Aluetutkijan mielestä perustettavien sote-alueiden määrä on paljon suurempi kuin talouden kestävyyden ja tulevan väestönkehityksen perusteella olisi järkevää.

Hallitus aikoo jakaa Suomeen 21 alueeseen, joista vain alle puolet kasvaa väestöltään lähivuosina. Muut tyhjenevät, ja kehityksen ennakoidaan vain kiihtyvän vuoteen 2040 mennessä.

Kun alueiden väestökehitystä katsoo vähän pidemmälle, moni alue tulee kokemaan jyrkän demografisen muutoksen vuosien 2020–2040 välillä. Niiden väestö kyllä kasvaa, mutta samaan aikaan myös vanhusväestön määrä lisääntyy.

Ikääntymisen suhteellinen muutos on kaikkein suurinta alueilla, joilla nyt menee lujaa eli Keski-, Länsi- ja Itä-Uudellamaalla, Vantaa-Keravalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vastaavasti esimerkiksi Pohjois-Karjala ja Lappi ovat jo kulkeneet väestörakenteen pahimman muutospaineen läpi. Ikääntymiseen ollaan siellä osittain jo sopeuduttu ja varauduttu, kun Uudellamaalla suurin mullistus on vasta edessä.

Jo nyt lähtötilanteessa maakunnat tai hyvinvointialueet, kuten hallitus niitä haluaa nimittää, eroavat toisistaan huomattavasti muun muassa sen suhteen, mikä on niiden väestön sairastavuus, koulutustaso ja tulotaso. Myös taloudellisessa huoltosuhteessa eli työllisten suhteessa ei-työllisiin on isoja eroja.

Alueet alkavat ensi vaiheessa hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea. Sote-uudistus nytkähtää jälleen ensi viikolla eteenpäin, sillä lainsäädännön arviointineuvosto kertoo alkuviikosta, pitääkö hallituksen lakiesityksiä vielä parannella sisällöltään. Vasta mahdollisten korjausten jälkeen lakiesitykset voivat edetä eduskuntaan.

Hallitus pyrkii alueiden rahanjaossa tasaamaan niiden välisiä eroja, mikä on nostanut protestimielialaa niillä alueilla, jotka menettävät rahaa nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

Esimerkiksi Uudellamaalla sote-rahoitus vähenee nykytilanteeseen verrattuna, vaikka valtio lieventää muutosta siirtymäkauden aikana. Ne alueet, joilla on rahaa vähemmän käytettävissään kuin nyt, joutuvat jollain tavoin tehostamaan sote-palveluiden järjestämistä.

Aluekehittämiseen erikoistuneen konsulttitoimiston MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro ihmettelee, miksi alueiden väestönkehityksestä on keskusteltu niin vähän. Hänen mukaansa esimerkiksi Uudellamaalla nykyinenkään palvelurakenne ei kunnolla kestä muutosta, joka siellä tulee tapahtumaan kahden vuosikymmenen aikana vanhusväestön määrän kasvaessa.

Aron mukaan uudistuksessa pitäisi kaikin keinoin varmistaa, ettei sen sivuvaikutuksena heikennetä olosuhteiltaan ja kantokyvyltään vahvoja, kasvavia ja perusterveitä alueita eikä leikata siipiä niiden tulevaisuuden mahdollisuuksilta.

Sote-uudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo ikääntymisen vaikuttavan kaikkien alueiden rahoitukseen. Joka vuosi arvioidaan, paljonko alueella tarvitaan sote-palveluita ja mikä on niihin vaadittava rahoitus.

”Kun väki vanhenee, niin tarve kasvaa. Tarvemittari reagoi hyvin voimakkaasti ikääntymiseen”, Hakari sanoo.

MDI on analysoinut uusien alueiden lähtötilannetta ja tulevaisuudennäkymiä.

Parhaimmassa asemassa lähtötilanteessa ovat Uudenmaan viisi aluetta eli Helsinki, Vantaa-Kerava, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Keski-Uusimaa.

Muista alueista Uudenmaan jälkeen sijoittuivat Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Vaikeimmat näkymät ovat MDI:n mukaan Kainuussa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Suuret lähtökohtaerot tuovat lisähaastetta uudistuksen käytännön toteuttamiselle.

”Alueiden määrä on paljon suurempi kuin taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja tuleva väestönkehitys edellyttäisivät. Nyt ollaan tekemässä Suomen historian ehkä suurinta uudistusta, jossa pyritään moderniin uudistukseen, mutta rakennetaan sitä vanhentuneelle pohjalle”, Aro sanoo.

Maakunnat tai hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, ja myöhemmin niille ehkä siirretään lisää tehtäviä sekä annetaan verotusoikeus.

Alueita tulee 21, minkä lisäksi Helsingin kaupunki jatkaa soten järjestämistä.

Alueet saavat rahoituksensa valtiolta pääosin sen perusteella, miten paljon niiden asukkaat sairastavat ja mikä on heidän palvelutarpeensa.

Hyvinvointialueet eroavat kooltaan huomattavasti: ääripäissä ovat Helsinki yli 650 000 asukkaalla ja Keski-Pohjanmaa vajaalla 68 000 asukkaalla.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 tehdyn väestöennusteen perusteella väestöpohja kasvaa lähivuosina merkittävästi vain kolmella hyvinvointialueella eli Vantaa-Keravalla, Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla. Väestö kasvaa hieman neljällä alueella: Keski-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Muilla viidellätoista alueella väestö vähenee vuoteen 2040 mennessä. Suurinta lasku on Etelä-Savossa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa.

Sopivasta alueiden määrästä on väännetty kättä aiemminkin, kun sotea on yritetty uudistaa. Esimerkiksi vuonna 2015 nykyisen oikeuskanslerin Tuomas Pöystin johtama virkamiesryhmä päätyi siihen, että 5–12 aluetta riittäisi Suomeen hyvin järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut. Virkamiehiä ei kuunneltu, Juha Sipilän (kesk) hallituksen poliittiseksi kompromissiksi tuli 18 aluetta.

Nyt alueita tulee vieläkin enemmän, sillä Helsingin ulkopuolinen Uusimaa jaettiin neljään osaan.

Myös tulevassa sote-laissa myönnetään, että osa sote-maakunnista jää suhteellisen pieniksi ja voimavaroiltaan selvästi keskimääräistä heikommiksi.

STM:n Kari Hakarin mukaan alueet tulevat tekemään yhteistyötä viidellä yliopistosairaaloiden ympärille rakennetulla yhteistyöalueella.

”Osa palveluista voidaan järjestää yhteistyöalueilla eikä kaikkien hyvinvointialueiden ole pakko tuottaa kaikkia palveluita”, Hakari sanoo. Tämä voi koskea terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalipalveluita ja pelastustoimea.

Maakuntarakenne ei ole kiveen hakattu, vaan tietyin kriteerein hallitus voi päättää alueiden yhdistymisestä tai rajojen muutoksesta.

”Alueet ja alueen kunnat voivat itse esittää aluejaon muuttamista. Jopa asukkaat voivat tehdä aloitteen”, Hakari sanoo.

Yleisin reitti on todennäköisimmin se, että aloitteentekijä on valtio, joka on huolissaan alueen taloudesta. Maakuntarakennelaissa on lueteltu kehnon talouden tunnusmerkit: jos alue esimerkiksi toistuvasti tarvitsee lisärahoitusta, edessä voi olla valtiovarainministeriön tarkempi syyni eli arviointimenettely.

Arviointimenettelyn päätepisteenä voi olla alueen liittäminen osaksi toista aluetta. Hakarin mukaan kynnys on matalampi kuin nyt kuntien pakkoliitoksissa, sillä ainakin alkuvaiheessa alueiden kaikki rahoitus tulee valtiolta. Maakunnat eivät pysty paikkaamaan talouttaan veronkorotuksin, kun verotusoikeutta ei vielä ole.

MDI tarkasteli alueita neljästä eri näkökulmasta 24 eri muuttujan avulla. Vertailussa olivat alueiden olosuhteet, kantokyky, sairastavuus ja tuleva kehitys.

Olosuhteisiin kuuluivat esimerkiksi väestömuutos, työllisyysaste, koulutustaso ja vieraskielisten osuus väestöstä. Kantokyky mittasi taloudellista tilannetta hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien tämänhetkisten tietojen pohjalta. Sairastavuudessa katsottiin sairauksien lisäksi myös lääkekorvauksia ja työkyvyttömyyttä, ja tulevaan kehitykseen kerättiin ennusteita väestö- ja ikärakenteen muutoksista.