamiseen kannustavaa avustusta on hakenut noin 5 200 pientalon omistajaa – hakemusten käsittely ruuhkautunut

Avustusta on myönnetty syyskuun alusta lähtien ja se on osa niin sanottua kestävää elvytystä, jolla tuetaan koronaviruspandemiasta toipuvaa taloutta.

Viime vuonna Suomessa on arvioitiin olevan noin 150 000 öljylämmitteistä pientaloa. Kuvassa öljypoltin espoolaisessa talossa.­

Uutta öljylämmityksen vaihtamiseen kannustavaa avustusta on syys-lokakuussa hakenut noin 5 200 pientalon omistajaa. Avustuspäätöksiä oli lokakuun loppuun mennessä tehty noin 1 200, joista noin 60 oli kielteisiä, kertoo ympäristöministeriö ja avustusta myöntävä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Avustukseen on toistaiseksi varattu 28 miljoonaa euroa. Määrärahan arvioitiin alustavasti riittävän noin 10 000:lle pientalon omistajalle. Ennakoitua useampi on kuitenkin hakenut suurempaa 4000 euron avustusta, minkä vuoksi ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus arvioivat, että avustusta riittää todennäköisesti noin 7 000-8 000:lle pientalolle.

Syyskuun alusta lähtien jaettu avustus on osa niin sanottua kestävää elvytystä. Sillä on tarkoitus tukea koronaviruspandemiasta toipuvaa taloutta.

”Elvytyksen ja työllisyyden näkökulmasta olisi ihanteellista, että lämmitysremontteja toteutettaisiin ripeällä aikataululla. Nopeat päästövähennykset myös tukevat Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttamista”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on syntynyt avustushakemusten takia ruuhkaa. ELY-keskus kertoo palkanneensa hakemusten käsittelyyn lisää henkilökuntaa, mutta tiedotteen mukaan avustusta hakevien on syytä varautua jopa 4–6 kuukauden käsittelyaikaan. Hakijoita suositellaan hakemaan avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, mikä nopeuttaa käsittelyä.

Avustuksen määrä on joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, avustuksen määrä on 4 000 euroa. Kun siirrytään öljylämmityksestä muihin kuin edellä mainittuihin lämmitysjärjestelmiin, avustuksen määrä on 2 500 euroa.

Suurin osa avustuksen hakijoista on vaihtamassa öljylämmityksen ilma–vesilämpöpumppuun, kerrotaan ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Hallitus on esittänyt ensi vuoden budjettiin noin 9,7 miljoonan euron määrärahaa, jolla edelleen tuettaisiin öljylämmityksestä pois vaihtavia pientalon omistajia.