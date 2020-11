Kansanedustajat vaativat myös resursseja silpomisen ennaltaehkäisyyn. Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset jakoivat mielipiteitä.

Eduskunnassa on käyty kiivasta keskustelua ympärileikkauksista.­

Eduskunta antoi perjantain äänestyksessään selvin äänin tukensa sille, että tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpominen tulisi säätää nykyistä selvemmin rangaistavaksi rikoslaissa.

Samalla eduskunta hyväksyi silpomisen kieltämistä vaativan kansalaisaloitteen muutetussa muodossa ja lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Hallituksen toivotaan antavan tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Valiokunta ei tukenut kansalaisaloitteen vaatimusta silpomisen kieltävästä erillisestä laista. Perustelu oli, että Suomessa rangaistussäännökset vakavimmista teoista sijoitetaan rikoslakiin.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on ikivanha tapa, jota harjoitetaan kymmenissä maissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että Suomessa asuu 10 000 naista, joiden sukuelimet on silvottu. Tarkkaa tietoa asiasta ei ole.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on jo nykyisin rangaistavaa Suomessa. Tekoa arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Laki kattaa myös ulkomailla tehdyt rikokset.

Toistaiseksi Suomessa ei kuitenkaan ole annettu tyttöjen sukuelinten silpomisesta yhtään tuomiota. Lakivaliokunnan mielestä lainsäädännön nykytilaa olikin aiheellista arvioida uudelleen.

Eduskunnan keskustelussa aiemmin viikolla kansanedustajat kannattivat laajasti lisätoimia silpomiseen puuttumiseksi. Moni nosti valiokunnan mietinnön mukaisesti esiin sen, etteivät ainoastaan lainsäädäntötoimet riitä.

”Pelkkä rikoslainsäädännön tarkentaminen ei riitä. Tarvitsemme tukea ja resursseja silpomisenvastaiseen työhön”, sanoi esimerkiksi vihreiden Mirka Soinikoski.

”Kysymys ei ole ainoastaan lainsäädännöstä ja tiukoista kriteereistä, rangaistavuudesta siellä puolella, vaan myös kotoutuksessa, varhaiskasvatuksessa ja muualla täytyy huomioida tämä kokonaisuus”, sanoi puolestaan sosiaalidemokraattien Kimmo Kiljunen.

Kiivainta sanailua eduskunnassa käytiin kuitenkin poikien ympärileikkauksista. Lakivaliokunta katsoi mietinnössään, että myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyviä sääntelytarpeita tulisi selvittää.

Mietintöön jätettiin kaksi asiaan liittyvää vastalausetta. Kristillisten Antero Laukkanen ja Rkp:n Eva Biaudet korostivat, ettei tyttöjen ja poikien ympärileikkauksia voi rinnastaa, ja vaativat lausumaa poikien ympärileikkauksista poistettavaksi. Perussuomalaisten mielestä myös poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset pitäisi säätää rangaistavaksi.

Kummankaan vastalauseen sisältö ei saanut eduskunnan tukea.

”On käsittämätöntä ajatella, että jo vuonna 1996 kiellettiin koirien hännän typistäminen mutta pojan sukuelimen esinahan saan lyhentää tai leikata kokonaan pois vielä vuonna 2020”, sanoi perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen eduskuntakeskustelussa.

Esimerkiksi kokoomuksen Ben Zyskowicz oli täysin toista mieltä.

”Pidän valitettavana poikien ympärileikkauksen rinnastamista tähän brutaaliin silpomiseen, josta tässä on nyt kyse”, hän sanoi.

Toisin kuin tyttöjen sukuelinten silpominen, poikien rituaalinen ympärileikkaus on Suomessa sallittu. Poikien ympärileikkauksia tehdään myös lääketieteellisistä syistä, toisin kuin tyttöjen. Asiasta on keskusteltu pitkään.

HS avasi poikien ympärileikkaukseen liittyviä näkökulmia vastikään laajassa artikkelissaan. Sen voi lukea täältä.