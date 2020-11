Kokoomuksen äänimäärä on laskenut kaikissa vaaleissa vuosien 2007–2008 jälkeen. Viimeksi eduskuntavaaleissa se menetti asemiaan puolueelle tärkeissä suurissa kaupungeissa.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren ilmoitus jättäytyä pois ensi kevään kuntavaaleista voi hyvinkin viedä kokoomukselta mahdollisuudet nousta jälleen äänimäärältään valtakunnan suurimmaksi kuntapuolueeksi. Jos vaalitappio tulee, se voi osaltaan maksaa Petteri Orpolle kokoomuksen puheenjohtajan paikan.

Kokoomus keräsi viime kuntavaaleissa ääniä erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupungeista: se on suurin kuntapuolue Helsingin lisäksi myös Espoossa ja Turussa ja selkeä kakkospuolue Vantaalla, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa ja Oulussa.

Tässä kaupunkiketjussa Helsinki on psykologisesti tärkein ja näkyvin, ja siksi kokoomuksen on välttämätöntä saada pääkaupunkiin uusi valovoimainen pormestariehdokas.

Viime kuntavaaleissa kokoomus olisi vielä pitänyt asemansa koko maan suurimpana kuntapuolueena siinäkin teoreettisessa tapauksessa, että Vapaavuoren muhkea lähes 30 000 äänen potti olisi jäänyt puolueelta kokonaan saamatta.

Mutta myrskyvaroitus tuli. Vapaavuori-buumista huolimatta viime kuntavaaleissa vahvistui trendi siitä, että kokoomuksen kannatus on 2000-luvun edetessä rapissut vaalista toiseen. Puolueen tasainen kalvava alamäki on jäänyt vähemmälle huomiolle, kun aina on ollut jokin suurempi vaali-ilmiö, joka on varastanut huomion.

Kokoomuksen suosio valtakunnan tasolla oli huipussaan 2007–2008. Sen jälkeen pidetyissä eduskunta- ja kuntavaaleissa äänimäärä on koko ajan laskenut.

Kokoomus ei siten pohjimmiltaan poikkea muista keskikentän vanhoista puolueista eli Sdp:stä ja keskustasta, joiden kannatuksen alamäkiä on päivitelty enemmän.

Viime eduskuntavaaleissa 2019 kokoomus menetti asemiaan useissa isoissa kaupungeissa, muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa. Vaikka eduskunta- ja kuntavaalit ovat kahdet täysin erilaiset vaalit, tämä on puolueen kannalta huolestuttavaa.

Vihreät ja perussuomalaiset ovat samaan aikaan kalastaneet liikkuvia äänestäjiä. Kokoomus vuotaa juuri niihin, pääkaupunkiseudulla vihreisiin ja muualla Suomessa perussuomalaisiin.

Tulevien kuntavaalien uudeksi lisäharmiksi tuli vielä kokoomuksesta irtautunut Nyt-liikkeen perustanut kansanedustaja Hjallis Harkimo. Viimeksi eduskuntavaaleissa hän napsi kokoomukselta ääniä Uudellamaalla ja siirtyy nyt ehdolle Helsinkiin.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa vihreät tulivat rytinällä uusiin kaupunkeihin ja veivät Jyväskylässä jopa suurimman puolueen paikan. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa puolueen äänimäärä vain kasvoi valtakunnallisesti, ja lopputuloksena oli selvä vaalivoitto ja paikka hallituksessa.

Vihreät joutuu tulevissa kuntavaaleissa puolustelemaan toimiaan hallituksessa. Ennen vaaleja olisi hyvä olla näyttöjä ilmastopolitiikasta ja keksiä hyvä selitys sille, miksi etenkin etelän kaupunkeja heikennetään tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kokoomus käy näissä vielä lujaa päälle.

Perussuomalaisten vuoden 2017 kuntavaalit menivät täysin penkin alle. Puolue oli tuolloin Timo Soinin johdolla hallituksessa, jossa se kannattajien näkökulmasta söi lupauksiaan. Noiden vaalien jälkeen perussuomalaiset ovat hajonneet ja syntyneet uudestaan ja lähtevät nyt Jussi Halla-ahon luotsaamana kuntavaaleihin uudessa asennossa.

Perussuomalaiset tähtäilee erityisesti keskustan asemiin maaseutukunnissa, mutta osansa saa myös kokoomus.

Maanantaina tulleen Ylen tuoreen gallupin mukaan kokoomuksesta on nyt valumaa erityisesti perussuomalaisiin. Kokoomuksen kannatus oli pudonnut yli prosenttiyksikön 16,6 prosenttiin, kun puolue ei vain saa iloa irti oppositiopolitiikasta.

Kokoomuksen puoluekokous syyskuun alussa nosti eturiviin varapuheenjohtajat Elina Lepomäen ja Antti Häkkäsen, jotka ovat olleet sen jälkeen paljon esillä.

Gallup-tulos johtaa ajatuksiin, että kokoomuksen ja tuoreiden varapuheenjohtajien hyökkäävä tyyli syksyn poliittisissa keskusteluissa ei sittenkään vetoa kannattajiin. Epäluottamuksen yrittäminen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) ei mennyt maaliin, kun Suomen koronakäyrä matelee muita maita alempana.

Perussuomalaisilla on kuntavaaleissa eniten voitettavaa, mutta kokoomuksen turvana on se, että vain uhoamalla ei pääse pitkälle. Perussuomalaisten puoluehajaannuksen takia myös paikallistasolla väki on osittain vaihtunut sitten viime vaalien eivätkä kaikki viimeksi valtuustoihin yltäneet ole nyt käytettävissä.

Perussuomalaiset on kuitenkin tehnyt pitkään ja tosissaan töitä hyvien ehdokaslistojen eteen eikä puolueella ole tyyliongelmia oppositiopolitiikassaan.

Muillakin puoluetoimistoilla ovat kiireiset ajat meneillään, ja totuttuun tapaan moni ehdokas panttaa suostumustaan pitkälle ensi vuoteen. Ehdokkaiden määrä ja laatu varmistuvat vasta maaliskuussa.

Perussuomalaisia haittaava ja toisaalta kokoomusta auttava kuntavaalien piirre on, että niiden äänestysprosentti tuppaa jäämään valtakunnallisia vaaleja matalammaksi. Nyt uusi tekijä on vielä koronavirus, joka voi muuttaa kampanjointia, vaikuttaa mielialoihin ja tuottaa muitakin yllätyksiä.