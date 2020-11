Hallituksella on uusi ongelma: eläkeputken poisto toisikin luultua vähemmän työllisiä, joten nyt pitää löytää lisää toimia

Hallitus antoi työmarkkinajärjestöille tehtäväksi sopia keinoista yli 55-vuotiaiden työllisyyden vahvistamiseksi vähintään 10 000 työntekijällä. HS:n tietojen mukaan pelkkä eläkeputken poisto ei riitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Hallitus on pyytänyt työmarkkinoiden keskusjärjestöiltä ratkaisuja, joilla kohennetaan yli 55-vuotiaiden työllisyyttä.­

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoite saada kokoon syksyn aikana tehtävillä päätöksillä vähintään 31 000 uutta työllistä on osoittautunut entistä vaikeammaksi.

HS:n tietojen mukaan niin sanotun eläkeputken poistaminen ei toisikaan niin paljon työllisiä kuin hallituksessa aiemmin luultiin.

Hallitus antoi budjettiriihessä työmarkkinajärjestöille tehtäväksi sopia yli 55-vuotiaiden työllisyyden vahvistamisesta 10 000–12 000 työntekijällä. Hallitus on sitoutunut päättämään itse toimista, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse sopuun marraskuun loppuun mennessä.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää käytännössä eläkeputken poistamista, vaikka sitä ei hallituksen antamassa toimeksiannossa suoraan sanotakaan. Eläkeputkella viitataan työttömyysturvan lisäpäiviin eli ikääntyvien mahdollisuuteen saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkeikään saakka.

Työmarkkina- ja hallituslähteet kertovat HS:lle, että neuvotteluja ovat mutkistaneet valtiovarainministeriön tuoreet laskelmat työmarkkinajärjestöille. Niiden mukaan eläkeputken poisto ei yksin riitä hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviot elävät, mutta viimeisimmän laskelman mukaan eläkeputken poisto toisi ajan mittaan 7 700 työllistä, jos mukaan ei lasketa julkisin varoin palkkatuettuja työpaikkoja tai velvoitetyöpaikkoja.

Hallitukselle ja palkansaajapuolelle on tullut yllätyksenä, ettei eläkeputken poisto riittäisikään budjettiriihen toimeksiannon toteuttamiseksi. Hallituksessa eli pitkään käsitys, että pelkkä eläkeputken poisto toisi laskennallisesti yli 10 000 lisätyöllistä.

Koska näin ei ole ainakaan uusimpien tukityöllistetyistä puhdistettujen lukujen mukaan, työmarkkinajärjestöt joutuvat löytämään myös muita toimia ikääntyvien työllistämiseksi. Jos järjestöt eivät siinä onnistu, hallitus on sitoutunut etsimään toimet itse.

Muita valtiovarainministeriön ehdottamia toimia ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi ovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn vaikeuttaminen ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopuminen.

Tämänkaltaiset lisäkiristykset ovat palkansaajajärjestöille myrkkyä. Pelkkä eläkeputken poistokin on niille vaikea pala nieltäväksi.

Toistaiseksi neuvottelut ovat edenneet niin, että työmarkkinajärjestöjen asiantuntijat ovat pohtineet eri vaihtoehtoja.

Valtiovarainministeriö on laskenut, kuinka monta työllistä eri vaihtoehdot todennäköisesti toisivat. Osapuolet ovat pyytäneet lisää laskelmia eri vaihtoehdoista.

HS:n lähteiden mukaan nyt meneillään on vielä selvittely eikä ratkaisevia neuvotteluja ole käyty. Työmarkkinajärjestöistä arvellaan, että loppuvääntö menee aivan marraskuun loppuun saakka.

Asetelmia kuvataan vaikeiksi, mutta niin työnantaja- kuin palkansaajapuolellakin uskotaan ratkaisujen voivan vielä löytyä.

Useiden tutkimusten mukaan eläkeputken karsiminen lisää eläkeikää lähestyvien työllisyyttä. Työnantajien on osoitettu kohdistavan irtisanomisia herkästi putki-ikäisiin työntekijöihinsä.

Palkansaajapuolella eläkeputken poisto nähdään silti ennen kaikkea ikääntyvien sosiaaliturvan heikentämisenä.

Siksi palkansaajajärjestöt vaativat ikääntyvien työvoimapalveluihin merkittävää parannusta ja työnantajilta toimia, jotka parantavat työhyvinvointia ja tekevät työaikajoustot helpommiksi. Myös palkkatukea pitäisi järjestöjen mielestä kohdentaa ikääntyville nykyistä paremmin.

Eläkeputken poiston vastapainoksi palkansaajapuoli saattaa vaatia esimerkiksi niin sanotun velvoitetyöllistämisen laajentamista.

Nykyisin kuntien on tietyin ehdoin tarjottava töitä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden ansiosidonnainen on päättymässä ennen 61 vuoden ikää. Kunnan on järjestettävä työttömälle enintään puoleksi vuodeksi työtä, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työvoimakoulutusta, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä.

Jos työntekijä jää velvoitetyöllistämisen jälkeen työttömäksi, hän pääsee takaisin ansiosidonnaiselle päivärahalle. Valtiovarainministeriö ja työnantajapuoli pelkäävätkin, että velvoitetyöllistämisen laajentaminen voisi luoda uuden reitin varhaiselle eläköitymiselle.

Palkkatuen ja velvoitetyöllistämisen lisäämisen yksi ongelma on se, että nämä toimet myös maksavat julkiselle sektorille. Työllisyyden parantamisen keskeinen päämäärä on tasapainottaa julkista taloutta.