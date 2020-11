Poliisi on pyrkinyt ehkäisemään alaikäisten uusia rikoksia ennalta esimerkiksi matkustuskielloilla, kun lastensuojelun omat mahdollisuudet puuttua tilanteeseen ovat olleet riittämättömiä.

Hatkaamista eli nuorten luvattomia poissaoloja lastenkodeista ei ole pystytty riittävästi estämään, sanoo Helsingin poliisi tiedotteessaan.

Helsingin poliisin nuorisoryhmä on pyrkinyt ehkäisemään alaikäisten uusia rikoksia esimerkiksi pakkokeinoilla, kuten matkustuskiellolla tai tehostetulla matkustuskiellolla, jota valvotaan sähköisesti.

”Näillä on pyritty sitomaan alaikäisiä esimerkiksi lastenkoteihin, koska lastensuojelun omat mahdollisuudet puuttua tilanteeseen ovat olleet riittämättömiä”, poliisi sanoo tiedotteessaan.

Tiistaina HS kertoi Helsingissä vaarallisesti käyttäytyvistä yli sadasta nuoresta. Poliisin mukaan nuorista jokainen on ollut nuorisorikostutkinnassa ja lastensuojelussa.

Lue lisää: Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta – Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö

Poliisin kuvaamasta ongelmasta kirjoitti myös joukko sosiaalityöntekijöitä HS:n mielipidekirjoituksessa lauantaina. Heidän mielestään lastensuojelun henkilökunnan lisääminen olisi yksi ratkaisu.

”Aikuisten runsas läsnäolo rauhoittaisi monia tilanteita, ja esimerkiksi kriisi- tai hatkatilanteisiin reagoiminen mahdollistuisi ketterämmin”, sosiaalityöntekijät kirjoittivat.

Lue lisää: Lukijan mielipide: Lastensuojelulaitokset joutuvat liian usein nostamaan kädet pystyyn vaativan oireilun edessä

Lastensuojelulaki muuttui tämän vuoden alussa.

Uudistuksen piti esimerkiksi vahvistaa lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja valvontaan. Lakimuutoksesta vastasi pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus.

Kun aiemmin yksityiset yritykset saivat hakea lastenkodeista karanneita takaisin, uuden lain mukaan sitä on kiellettyä tehdä ostopalveluna.

Asiaa arvosteli tiistaina esimerkiksi Ilta-Sanomien haastattelema, nimettömänä pysytellyt lastensuojelun ammattilainen. Karanneiden nuorten etsiminen ja noutaminen oli hänen mielestään muuttunut hankalaksi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita loka–marraskuussa tapahtuneita nuorten väkivallantekoja yhdistää se, että kaikki nuoret olivat karkuteillä lastensuojelun laitoksesta.

Hakemista varten oli aiemmin yksityisiä yrityksiä, jotka päivystivät kellon ympäri. Yksityiset laitokset saivat virka-apua suoraan poliisilta. Nyt yksityisten lastensuojelulaitosten on soitettava paikalle sosiaalipäivystys, joka soittaa poliisille.

Lapsen palauttamisesta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, kiireellisessä tapauksessa lain mukaan laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

Mielipiteestään kirjoittaneiden sosiaalityöntekijöiden mukaan yksi ratkaisukeino lastensuojelun ongelmiin olisi myös luopuminen laintulkinnasta, joka korostaa lapsen itsemääräämisoikeutta yli muiden perusoikeuksien.

Myös kokoomuksen kansanedustajat Marko Kilpi ja Sinuhe Wallinheimo ovat tehneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Heidän mielestään koulukodeissa ja muissa muissa huostaan otettujen lasten sijoituspaikoissa on ajauduttu nopeasti kriisiin.

”Merkittävin syy tähän on lastensuojelulain tila ja siitä tehdyt tulkinnat. Tämän vuoksi näissä paikoissa toimivalla henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia ja toimivaltaa asettaa huostaan otetuille lapsille rajoja eikä käytännössä sääntöjäkään, joita heidän tulisi noudattaa. Yksi merkittävimmistä epäkohdista on se, että liikkumisvapautta ei voi enää rajoittaa”, edustajat kirjoittavat.

HS kirjoitti lastensuojelusta kesällä useita juttuja.

Heinäkuun lopussa huomiota herätti hollolalaista nuorisokotia koskeva eduskunnan oikeusasiamiehen raportti. Raportin mukaan nuorisokodista paljastui lukuisia epäkohtia ja perusoikeuksia loukkaavia käytäntöjä.

Lue lisää: Tamponikielto, pukeutumis­rajoituksia ja tyttöjen nöyryytystä – raportti paljasti vakavia epäkohtia hollolalaisessa nuorisokodissa, lapsiasiavaltuutettu pöyristyi

HS haastatteli kahta kyseisessä nuorisokodissa asunutta nuorta. Nuorten mielestä keskustelu lastensuojelun rajoituksista on liian mustavalkoista.

Lue haastattelu täältä: Viranomainen pöyristyi tyttöjen nöyryytyksestä hollolalaisessa nuorisokodissa, nyt sen entiset asukkaat kiittävät kovaa kuria – ”Suurimpia oivalluksiani oli, että elämässä on muutakin tekemistä kuin narkata”

Lastensuojelun kanteluiden määrä on kasvanut paljon viime vuosina. HS:n elokuussa haastatteleman lapsiasiainvaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tämä johtuu siitä, että lapset ja nuoret ovat tulleet tietoisemmiksi omista oikeuksistaan.

Pekkarinen sanoi tuolloin, että lastensuojelussa on käynnissä murros, jonka olisi pitänyt tapahtua jo vuosituhannen vaihteessa.

Pekkarisen mukaan Suomen historiassa on ollut ”ankaran kurin perinne” lasten kasvattamisessa ja lastensuojelussa. Lapsia on ikään kuin suojeltu huonolta käytökseltä, jolloin kasvatuksen ankaruus on koettu tärkeäksi.

”Nyt kentällä kipuillaan kasvattamistapojen kanssa”, Pekkarinen sanoi.