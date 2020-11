Pääministeri Sanna Marin toivoo Apu-lehdessä armollisuutta nuoria kohtaan: ”On ihan ok viettää vaikka välivuosi”

Pääministeri toivoo armollisuutta tulevaisuuttaan suunnittelevia nuoria kohtaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Apu-lehden haastattelussa, että Suomessa nuorilta vaaditaan hänen mielestään ajoittain liikaa ja liian aikaisin. ”Heidän pitäisi tietää, kun he menevät lukioon tai toiselle asteelle opiskelemaan, koko tulevaisuuden polkunsa ja osata valita juuri oikeat lukuaineet jatko-opintoja ajatellen.”­

Pääministeri Sanna Marin (sd) toivoo Apu-lehden haastattelussa armollisuutta tulevaisuuttansa suunnittelevia nuoria kohtaan. Viesti nuorille on, että välivuosi on ok, eikä suunnitelmien loppuelämäksi tarvitse olla valmiina lukiovaiheessa.

”Välillä tuntuu, että vaadimme nuorilta liikaa ja liian aikaisin. Että heidän pitäisi tietää, kun he menevät lukioon tai toiselle asteelle opiskelemaan, koko tulevaisuuden polkunsa ja osata valita juuri oikeat lukuaineet jatko-opintoja ajatellen”, Marin sanoo.

”Haluan välittää nuorille viestin, että on ihan ok viettää vaikka välivuosi ja pohtia, mitä haluaa tehdä. Ei kaikilla tarvitse olla valmista suunnitelmaa loppuelämäksi. Ja alaakin voi vaihtaa.”

Marin sanoo myös tietävänsä, ettei vastaavaa puhetta ole totuttu kuulemaan poliitikoilta.

Viime vuosina keskeisiin poliittisen keskustelun aiheisiin on kuulunut muun muassa työurien pidentäminen paisti uran lopusta myös alusta siten, että opintoajat lyhentyisivät. Välivuosiin ei ole juuri kannustettu.

”Tiedän, että tämä on nyt erilaista puhetta, kuin mitä on viime vuodet totuttu kuulemaan. Mutta minusta nuoria kohtaan pitää olla myös armollinen.”

Marin itse sai maisterin paperit vuonna 2017, eli yli 30-vuotiaana kansanedustajana. Hän on perheensä ensimmäinen ylioppilas ja ensimmäinen korkeakoulutettu.

Marin piti lukion jälkeen kolme välivuotta ennen kuin pääsi opiskelemaan hallintotieteitä Tampereen yliopistoon. Hän muun muassa työskenteli Sokos-tavaratalon kassalla ja oli myös työttömänä.

Marin ottaa Avun laajassa haastattelussa kantaa myös esimerkiksi arvosteluun, jota hän on saanut vastakkainasettelun lietsomisesta politiikassa. Kun metsäyhtiö UPM ilmoitti elokuussa sulkevansa Kaipolan paperitehtaan, Marin penäsi, oliko oikea hetki tehdä vastaava päätös. Hän peräänkuulutti yrityksiltä yhteiskuntavastuuta.

Tämä sai arvostelua oppositiolta ja elinkeinoelämältä. Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo ovat myös ottaneet yhteen näkyvästi useamman kerran.

”Mielestäni puheenvuoroni eivät ole olleet, enkä ole niitä tarkoittanut vastakkainasetteluksi, vaan olen peräänkuuluttanut kohtuutta ja vastuullisuutta kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. Jos jotkut kokevat sen vastakkainasettelun hakemiseksi, siihen voi vain todeta, että sellaiseksi niitä ei ole tarkoitettu”, Marin sanoo Avulle.