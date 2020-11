Jorma Kalela on poliittisen historian sukupolvi­hahmo, joka johdatti nuorempia tutkijoita uusiin teemoihin.

Poliittisen historian emeritusprofessorin Jorma Kalelan suku on täynnä luonnontutkijoita.

Hänen isänsä oli kasvitieteen professori Aarno Kalela, setänsä metsäntutkimusjohtaja Erkki Kalela, ja näiden serkku Olavi Kalela toimi eläintieteen professorina. Niin ja isoisä, talvisodan alla pääministerinä istunut A. K. Cajander, oli metsäprofessori hänkin.

”Aili-äitinikin oli biologi ja teki työuran SYK:n [Helsingin suo­malaisen yhteiskoulun] lehtorina”, Kalela lisää.

Jorma Kalela tottui ajatukseen yliopistosta työpaikkana muiden joukossa. Akateemisuus oli arkipäivää.

Tilava koti sijaitsi linnassa keskellä Kaisaniemen kasvipuutarhaa – se kun kuului professori-isän työsuhde-etuihin. ”Siitä oli se hyöty, että asuntopulan aikaan saatoin partiolaisena pitää oman vartiomme kokouksia meillä kotona.”

Hän ei osaa tarkkaan selittää, miksi hakeutui itse lukemaan poliittista historiaa. Ajatus kirkastui lukion lopulla.

Joka tapauksessa ensimmäisinä opiskeluvuosina, yöpakkasten ja noottikriisin välissä, havainnollistui se, että politiikka on historian erottamaton ulottuvuus ja ettei historiatonta politiikkaa ole.

Poliittiseen historiaan häntä veti myös professori L. A. Puntilan nimi. ”Tulimme hyvin juttuun ja olin hänen assistenttinaan, joskin historiateemoissa hän oli auttamattoman vanhan­aikainen.”

Kalelan tehokkain politiikan koulu oli yliopiston vanhan puolen kuppila.

”60-luvun alussa siellä debatoi tietty kantajengi, johon kuuluivat Esa Adrian, Daniel Katz, ­Kalevi Suomela, Kati ja Pekka Peltola ja eräitä muita. Se porukka sysäsi minut vasemmalle, so­sialistiksi ja pasifistiksi, mutta olimme pitkään irti puolueista, sillä tuolloinen radikalismi oli anti­autoritaarisuutta”, Kalela kertoo.

”Menin demareihin vasta 1969. Paavo Lipposen mielestä näytti rumalta, kun Sdp:n idänsuhteiden työryhmän jäsenenä en kuulunut puolueeseen.”

Tärkeintä kuitenkin oli Kalelan assistentin työ. Hänestä tuli poliittisen historian sisäänheittäjä Helsingin yliopistossa, sukupolvihahmo, jonka asema uudenlaisen tutkimussuunnan synnyssä oli merkittävä.

Työväen poliittisesta ja ay-liikkeestä tuli legitiimejä aihealueita, ja pian hän lanseerasi myös historia alhaalta -ajatuksia.

Muutamakin tuleva professori otti tutkijana ensiaskeleitaan Kalelan seminaareissa.

”En minä radikalisoivaa vaikutustani kiellä. Muistutan silti, että poliittisen historian ainejärjestö oli yksi harvoista, joita taistolaisliike ei ikinä saanut valtaansa – vaikka läheltä piti.”

Kalela joutui 1979 lähtemään Helsingin yliopistosta vanhakantaisten ja ”ennakkokäsitystensä pyhittäneiden” histo­rioitsijoiden savustamana, mutta vuonna 1992 hänet valittiin professoriksi Turkuun.

Kalela on aina korostanut historiantutkimuksen väistämätöntä yhteiskunnallisuutta, viimeksi sen teoreettisuuden ja eettisyyden moninaisia piirteitä. Nämä teemat hallitsevat etenkin yhtä Kalelan pääteoksista, vuonna 2012 Lontoossa ilmestynyttä Making History. The Historian and Uses of the Past -tutkimusta.

Kalela väitteli tohtoriksi ulkopolitiikasta, mutta on myöhemmin tutkinut yhteiskuntapolitiikan eri puolia, ennen kaikkea työttömyyttä.

Hänen uusimpia teemojaan on perustulo, ja kysymys nostaa näkyviin nykypolitiikan vakavimpia heikkouksia.

”Sen sijaan, että keskusteltaisiin kansalaisten oikeudesta päättää omasta elämästään ja tulevaisuuden yhteiskunnasta, kiistellään euromääristä”, Kalela huomauttaa. ”Politiikka näyttäytyy puolueiden välisenä tarjouskilpailuna, jonka asetelmista päättämiseen ei kansalaisten edes ajatella osallistuvan.”

Perustulo paitsi karsisi joutavaa byrokratiaa, myös vapauttaisi ihmisistä paljon tervettä energiaa, professori uskoo.