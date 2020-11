”Sitralla ei ole kantaa metsien hakkuiden menetelmiin tai kuutiomääriin”, Katainen sanoo.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yliasiamies Jyrki Katainen suututti Maaseudun tulevaisuudelle antamassaan haastattelussa metsätalouden puolustajat.

”Metsäkanalintujen metsästäjän maalaisjärjellä arvioituna avohakkuissa ei ole järkeä”, Katainen sanoi haastattelussa maanantaina.

Lausunto suututti esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Timo Jaatisen ja MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan.

Myös joukko keskustan kansanedustajia ilmoitti ”politikoivan Sitran” joutavan harvennukseen.

Katainen sanoi tiistaina HS:lle, ettei kadu lausuntoaan. Hän kertoo sen olleen lähinnä yksityishenkilön nopea reaktio toimittajan kysymykseen: ”Vastasin vähän rennolla otteella, sillä olin juuri tullut metsältä Lapista.”

”Sitralla ei ole kantaa metsien hakkuiden menetelmiin eikä kuutiomääriin”, Katainen tähdentää HS:lle. Hän kuitenkin lisää, että ”toisaalta on selvää, että hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä on päästöjen ja nielujen oltava tasapainossa”.

Sen sijaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on Sitran joulukuussa julkaistavan strategian yksi uusi painopiste. Tavoitteena on myös edistää sopeutumista ekologiseen kestävyyskriisiin ja kehittää toimintaympäristöä, jossa maapallon kantokyvyn kannalta kestävä liiketoiminta on aina kilpailukykyisintä.

”Ihmisten kiinnostus luonnon monimuotoisuutta kohtaan on kasvussa, mutta tietoisuus siitä ei ole vielä yhtä suuri”, Katainen sanoo. Hän viittaa suuriin globaaleihin kehityskulkuihin ja perustelee Sitran päämäärää olla pysäyttämässä luontokatoa uusien toimintamallien avulla.

Kataisen mukaan luontokato on ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva ”valtava ongelma”, mutta sitä paikallisempi: ”Jokaisella eliöllä on oma tarkoituksensa, ja aika moni uhkaa kuolla sukupuuttoon. Sillä on suuria vaikutuksia hyvinvointiin.”

Katainen sanoo ymmärtävänä metsäteollisuuden ja tuottajien penseät reaktiot hänen avohakkuulausuntoonsa: ”Kiivaat keskustelut metsien hakkuumääristä ovat menneet monilla tunteisiin. Nyt pitäisi pistää syrjään puheet siitä, miten metsiä hakataan ja vaalia sen sijaan luonnon monimuotoisuutta yhdessä metsäteollisuuden, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.”

Esimerkiksi Metsäteollisuuden Jaatinen epäili, että Kataisen lausunto syö entisestään Sitran uskottavuutta. ”Tämä kannanotto ei nyt valitettavasti lisää Sitran uskottavuutta, joka on muutenkin ollut hakusessa”, Jaatinen twiittasi.

”Uskottavuushan on katsojan silmissä”, Katainen kuittaa.

MTK:n Marttila epäili Sitran metsäpolitiikkaa. ”Maalaisjärki ja metsäkanalintujen metsästys ovat mitä mainioin yhdistelmä. Mutta kannattaako pelkästään tuolla pohjalla metsäpolitiikkaa linjata? Aika monella vaikuttaa valot pimenevän”, MTK:n Marttila twiittasi.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustalaiset jäsenet Anne Kalmari, Mikko Kärnä, Juha Pylväs ja Mikko Savola moittivat tiedotteessaan, että Sitra ei tehtävänsä mukaisesti puolusta luonnonvarojen kestävää käyttöä, vaan päinvastoin vastustaa maa- ja metsätaloutta.

Edustajanelikon mukaan keskusta puoltaa metsien ”sekakäyttöä”. Jatkuva kasvatus ”ei missään tapauksessa sovellu kaikille metsätyypeille”.

Omassa tiedotteessaan Kärnä pitää Kataisen mielipidettä jopa absurdina: ”Huvittavinta tässä kaikessa on kuitenkin se, että kotimainen metsäteollisuus ja siten myös avohakkuut maksavat yliasiamiehenkin palkan.”

Myönteisempiä kommentteja Sitra sai virkamiehiltä ja tutkijoilta. ”Erinomaisen viisas linjanveto”, kehui esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman.

”Enpä voisi olla Sitran kanssa enempää samaa mieltä. Ei riitä, että suojelemme luontoa, vaan meidän on myös vahvistettava luonnon elinvoimaa esimerkiksi maankäyttöä suunnittelemalla myös kaupungeissa”, twiittasi hallitussihteeri Pasi Kallio ympäristöministeriöstä.