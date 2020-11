Euroopan unioni

EU:n oikeusvaltiomekanismin yksityiskohdista syntyi alustava sopu – Tutkijan mukaan se on liian löyhä, huolena on myös mekanismin siirtyminen käytäntöön

Oikeusvaltiomekanismin siirtyminen käytäntöön ei ole vielä varmaa. Uhkana on se, että Unkari tai Puola saattaa kaataa EU:n elpymisrahoituksen, jos oikeusvaltiomekanismin lopputulos ei ole maille mieluisa.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) pitää torstaina saavutettua sopua historiallisena. Sarvamaa on ollut toinen parlamentin kahdesta pääneuvottelijasta oikeusvaltiomekanismineuvotteluissa.­

EU-instituutiot löysivät torstain neuvotteluissaan alustavan sovun EU:n rahankäytön kytkemisestä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Sopu vaatii vielä hyväksynnän EU-parlamentilta ja jäsenmaita edustavalta neuvostolta.

Oikeusvaltiomekanismia on valmisteltu EU:ssa pitkään ja se on ollut Suomelle tärkeä tavoite EU:ssa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) kuvasi sopua historialliseksi askeleeksi EU:lle. Sarvamaa on ollut toinen parlamentin kahdesta pääneuvottelijasta oikeusvaltiomekanismineuvotteluissa.

”Tällaista mekanismia ei ole ennen ollut olemassa, ja se antaa käyttöömme aivan uudenlaisen aseen oikeusvaltiorikkureita vastaan”, Sarvamaa sanoi tiedotteessa torstaina.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklóssy pitää alustavan sovun syntymistä hyvänä asiana, mutta lopputulos on hänestä liian löysä.

”Nyt päädyttiin siihen, ettei ole kysymys yleisestä oikeusvaltioperiaatteesta vaan siitä, millä tavoin EU:n rahoja käytetään ja millä tavalla väärinkäytöksiin heijastuu oikeusvaltio-ongelma. Kyse ei ole nyt yleisistä arvoista vaan huomio kiinnittyy korkeintaan tuomioistuinten riippumattomuuteen korruptiosyytösten kohdalla.”

Oikeusvaltiomekanismi pyrkii sitomaan EU:n rahankäyttö aiempaa tiiviimmin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi tuomioistuimiensa riippumattomuutta horjuttava jäsenmaa voisi jatkossa menettää EU-tukiaan.

Näin EU yrittää siis puuttua sen jäsenvaltioiden räikeästi oikeusvaltioperiaatetta rikkoviin toimiin. Huolena on ollut etenkin autoritaarinen kehitys Unkarissa ja Puolassa.

Katalin Miklóssy­

Onnistutaanko tällä oikeusvaltiomekanismilla puuttumaan Unkarin ja Puolan toimintaan?

Tähän Miklóssy ei usko.

”Rahojenkäyttö on kapea mittari. Ongelmia on esimerkiksi median ja kansalaisjärjestöjen kontrolloimisessa. Nämä jäävät monitoroinnissa nyt kokonaan ulkopuolella.”

Oikeusvaltiomekanismin siirtyminen käytäntöön ei ole vielä suinkaan varmaa. Neuvostossa oikeusvaltiomekanismin hyväksymiseen riittää jäsenmaiden enemmistö, mutta elpymisrahoituksen mahdollistavaan budjettipäätökseen tarvitaan vielä siunaus kaikilta jäsenmailta.

Unkarin oikeusministeri Judit Varga on jo varoittanut, ettei ”mikään ole sovittu, ennen kuin kaikki on sovittu”. Hän syytti parlamenttia Unkarin mustamaalaamisesta. Uhkana on siis se, että Unkari tai Puola voisi kaataa elpymisrahoituksen, jos oikeusvaltiomekanismin lopputulos ei ole maille mieluisa.

”He tulevat tällä nyt kiristämään Euroopan parlamenttia, komissiota kuin neuvostoakin niillä korteilla, mitä heillä on”, Miklóssy sanoo.

”Kysymys on nyt se, mikä on seuraava askel. Pallo on puheenjohtajamaa Saksalla saada budjettineuvottelut maaliin.”

Neuvottelujen lähtökohtana oli puheenjohtajamaa Saksan syyskuun lopulla tekemä kompromissiesitys, joka perustui EU-maiden johtajien heinäkuun huippukokouksessa saavutettuun rahasopuun. Tiukan oikeusvaltiomekanismin ystäville Saksan kompromissiehdotus oli pettymys, sillä sen katsottiin vesittävän mekanismin toimivuutta. Ehdotuksessa ei esimerkiksi huomioitu ennaltaehkäisevää näkökulmaa.

Heinäkuisessa huippukokouksessa sovittu kirjaus taas oli niin lavea, että se mahdollisti monenlaiset tulkinnat. Sen vuoksi neuvottelut mekanismin yksityiskohdista ovat olleet tärkeä etappi.

Parlamentti saavutti neuvotteluissa tavoitteitaan. Se sai mukaan kirjauksen lopullisten edunsaajien suojelemisesta. Jäsenmaan oikeusvaltiorikkeet eivät siten voisi viedä rahoitusta esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä tai Erasmus-tukea saavalta opiskelijalta.

Sopuun sisältyy laaja listaus mekanismin soveltamisalasta sekä ennaltaehkäisevä näkökulma, joita ei Saksan esityksessä ollut. Ennaltaehkäisyn ansiosta mekanismia voitaisiin käyttää jo silloin, kun vakava riski oikeusvaltiorikkomukseen havaittaisiin.

Yksi merkittävistä kysymyksistä oli neuvotteluissa se, millä tavalla päätös mekanismin käytöstä tehdään. Sovussa on päädytty määräenemmistöön, eli jäsenmaiden enemmistön tulisi siis olla mekanismin käyttämisen kannalla.

Tarkasti määriteltynä määräenemmistöpäätökseen vaaditaan vähintään 55 prosenttia jäsenmaista, jotka edustavat vähintään 65:tä prosenttia EU:n väestöstä.

Parlamentti ajoi alun perin käänteistä määräenemmistöä, jolloin rikkomus voitaisiin todeta, ellei jäsenmaiden määräenemmistö vastusta päätöstä. Tämä olisi ollut kirjauksena pelkkää määräenemmistöä vahvempi.

Tutkija Miklóssyn mukaan oikeusvaltiomekanismineuvotteluihin heijastui vahvasti EU-instituutioiden sisäinen kädenvääntö europarlamentin ja jäsenmaiden valtionpäämiehistä koostuvan neuvoston välillä.

”Neuvosto veti pidemmän korren ja parlamentti hävisi, koska neuvosto kykeni vesittämään parlamentin ehdotusta – taas kerran”, hän arvioi.