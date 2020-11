”Hyökkäykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muita tutkijoita vastaan ovat raukkamaisia”, Tuominen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen lienee Suomen vaikutusvaltaisimpia mutta myös vihatuimpia virkamiehiä.

Syksyn mittaan Tuominen on ollut paljon julkisuudessa, koska hän kirjoitti lain ravintoloiden koronarajoituksista. Tuomista on uransa varrella kutsuttu ilonpilaajaksi, koska hän on kirjoittanut muun muassa alkoholi- ja tupakkalakeja.

Tappouhkauksiakin hän on saanut.

”Ja onhan se niin, että olen itse osin syyllinen, sillä tapaan puhua hiukan dramatisoiden. Olen kieltämättä puhunut asioista aika reippaasti.”

Vaikka muun muassa ravintola- ja kaupan alalla halutaan muuttaa alkoholilakeja vapaammaksi, moni Tuomisen tunteva kritisoija myös arvostaa häntä. Sitä paitsi useimmat Tuomisen kanssa toimineet tietävät, että hän on poikkeuksellisen hauska ja sympaattinen virkamies. Häntä kutsutaan ”persoonaksi isolla P:llä”.

Työpaikallaan Tuominen tunnetaan suorapuheisena pohdiskelijana, joka syksyllä pyöräilee työpaikalleen kaksi päärynää taskuissaan.

”Ne ovat minun omasta pihapuustani ja ovatkin kuules todella hyviä.”

Tuominen sanoo, että hän perustaa oman työnsä tutkimukseen, hyvään lainvalmisteluun ja poliitikkojen tahtoon.

”Jos joku ministeri sanoisi minulle, että nyt Alkon monopoli puretaan, teen tietysti lakiesityksen. Mutta ilmaiseksi ministeri ei esitystä saisi. Lähtökohta olisi, että kaikki päätöksen tieteellisesti perusteltavat vaikutukset kirjoitettaisiin lain perusteluihin. Esimerkiksi se, että tämä esitys tappaa niin ja niin monta suomalaista.”

Kun vuonna 2004 voimaan tuli laki alkoholiveron merkittävästä alennuksesta, Tuominen vaati lain perusteluosaan tutkimuksiin perustuvan arvion siitä, kuinka monta ihmistä lain takia kuolee.

Valtiovarainministeriö ei Tuomisen vaatimuksesta pitänyt, mutta muutaman vuoden kuluttua tilastoista nähtiin, että alkoholikuolemat lisääntyivät suunnilleen yhtä paljon kuin lakitekstissä oli arvioitu. Sen jälkeen alkoholin verotusta on kiristetty kaiketi seitsemän kertaa.

”Esityksessä luki muistaakseni, että tämä aiheuttaa 500–600 lisäkuolemaa. Oli hätkähdyttävää, että kansanedustajat olivat valmiita painamaan nappia ja hyväksymään tämän. Ruotsi oli ihan samanlaisessa tilanteessa Tanskan takia, mutta he eivät pystyneet tekemään tätä päätöstä”, hän sanoo.

”Tämä on moraalifilosofinen kysymys. Voi tietysti perustellusti sanoa, että ihmisiä olisi jonkin verran kuollut joka tapauksessa, jos veroa ei olisi laskettu ja juomien tuonti olisi lisääntynyt. Alkoholiasiat ovat tosi ikävää tasapainottelua, kun kansanedustajan pitää painaa nappia ja hyväksyä kuolemia.”

Tänä syksynä ovat olleet paljon esillä koronaepidemian kiihtymisen vuoksi tehdyt uudet rajoitukset ravintoloiden aukioloaikoihin. Perustuslakivaliokunta arvosteli niitä koskevaa ja Tuomisen kirjoittamaa lakia.

Sen jälkeen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käytännössä myös kirjoitti lakiin, että ravintolatyypit pitää määritellä monipuolisemmin.

Tuominen oli alun perin ollut sitä mieltä, ettei ravintoloita voi määritellä kovin tarkasti, koska mistään ei löytynyt aineistoa, jonka perusteella jako voitaisiin tehdä ”kattavasti ja objektiivisesti”.

”Hyvä että näin kävi, vaikka ei tämä uusikaan jako ole kattava ja objektiivinen. Jaottelu on tehty niin, että ravintolat saavat itse määritellä, mitä ne ovat. On erikoista, että säädeltävä saa itse määritellä, mitä säädöstä häneen kohdistetaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että on kaikki mahdollisuudet, että tämä toimii tyydyttävästi”, hän sanoo.

”Olen varma, että jos olisin alun perin kirjoittanut kuten laissa nyt kirjoitetaan, se olisi saanut pyyhkeitä perustuslakivaliokunnassa.”

” ”Onkohan se masokismia, mutta minua viehättää, että joutuu painimaan koko ajan erittäin vaikeiden yhteiskunnallisten kysymysten kanssa ja tulee koko ajan lunta tupaan.”

Tuomisella on poikkeuksellisen suuri valta, joka perustuu hänen pitkään uraansa, tietämykseensä ja arvovaltaansa.

”Oli aikoinaan sattumaa, että sain viran alkoholin tuotevalvonnassa. Täytyy myöntää, että alkoholi ja minä valitsimme toisemme. Tämä on mielenkiintoista etenkin siksi, että tämä on niin täynnä erittäin vaikeita ristiriitoja. Onkohan se masokismia, mutta minua viehättää, että joutuu painimaan koko ajan erittäin vaikeiden yhteiskunnallisten kysymysten kanssa ja tulee koko ajan lunta tupaan.”

Hänen mukaansa ristiriita syntyy siitä, etteivät alkoholi ja tupakka ole samanlaisia tuotteita kuin vaikkapa kännykkä tai sähköpolkupyörä.

”Alkoholi tappaa Suomessa noin 4 000 ihmistä vuodessa. Se tekee siitä erilaisen.”

Tuominen korostaa, että hän haluaa olla rehellinen toteuttaessaan poliitikkojen tahtoa.

”Sinänsä minulla ei tarvitse olla kantaa, mikä on oikein.”

Poliittinen tahto on luonut muun muassa sen, että Suomen alkoholilain ensimmäisessä pykälässä sanotaan alkoholilain tehtävänä olevan vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja ja kuolemia.

Tämän takia Tuomisenkin puheessa korostuvat alkoholin sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset haitat – ja etenkin kuolemat.

Niin kauan kuin näin on, Tuominen puolustaa Alkon monopolia eikä halua viinejä kauppaan.

”Alkoholihaittoja voidaan tehokkaimmin estää säätämällä hintaa ja saatavuutta. Se on fakta.”

Hän sanoo, että on silti täysin legitiimi kysymys vaatia viinejä ruokakauppaan.

”Olen kärsinyt itsekin ja ihan oikeasti kärsinyt, etten ole saanut oikeaa valkoviiniä sunnuntaina, kun piti tehdä risottoa. Samperi sentään, nyt sitä ei sitten saa, totesin ja kärsin.”

Hän ei kuitenkaan usko, että olisi sellaista realistista vaihtoehtoa, jossa maitokauppaan vietäisiin vain viinit.

”Se tarkoittaisi lopulta, että Alkoon jäisi vain viinat. Se supistaisi Alkon verkoston vaikkapa vain 100–150 kauppaan. Se taas tarkoittaisi, että jos vaikkapa jossakin maalla joku haluaisi liekittää ruokansa konjakilla, hänen pitäisi ajaa autolla kahteen suuntaan 125 kilometriä”, Tuominen arvioi.

”Sitten seuraavissa vaaleissa Helsingin Sanomien vaalikoneessa kysyttäisiin, onko oikein, että ihmisen pitää ajaa 250 kilometriä, jotta hän voi liekittää ruokansa konjakilla. Ja kysyttäisiin, miksi Pohjanmaalla tehtyjen viljatuotteiden perään pitää ajaa satoja kilometrejä, kun ranskalaisia punaviinejä saa kaikkialta. Puhumattakaan siitä, voisimmeko me pitää EU-säädöksien takia monopolin pelkästään viinoille.”

Tuomisen mukaan tämä merkitsisi käytännössä myös sitä, että alkoholilaista pitäisi poistaa tavoite, jonka mukaan alkoholilain tehtävä on pyrkiä vähentämään alkoholin haittoja.

” ”Mene siinä siinä sitten ehdottamaan, että Kristuksen verta pitää verottaa.”

Tuominen sanoo, että alkoholipolitiikan kiehtovimpia seikkoja on se, kuinka eri lailla ja syvällä alkoholin käyttö on eri kulttuureissa.

Alkoholi tappaa yhtä lailla kaikkialla, missä sitä käytetään. Tätä ei kuitenkaan korosteta maissa, joissa viiniteollisuudella ja viinin käytöllä aterioinnin yhteydessä on kulttuurisesti erilainen lähtökohta kuin Suomessa.

Tuominen muistelee erästä EU:n alkoholiseminaaria.

”Italian edustaja sanoi, ettei hän ymmärrä, mistä täällä puhutaan, koska ei viini ole alkoholia vaan se on Kristuksen verta. Mene siinä siinä sitten ehdottamaan, että Kristuksen verta pitää verottaa”, hän sanoo.

”Alkoholi on syvällä kulttuurissa. Se vaatii tottumista. Koronavirus on tappanut nyt 350 ihmistä, ja teemme kaikkemme, ettei ruumiita tule lisää. Tiedämme, että alkoholi tappaa 4 000 ihmistä vuodessa, mutta olemme tottuneet siihen, että alkoholi tappaa. Emme ole tottuneet siihen, että koronavirus tappaa.”

Etelä-Euroopassa kukaan ei ole ruokapöydässä humalassa, Tuominen sanoo. Suomessa muutosta on tapahtunut, mutta Tuomisen mukaan kulttuuriin kuuluu edelleen humalajuominen.

”Enkä nyt hauku perusteetta suomalaisia, sillä tämä on fakta.”

Tuominen sanoo lukeneensa jokseenkin kaikki oleelliset kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset, jotka koskevat alkoholia. Hän on tuttu näky maailman alkoholiseminaareissa ja sanoo tuntevansa enemmistön maailman johtavista alkoholitutkijoista.

Tuominen on huolissaan siitä, että tietoon perustuvan päätöksenteon arvostus vähenee.

”Esimerkiksi ajatus, ettei Alkon monopolin purkamisella olisi vaikutuksia. Joko he eivät ymmärrä, että sillä on vaikutusta, tai he ajattelevat, että monopoli on vain jonkinlainen ylhäisön alamaisille määräämä kiusa. Pahinta on, jos he ymmärtävät seuraukset mutta eivät yksinkertaisesti välitä niistä.”

Tuominen sanoo, että nykyään helposti sivuutetaan tutkimuksia tai tulkitaan niitä tietoisesti väärin. Hän kertoo esimerkin edellisen alkoholilain uudistuksen jälkikeskustelusta. Tuomisen kirjoittama laki toi ruokakauppoihin muun muassa niin sanotut limuviinat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat kirjoittavat lain perusteluissa, että tämä tulee lisäämään kuolemia, mutta kriitikkojen mielestä näin ei ole käynyt. Tuomisen mukaan näissä väitteissä on unohdettu kokonaan, että lain yhteydessä ja sen jälkeen alkoholiveroa on korotettu kaksi kertaa. Hän sanoo, että kokonaisvaikutusta voidaan tutkia vasta nyt. Tutkimus onkin aloitettu.

”Silti edustaja Mikko Kärnä (kesk) on jo kovaan ääneen vaatinut tutkijoilta anteeksipyyntöä. Minusta hyökkäykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muita tutkijoita vastaan ovat raukkamaisia.”

Tuominen kertoo, että kerran eräs kansanedustaja ehdotti hänelle lakia, joka rajoittaisi vain suurkuluttajien käyttöä.

”Yritin kaikkeni, etten purskahda nauruun, koska ehdotus oli tehty vakavasti. Sanoin vain, että hintoja ja anniskelurajoja on mahdotonta asettaa sen mukaan, paljonko kuluttaja käyttää alkoholia. Voisihan sitä tietysti antaa ihmisten itse määritellä itsensä, ja sitten minä toteaisin, että kirjoitinpa ihan tyydyttävän lain, vaikka määrittely ei olekaan täydellinen eikä objektiivinen”, hän sanoo.

”Yksi ongelma on ajattelu, jonka mukaan on turha nähdä vaivaa, koska alkoholihaittoja on, vaikka tehtäisiin mitä tahansa. Tämän ajattelun mukaan on ihan ok, että tuhansia ihmisiä kuolee vuodessa alkoholiin. Ilmastomuutosvirkamies ei joudu koskaan tämän eteen. Ei kukaan kaiketi sano, ettei mitään pidä tehdä, koska hiilidioksidia joka tapauksessa pääsee ilmakehään.”

Tuominen on tyytyväinen, että ministereiksi nousevat edelleen kyvykkäät poliitikot.

Hän puolustaa viestinnästään ja tiukoista koronarajoituksista haukuttua perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd), joka on toinen sosiaali- ja terveysministeriötä johtava ministeri.

”Kiurusta on pakko sanoa, että hän hallitsee hirvittävän laajasti monimutkaisia kokonaisuuksia ihan yksityiskohtia myöten, eikä tämä ole edes nuoleskelua. Hänelle ei ole tarvinnut koskaan toista kertaa asiaa selittää. Ahkera ihminen.”

Tuominen harrastaa itse viinien keräilyä. Aivan kuin muutkin alkoholia juovat hän saattaa sanoa työpäivän jälkeen, että nyt kyllä olut maistuisi.

”Jos olisin täysin raitis, se olisi todennäköisesti irtisanomisperuste. Se määrittelisi toimintaani. Voitaisiin väittää, että siellä se raittiushurmoksessaan taas levittää sanaa.”