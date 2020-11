Oppivelvollisuuden laajentaminen on ymmärrettävä houkutus ministerille jäädä historiaan

Syksyllä 2021 tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun oppivelvollisuus tuli voimaan Suomessa. Eduskunnassa oppositio pääsee tiistaina ruotimaan esitystä nostaa oppivelvollisikä 16 vuodesta 18 vuoteen.

Harva ministeri jättäisi käyttämättä hyväkseen tilaisuutta jäädä historiaan.

Sitä ei tee myöskään vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Hänen johdollaan Suomi on nostamassa oppivelvollisuusiän 18 vuoteen.

Marjukka Liiten­

Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen valmisteleman laajan lakipaketin, historiallinen uudistus toteutuu jo syksystä 2021 lähtien ikäluokka kerrallaan. Uudistus on eduskunnassa lähetekeskustelussa tiistaina.

Peruskoulun ensi keväänä päättäville säädetään velvollisuus hakea jatko-opintoihin, joita ei myöskään sopisi keskeyttää ilman perusteluja.

Viranomaisille eli oppilaitoksille ja oppilaan asuinkunnalle tulee samalla velvollisuus huolehtia siitä, että hänet myös ”saattaen vaihdetaan” peruskoulusta toisen asteen koulutukseen eli ammattikouluun tai lukioon, tai ainakin niin sanottuun tutkintoon valmentavaan koulutukseen.

Maksuttomat oppimateriaalit ja työvälineet opiskelijalle on luvassa aina sen vuoden loppuun asti, kun hän täyttää 20 vuotta.

Uudistuksen juhlava historiallisuus selittyy sillä, että ensi syksynä tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun oppivelvollisuus Suomessa ylipäänsä tuli voimaan. Tuolloin se ulottui vasta 13-vuotiaisiin asti, kun nykyään oppivelvollisuus päättyy peruskoulun suorittamiseen käytännössä 16-vuotiaana. Sama ikä on ollut voimassa vuodesta 1957.

Sadan vuoden etappi ei tietenkään ole hallituksen ainoa motiivi nostaa oppivelvollisuusikää, vaan uudistuksen avulla pyritään aidosti kohentamaan koulutustasoa ja työllisyyttä. Tilastot osoittavatkin, että osittaisesta koulutuksen inflaatiosta huolimatta koulutus kannattaa: mitä korkeampi koulutus, sitä parempi työllisyys.

Nykyistä pidempi oppivelvollisuus ja maksuton koulutus ovat vasemmistopuolueiden ikiaikaisia tavoitteita. Hallituspuolueista keskusta, vihreät ja Rkp asettuivat tavoitteen taakse vähemmällä innolla eli hieman nikotellen.

Esimerkiksi keskusta on oppivelvollisuuden sijaan puhunut mieluummin oppioikeudesta, mikä on hieman erikoista, koska jo nyt on käytännössä voimassa koulutustakuu.

Vain noin prosentti peruskoulun päättävistä ei koskaan aloita toisen asteen opintoja. Sen sijaan keskeyttäjiä etenkin ammattikoulussa riittää, liki yhdeksän prosenttia vuodessa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 noin 14 prosenttia 24-vuotiaista oli vielä vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Osuutta nostavat maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Nykyiset oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit suhtautuvat kalliiksi, mekaaniseksi ja tehottomaksi moittimaansa uudistukseen nihkeästi, mistä löytyy pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamalle hallitukselle toinen käytännön syy pitää kiirettä. Seuraavassa hallituksessa kun saattavat olla nykyiset oppositiopuolueet, jolloin uudistus joutuisi taas odottelemaan uutta vasemmistolaisempaa hallitusta.

Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät ovat ehdottaneet ainakin vuoden lisäaikaa uudistuksen toimeenpanoon, koska korona- ja talouskriisin keskellä oppilaitoksilla ja opettajilla riittää paineita ihan normiopetuksenkin järjestämisessä.

Opetusministeri Li Andersson on tyrmännyt toimeenpanon lykkäyksen koronakriisin takia. Hänen mukaansa koronakriisin vuoksi osaamistason nostolla on päinvastoin kiire.

Eduskunnassa uudistuksella on nyt hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi hallituspuolueitten äänin, samoin kuin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) koronakriisin hoitotoimet saivat eduskunnan luottamuksen.

Yhtä hyvin ei Kiurulle ei käynyt vuonna 2014. Silloin hän ajoi opetusministerinä oppivelvollisuusiän nostoa vuodella, mutta asia ei lopulta edennyt edes eduskuntaan asti, vaikka demarit olivat saaneet ehdotuksensa hallituksen niin sanottuun rakennepakettiin syksyllä 2013.

”Kyllä se oppivelvollisuusiän nosto tulee”, Kiuru vakuutti vielä kesällä 2014, kun kokoomuksen uusi puheenjohtaja ja tuleva pääministeri Alexander Stubb oli jo viritellyt uudistuksen perumista.

Hallitus perui uudistuksen syksyllä 2014 ja lupasi käyttää siihen kaavailemansa 15 miljoonaa euroa ja niiden lisäksi 35 miljoonaa euroa peruskoulun kohentamiseen ja koulupudokkuuden vähentämiseen.

Uudistuksen vastustajat arvioivat tuolloinkin, ettei kyseinen 15 miljoonaa euroa olisi riittänyt oikein mihinkään, vaan se olisi mennyt vain oppikirjojen hankintaan.

Nyt hallitus on varannut uudistusta varten 129 miljoonaa euroa vuodessa silloin, kun se koskee jo kolmea ikäluokkaa. Summa on suurehko, mutta silti on herännyt epäilyjä sen riittävyydestä, kun kunnat nytkin joutuvat itse kustantamaan suuren osan lukiokoulutuksesta.

Esimerkiksi Unkarissa oppivelvollisuusikä ehdittiin nostaa 18 vuoteen, mutta kun lisärahoitusta ei juuri osoitettu, palattiin 16 vuoteen.

Suomen eduskunnassa syntynee tiistaina jo tutuksi käynyttä väittelyä siitä, olisiko rahoitusta syytä suunnata koulupolun varhaisempaan vaiheeseen ammattikoulun ja lukion sijaan. Myös uudistuksen perustuslailliset tasa-arvokysymykset saattavat nousta pintaan.

Oikeusministeriö näki lausunnossaan lain pykälissä paljon perusoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. Ehdotuksessa ei esimerkiksi ole juuri perusteltu opetuksen maksuttomuuden rajaamista ainoastaan tietylle ikäryhmälle eli enintään 20-vuotiaille, vaikka sitä vanhempia on ammattikoululaisista suuri osa.

Lainsäädännön arviointineuvosto puolestaan kehui hallituksen lakiesitystä laadukkaasti valmistelluksi. Toisaalta se kysyi ja jopa epäili, onko oppivelvollisuuden laajentaminen paras keino varmistaa kaikille toisen asteen tutkinto.

”Esityksessä kiinnitetään paljon huomiota tukea tarvitseviin opiskelijoihin, mutta esitys ei näytä kohdistuvan heihin kovin tehokkaasti”, arviointineuvosto arvosteli. Se katsoi, että esityksessä olisi tullut arvioida tarkemmin myös muita vaihtoehtoja kuin oppivelvollisuuden laajentamisen eri muotoja.

Lainsäädännön arviointineuvosto kallistui myös painottamaan, että varhainen puuttuminen on tehokas tapa auttaa tukea tarvitsevia oppilaita.