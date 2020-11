Donald Trumpin presidenttikausi jättää jäljet, mutta politiikan retoriikka voi tutkijoiden mukaan myös siistiytyä ainakin hetkeksi.

Likaista, julkeaa, hävytöntä ja huolestuttavaa.

Yhdysvaltain presidentin pallilla neljä vuotta viipynyt Donald Trump kummastutti ja hämmästytti puheillaan. Hän rikkoi perinteisen salonkikelpoisuuden säännöt.

Trumpia on kuvailtu epäpresidentilliseksi. Hän on puhunut halveksivasti naisista, kutsunut poliisiväkivaltaa vastustavaa Black Lives Matter -liikettä ”vihan symboliksi” ja jakanut valkoisten ääriliikkeiden videota.

Trump on tullut tunnetuksi runsaista ja yöllisistä twiiteistään, joissa hän haukkuu ihmisiä käyttäen huutomerkkejä ja isoja kirjaimia.

Muuttuuko mikään poliittisessa retoriikassa, vaikka Trump jättää Valkoisen talon?

”Olen helpottunut siitä, että valtakunnan- ja maailmanpolitiikassa palataan vähän enemmän järjen aikaan tai kohteliaan puheen aikaan”, nykykulttuurin tutkimuksen dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta toteaa aluksi.

Populismia ja vihapuhetta tutkinut Saresma kuitenkin uskoo, että Trumpin puhetavalla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Saresman mukaan Trumpin vaalihäviö voi olla oikeistopopulisteille jopa eduksi.

”On kaksi vaihtoehtoa: joko populismi vähän kääntyy laskuun tai sitten populismi ottaa tästä lisää voimaa ja vahvistuu”, Saresma sanoo.

Yleisen valtio-opin yliopistonlehtorin Emilia Palosen mukaan politiikan puhetapa ja retoriikka voivat siistiytyä Trumpin väistyessä areenalta. Toisaalta politiikan puheenparsi voi ottaa takapakkia myös toiseen ääripäähän.

”Voi olla että siitä tulee äärimmäiseen tylsää. Politiikassa tarvitaan jonkinlaisia jännitteitä”, Helsingin yliopiston Palonen sanoo.

Silti myös Palonen toteaa, että vain optimistit voivat kuvitella Trumpin neljän vuoden kauden katoavan jälkiä jättämättä.

”Kerran valloilleen päästetyt ajatukset eivät koskaan täysin katoa. Usein ne löytävät tarttumapintaa menneestä.”

Palosen mukaan Trump on puheillaan vaikuttanut vastakkainasettelun ja salaliittoteorioiden valtavirtaistumiseen.

”Sehän ei ihan jokaista poliitikkoa kuvaa, että voi väittää mitä tahansa ilman perusteita ja se on ok”, Palonen sanoo.

Saresman mukaan Trumpilla on ollut vaikutusta siinä, että naisvihamielisestä ja rasistisesta puhetavasta on tullut normaalia.

”Trumpilta tuli joka päivä twiittejä, jotka olivat täynnä valheita ja eri ihmisryhmien haukkumista. Se tekee vihapuheesta sallitumpaa kaikille”, Saresma sanoo.

Mediat nostivat Trumpin twiittejä uutisiksi. Tulevaa presidenttiä Joe Bidenia tai varapresidentiksi nousevaa Kamala Harrisia on vaikea nähdä haukkumassa ihmisiä Twitterissä. Biden ja Harris ovat aloittaneet siirtymän Valkoiseen taloon parantumisen teemalla.

Poliittisen retoriikan asiantuntija, tutkija Jouni Tilli sanoo, että politiikan retoriikassa voidaan nähdä paluu perinteisempään tyyliin ainakin hetkeksi.

”Aika hulinaa on ollut neljä vuotta. Ajan kanssa näemme, oliko Trumpin aika poikkeus, josta palaamme normaaliin”, Jyväskylän yliopiston Jouni Tilli sanoo.

Tilli kertoo toivovansa retoriikan eettisen ulottuvuuden nousua sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.

”Ehkäpä on syytä jälleen miettiä, mitä ja miten on mahdollista sanoa. Sanat ovat tekoja, jotka luovat tai hajottavat sitä maailmaa, jossa elämme”, Tilli sanoo.

Trump on Tillin mukaan hyödyntänyt propagandasta tuttuja keinoja. Hän on esittänyt valheellisia väitteitä ja todennut niiden olevan totta vedoten siihen, että yleisö ajattelee kyseisellä tavalla. Trump on mennyt henkilökohtaisuuksiin, esittänyt vihjailuja, painostanut ja uhkaillut. Trump on kommentoinut vähemmistöjä niin, että hän on riistänyt näiltä inhimilliset ominaisuudet.

”Suon kuivaaminen ja raivokas korruptionvastainen taistelu lain ja järjestyksen nimissä keinoja kaihtamatta ovat puhtaasti fasistisia elementtejä. Trump ei siis ole ollut retoriikassaan innovatiivinen, joskin hän on ollut poikkeuksellisen röyhkeä.”

Keinot olivat käytössä jo vuoden 2016 vaalikampanjassa. Tästä esimerkkinä on Hillary Clintoniin liittynyt ”lock her up” (”pankaa hänet telkien taakse”) -iskulause.

Trump on lietsonut epäluuloa oikeuslaitokseen ja demokraattiseen järjestelmään. Istuvan presidentin toiminta on ollut kuin oikeistopopulismin oppikirjasta, Saresma sanoo.

”Hurjaa on ollut se, että näin vaikutusvaltaisessa asemassa on ihminen, joka valehtelee ihan suoraan ja tekee sitä tietoisesti”, Saresma sanoo.

Yksin Trumpin poistuminen areenalta ei poista jännitteitä ja niiden syitä. Yhdysvallat on edelleen kahtiajakautunut ja populismi on valtavirtaistunut monissa länsimaissa. Tilli korostaa, että Trumpin häviöön tai hänen kannattajiensa pettymykseen ei pidä suhtautua ilkkuen.

”Ei passaa ylenkatsoa sitä, mikä arvomaailma tai huolenaiheet niillä 71 miljoonalla Trumpia äänestäneellä ihmisellä ovat.”

Saresman mukaan on mahdollista, että Bidenin ja Harrisin kaltaiset hahmot toimivat keskustelua neutralisoivana voimana. Myös osa Trumpin entisistä tukijoista voi tehdä häneen pesäeroa ja osa republikaaneista voi haluta takaisin maltillisemman retoriikan pariin.

Silti kansaan kuuluu edelleen ihmisiä, jotka tuntevat olonsa syvästi petetyiksi.

”Osa voi ajatella, että nyt pitää käydä entistä vahvemmin liberaaleja voimia vastaan. Trumpilla on vielä kuukausia aikaa. Hän voi vahvistaa internetin tunneyhteisöjä, jotka imevät tunnetta pettymyksestä, kostonhimosta ja kaunasta”, Saresma sanoo.

Trumpin kohdalla mitkään säännöt eivät ole tuntuneet pätevän. Trump pystyi Tillin mukaan röyhkeydellään polkemaan sääntöjä, mutta hän ei olisi pystynyt siihen aivan yksin.

”Se mahdollistettiin puolueessa. Tapaus Trump opettaa, että demokraattisen järjestelmän mahdollistavia sääntöjä ja toimintatapoja on vaalittava”, Tilli sanoo.

Trumpilainen retoriikka ei hae keskustelua, vaan lähinnä inttää ja korostaa omaa asemaa tiedon vääristelyn kautta, sanoo Palonen.

”On positiivinen asia, että tällaisen voi voittaa demokraattisilla vaaleilla. Toisaalta voitto tuli vastustamalla Trumpia, ei tuomalla jotakin uutta.”

Saresman mukaan Harrisin valitseminen Bidenin varapresidentiksi oli ”hyvä veto”. Tummaihoisen naisen valinta ja monimuotoisuuden korostaminen voivat silti kärjistää pettymyksen tunteita Trumpin kannattajakunnassa.

”Trump on tehnyt kaikkensa väheksyäkseen naisia. Suomessa ei välttämättä tajuta, miten iso juttu amerikkalaiselle yhteiskunnalle on, että valta siirtyy ja naiset pääsevät päättäviin asemiin. Se on pelottavaa niille, jotka ovat tottuneet etuoikeuksiinsa.”

Trumpin perinnössä vaarallisinta on epäluulo, jonka hän kohdistaa demokraattiseen järjestelmään, sanoo Tilli.

”Sen kautta laineet voivat lyödä meille Suomeenkin.”

Järjestelmän kritiikki oli osa Trumpin strategiaa jo vuoden 2016 vaaleissa. Trump varoitti ennen voittoaan, että demokraatit yrittävät varastaa vaalit. Puheilla vilpistä hän Tillin mukaan istutti epäluulon siemenen.

”Tätä potentiaalisen uhriutumisen retoriikkaa voivat käyttää muutkin”, Tilli sanoo.

Saresman mukaan Trumpin häviö voi vaikuttaa oikeistopopulismin voimistumiseen myös Suomessa. Trumpin tilalle voidaan etsiä uusi voimahahmo.

”Kuka on se, joka heidän sanojensa mukaan uskaltaa sanoa näitä asioita ääneen, levittää vihapuhetta ja valheita? Biden ei sitä tarvetta täytä. Voi olla, että meillä käännytään nyt suomalaisten uhoajien puoleen”, Saresma sanoo.

Tilli sanoo, että Trump on raivannut tietä oikeistopopulistiselle ja etnonationalistiselle retoriikalle myös Yhdysvaltain ulkopuolella.

”Nouseeko meillä enemmän Mauri Peltokankaan ja Jani Mäkelän kaltaisia Trumpin retorisia hengenheimolaisia?”

Palosen mukaan Eurooppaan ja Suomeen heiijastuva trumpilaisuus voi näkyä erilaisena politiikan ulkopuolisena liikehdintänä, kuten rokotusvastaisuutena.

”Tulevaisuudessa voimme nähdä pikemminkin uskoon kuin tietoon perustuvan liikehdinnän kasvun. Trumpilaisuus toimintatapana ja retoriikkana ei katoa.”