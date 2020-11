SAK:n kehittämispäällikön Juha Anttilan mukaan tutkimustulos on luonnollinen, koska palkat eivät voi laskea.

Työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän hajautuminen ja työehtoneuvotteluissa sovitut yrityskohtaiset palkkaerät ovat johtaneet suurempiin palkankorotuksiin kuin puhtaasti keskitetty sopiminen.

Tällaiseen johtopäätökseen on päätynyt tutkimus, jonka on tilannut työnantajajärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto. Tutkimuksen on rahoittanut Työsuojelurahasto, jonka hallituksessa istuvat sekä palkansaajien että työnantajien keskusliittojen edustajat.

Tutkimustulosten mukaan palkankorotukset ovat olleet Suomessa suurempia silloin, kun sopimuksessa on ollut mukana yrityskohtainen erä. Hajautuminen on siis nostanut ansioita, mutta vaikutus palkkahajontaan jää epäselväksi.

”Tulokset ovat yhdenmukaisia aiempien eurooppalaisten tulosten kanssa. Palkankorotukset ovat siis suurempia neuvotteluiden ollessa lähempänä yritystasoa. Tähän tulokseen päätyvät kaikki aihetta koskevat tutkimukset”, sanoo tutkimusjohtaja Antti Kauhanen Etlan tiedotteessa.

Etlan mukaan Euroopassa on menty koko ajan enemmän yrityskohtaiseen sopimiseen.

”Eurooppalaiset tutkimukset ovat jo osoittaneet, että hajautunut sopimusjärjestelmä johtaa korkeampiin ansioihin ja usein, mutta ei aina, suurempaan palkkahajontaan. Hajautuneessa neuvottelujärjestelmässä palkankorotukset ovat siis nousseet korkeammiksi kuin keskitetyssä järjestelmässä. Tällaisia tuloksia on löydetty esimerkiksi Espanjasta, Saksasta, Tanskasta, Belgiasta ja Portugalista”, Etlan tiedotteessa todetaan.

Suomessa on perinteisesti ollut hyvin keskitetty neuvottelujärjestelmä tupoineen.

Tutkimuksen mukaan 2000-luvun liittokierrosten aikana yrityskohtaiset erät ovat Suomessakin johtaneet korkeampiin palkankorotuksiin.

Suomessa yrityskohtaisiin eriin on liittynyt myös niin sanottu perälauta, joka määrittelee, paljonko palkansaaja vähintään saa, jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä sopuun.

Tutkimuksen mukaan toimihenkilöillä palkankorotukset ovat olleet 1,6 prosenttiyksikköä korkeampia silloin, kun sopimuksissa on ollut yrityskohtainen erä.

Tähän tulokseen on päästy, jos kannustin sopimiseen on ollut suurempi eli perälauta on ollut pienempi kuin yrityskohtainen erä.

Silloin kun perälauta on ollut yrityskohtaisen erän suuruinen, ovat palkankorotukset olleet 0,8 prosenttiyksikköä korkeampia verrattuna yleiskorotukseen.

Työntekijöillä palkankorotukset ovat olleet korkeampia myös silloin, kun sopimuksissa on ollut yrityskohtainen erä ja perälauta on pienempi kuin yrityskohtainen erä. Tällöin palkankorotus on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampia.

Paras tulos on tullut silloin, kun perälauta on ollut yrityskohtaisen erän suuruinen. Tällöin palkankorotukset olleet 1,8 prosenttiyksikköä korkeampia verrattuna yleiskorotukseen.

Tutkimuksen mukaan yrityskohtaiset erät ovat siis Suomessa kasvattaneet palkankorotusten hajontaa toimihenkilöillä, kun taas työntekijöillä ne ovat vähentäneet sitä. Ero johtuu tutkijoiden mukaan todennäköisesti toimihenkilöiden ja työntekijöiden erilaisesta suhtautumisesta palkkahajontaan ja paikalliseen sopimiseen.

SAK:n kehittämispäällikkö ja Työsuojelurahaston hallituksen jäsen Juha Antila sanoo, ettei ole tutustunut tutkimukseen mutta pitää tuloksia varsin luonnollisina.

Hän sanoo, ettei yrityskohtainen sopiminen oikeastaan voi tuoda mitään muuta kuin lisää palkkaa liittojen sopimien yleiskorotusten päälle, koska palkkoja ei voi laskea.

”On aivan itsestään selvää, että jos työnantaja haluaa päästä mahdollisesti vähällä, hän maksaa vain sen, minkä hänen on pakko maksaa yleissitovien työehtosopimusten mukaan. Suuntia ei siis edes voi olla kuin yksi, mutta en tutkimukseen paremmin tutustumatta osaa sanoa, miten tutkimuksen tulokset varsinaisesti kuvastavat paikallisen sopimisen toimivuutta. Mutta hyvähän se on, että tulee lisää palkkaa, jos mukana ei ole palkkasyrjintää.”

”Julkisuudessa yritetään vääntää niin, että palkansaajat vastustaisivat paikallista sopimista. Se on ihan huuhaata. Me vastustamme palkkojen alentamista ja palkkasyrjintää, mutta emme paikallista sopimista.”