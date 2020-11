Yhdysvaltain presidentinvaalit

Kansanedustaja Pia Kauma oli yksi noin sadasta vaalitarkkailijasta, joita Etyj lähetti Yhdysvaltoihin tänä syksynä.

Pia Kauma uskoo, että ääntenlaskennassa menee niin kauan postiäänestyksen poikkeuksellisen suosion vuoksi. ”Vaikka se järjestelmä on ollut aikaisemminkin olemassa, eivät he ole tuollaisiin määriin tottuneet.”­

Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa ihmiset kiittelivät aiempaa enemmän sitä, että paikalla oli ulkopuolisia vaalitarkkailijoita, sanoo kansanedustaja Pia Kauma (kok).

Kauma osallistui kaupungissa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin yleiskokouksen vaalitarkkailuoperaatioon vaalipäivänä eli tiistaina. Suomesta vaaleja kävi tarkkailemassa myös kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps) Wisconsinin osavaltiossa. Junnila on järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja Kauma jäsen.

Kauma kiersi yhdessä Albanian entisen ulkoministerin Ditmir Bushatin kanssa kolme äänestyspaikkaa pääkaupungin keskustassa ja kuusi paikkaa Arlingtonissa. Työpari kiersi juttelemassa äänestysalueiden vastaaville henkilöille ja tarkkailemassa, sujuuko kaikki äänestyspaikalla oikein.

Esimerkiksi turvavälien pysyminen ja se, pystyykö äänestyslapun täyttämään poissa katseilta, olivat tarkkailussa.

Kauman mukaan ihmiset olivat erityisen tyytyväisiä, että tarkkailijat tulivat pandemia-aikanakin tuomaan turvallisuuden tunnetta vaalien oikeasta menettelystä.

”Usein jo pelkästään se läsnäolo on tärkeää. Ei se kaikki mitä me teemme, vaan tietoisuus siitä, että me olemme paikalla ja kuljemme siellä”, sanoo Kauma, joka on käynyt Yhdysvalloissa vaalitarkkailijana myös vuosina 2012 ja 2014.

”Aina on ollut olo, että olemme tervetulleita, mutta nyt oli erityisesti sellainen olo.”

Kauma kertoo, että asiat oli hoidettu pääosin hyvin. Hän kuitenkin korostaa, että hänen oma kokemuksensa on vain yhdeltä alueelta.

”Kuulin Texasista, että siellä oli ollut pitkiä jonoja ja ihmiset jonottaneet monia tunteja.”

Pääkaupungissa äänestyspaikoilla oli todella tyhjää, kertoo Kauma. Suurin osa oli äänestänyt ennakkoon tai postitse.

”Siellä oli ennätyskorkea äänestysprosentti, mutta se ei näkynyt todellakaan vaalipäivänä.”

Washington on perinteistä demokraattien aluetta, ja heitä pidetään innokkaampina postiäänten antajina. Alueen ääniä on laskettu jo niin paljon, että useat mediat HS mukaan lukien ovat julistaneet Joe Bidenin saavan alueen kolme valitsijamiestä taakseen.

Kauma kuvailee, että vaali-iltana kaupungin keskustaan kokoontui ihmisiä, jotka vaikuttivat odottavan uuden aikakauden alkamista. Tuloksen venyessä ihmiset kuitenkin lähtivät takaisin koteihinsa.

Etyjin vaalitarkkailijat julkistivat keskiviikkona yhteisen raportin vaaleista. Järjestö huomautti Yhdysvaltoja erityisesti kolmesta seikasta.

Ensimmäinen oli jonot, joita koronaviruspandemian vuoksi olisi tullut välttää. Kaksi muuta huomautusta annettiin samoista seikoista kuin aiemmissakin vaaleissa. Joissakin paikoissa henkilöllisyyden todistamisessa oli ongelmia, sillä kaikilla henkilöillä ei ole kuvallista henkilökorttia. Lisäksi Etyj huomautti vankien äänestämisestä.

”Heilläkin pitäisi olla oikeus äänestää, mutta kaikkialla heillä ei sitä ole”, Kauma sanoo.

Hallitsevan presidentin Donald Trumpin vaalikampanja on laatinut lukuisia valituksia ja esittänyt vaatimuksia ääntenlaskennan keskeyttämisestä ja uudelleenlaskennasta. Trump itse on väittänyt, että vaalien voitto yritetään viedä häneltä epärehellisesti. Tästä ei ole mitään todisteita.

Moni yhdysvaltalainen saattaa kuitenkin pitää Trumpin väittämiä tapahtumia mahdollisina, joten Etyj päätti lähettää vaalitarkkailua johtaneen saksalaisen Michael Linkin vielä Pennsylvaniaan operaation jälkeen.

Link varmistaa, että vaalit käydään oikein myös vaa’ankieliosavaltiossa, joka vaikutti Etyjin mielestä kaikkein kiistanalaisimmalta.

Etyjin yleiskokous lähetti Yhdysvaltoihin yhteensä 50 vaalitarkkailijaa eri maista.

Lisäksi järjestö lähetti saman verran asiantuntijoitaan tarkkailemaan vaaleja pidempiaikaisesti, jo syyskuun lopulta lähtien.