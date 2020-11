Osa ihmisistä toivoo politiikkaan täydellisiä vaihtoehtoja. Tämä tarve luo pohjaa ääriliikkeille, pahimmillaan jopa totalitarismille. Tästä tarpeesta on pohjimmiltaan kyse myös Yhdysvaltain kahtiajaossa, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopputulos ei ole tätä kirjoittaessani vieläkään lopullisesti selvä. Näyttää kuitenkin lähes varmalta, että demokraattien Joe Biden ja Kamala Harris ottavat Valkoisen talon hallintaansa – ehkä pitkienkin oikeustaisteluiden, ehkä levottomuuksienkin jälkeen.

Voinemme jo huokaista helpotuksesta. Neljä vuotta kestänyt painajainen on ohi.

Donald Trumpin valtakauden jatkuminen olisi tarkoittanut, että paitsi Yhdysvallat myös koko maailma olisi jatkanut tiellä, joka vie vääjäämättä kohti kaikkien niiden arvojen tuhoa, joille länsimainen sivistys ja demokratia perustuvat. Se olisi vienyt ennen pitkää myös kohti ilmaston ja luonnon ja sitä kautta kaikkien elollisten elinympäristön tuhoa.

” Ehkä säällisistä käytöstavoista ja toisten ihmisten kunnioituksesta tulee jälleen normaalia.

Ehkä nyt alkaa yleisemminkin paluu kohti vastuullista politiikkaa. Ehkä aletaan jälleen pitää normaalina, että politiikan tulee ainakin pyrkiä tietoon ja totuuteen. Ehkä säällisistä käytöstavoista ja toisten ihmisten kunnioituksesta tulee jälleen normaalia. Ehkä ihmisen ja luonnon kannalta kestävät arvot ottava jälleen sijansa.

Ehkä vihan kylvöstä, valheista, solvauksista, toisten halventamisesta ja muusta törkeästä käytöksestä tulee jälleen epänormaalia. Ehkä politiikkaa, joka polkee inhimillisiä arvoja ja vaarantaa ilmaston ja luonnon sietokyvyn, aletaan jälleen pitää vastuuttomana.

En menisi takuuseen. Voi tulla vastaan vielä monta mutkaa ja katastrofia edessä, ennen kuin tähän päästään. Toivotaan parasta.

Yhdysvallat on ollut jo pitkään syvästi ja jyrkästi kahtia jakautunut yhteiskunta. Trumpin valtakauden ja näiden vaalien jälkeen se on sitä vieläkin enemmän. Maan kansalaiset elävät suorastaan eri maailmoissa tai maissa, jotka ovat vihollisia keskenään.

Bidenilla on valtava, ehkä mahdotonkin urakka, yrittää tätä jakoa poistaa tai ainakin lieventää.

Tuskailemme usein suomalaisen politiikan tylsyyttä ja arkipäiväisyyttä, selkeiden vaihtoehtojen puutetta. Vaaleja pidetään, hallitukset ja niiden kokoonpanot vaihtuvat, mutta muutokset politiikassa ovat sittenkin enemmän painotuseroja kuin jyrkkiä ja syviä muutoksia.

Mitä enemmän olen seurannut Yhdysvaltojen politiikka, sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut, että kaikki tämä suomalaisen politiikan sietämätön tylsyys on tuhannen kertaa parempi vaihtoehto kuin Atlantin takainen jyrkkä kahtiajako.

Osa ihmisistä toivoo politiikkaan täydellisiä vaihtoehtoja. Tämä tarve luo pohjaa ääriliikkeille, pahimmillaan jopa totalitarismille. Tästä tarpeesta on pohjimmiltaan kyse myös Yhdysvaltain kahtiajaossa.

” On suunnaton onni, ettei suomalaisessa monipuoluedemokratiassa kukaan täydellistä muutosta lupaava voi pitää lupaustaan.

Myös suomalaisilla poliitikoilla on taipumus teeskennellä, että niillä olisi tarjota täydellinen vaihtoehto harjoitetulle politiikalle – mitä se kulloinkin sitten onkin. He tietävät itsekin, ettei se ole totta, mutta uskovat kansalaisten, tai ainakin osan heistä, olevan kyllin hölmöjä, jotta hämäys menisi läpi.

On suunnaton onni, ettei suomalaisessa monipuoluedemokratiassa kukaan täydellistä muutosta lupaava voi pitää lupaustaan. Yksikään puolue ei kykene hallitsemaan yksin. Kaikki ratkaisut ovat kompromisseja, joissa monet intressit ja arvot on sovitettu yhteen.

Suomi on yksi harvoista maailman maista, joissa on mahdollista muodostaa hallituksia, joihin kuuluvat kaikki eduskuntapuolueet, kukin vuorollaan, eri yhdistelminä. Myös ääripäinä pidetyt ovat mahtuneet samaan hallitukseen. Vasta oikeistopopulismin nousu on murtanut tämän tosiasian.

Laaja yhteistyö on ollut Suomessa mahdollista siksi, että puolueiden väliset arvoerot ovat sittenkin melko pieniä. Erot ovat enemmänkin eroja niiden väestöryhmien intresseissä, joita kukin puolue edustaa.

Näiden intressien yhteensovittaminen koalitiohallituksissa tuottaa tylsää kompromissipolitiikkaa. Samalla se takaa, että eri väestönosien ja koko kansakunnan etu tulee yleensä turvatuksi tai ainakin huomioon otetuksi.

En ole koskaan ymmärtänyt, mikä pakottaa poliitikot ja puolueet tarjoamaan Suomen kaltaisessa monipuoluedemokratiassakin täydellisiä vaihtoehtoja, joita niillä ei todellisuudessa ole.

Miksei edes joku koettaisi vaihteeksi rehellisyyttä? Lupaisi epätäydellistä, kompromissien vesittämää politiikka, johon kukaan ei voi olla täysin tyytyväinen. Lupaisi muuttaa vain vähän, pikkuhiljaa ja varovasti. Hän voisi saada minunkin ääneni.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.