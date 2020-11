Eduskunta keskustelee kansalaisaloitteesta keskiviikkona, äänestys on vuorossa perjantaina.

Eduskunta keskustelee keskiviikkona kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan erillistä lakia tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Keskustelu käydään täysistunnossa, joka alkaa kello 14. HS näyttää keskustelun suorana.

Eduskunnan on määrä äänestää aloitteesta perjantaina.

Eduskunnan lakivaliokunta katsoi syyskuun lopulla valmistuneessa mietinnössään, että tyttöjen ja naisten sukuelimien silpominen tulisi säätää selkeämmin rangaistavaksi rikoslaissa.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on jo nykyisin rangaistavaa Suomessa. Tekoa arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Laki kattaa myös ulkomailla tehdyt rikokset.

Lakivaliokunnan mielestä nykytilaa on kuitenkin aiheellista arvioida uudelleen.

”Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on mahdollista selkeyttää säätämällä rikoslakiin tätä koskeva erityinen rangaistussäännös, mutta myös muita rikoslain vaihtoehtoja on perusteltua selvittää”, valiokunta toteaa.

Toistaiseksi Suomessa ei ole annettu tyttöjen sukuelinten silpomisesta yhtään tuomiota.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on ikivanha tapa, jota harjoitetaan edelleen kymmenissä maissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että Suomessa asuu 10 000 naista, joiden sukuelimet on silvottu. Yleensä silpominen on tapahtunut ennen Suomeen tuloa.

Terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan maailmassa on noin 200 miljoonaa silvottua naista. Lievemmissä muodoissa klitorikseen tehdään ehkä vain viilto tai pistohaava tai siitä voidaan leikata pala pois. Vakavimmissa muodoissa ulkoiset sukuelimet poistetaan osittain tai kokonaan ja jäljelle jäänyt iho ommellaan kiinni pientä aukkoa lukuun ottamatta.

