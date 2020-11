Järjestöt varoittavat koulutuksen järjestäjiä liian isoista ja keskitetyistä oppikirjahankinnoista ja ehdottavat tilalle opiskelijoille jaettavia oppimisseteleitä.

Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät valmistautuvat parhaillaan uuteen tehtävään eli hankkimaan oppikirjat ja muut välineet myös toisen asteen koulutuksen eli ammattikoulun ja lukion opiskelijoille ensi syksystä lähtien.

Suomen Yrittäjät ja Kirjakauppaliitto varoittavat markkinoiden keskittämisestä ja korostavat, että hinta ja suuret volyymit eivät saisi olla ainoa ratkaiseva peruste hankinnoissa ja niiden kilpailutuksessa. Järjestöt ehdottavat oppimisseteleitä opiskelijoille ja kilpailutusten jakamista osiin.

Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva oppivelvollisuuslaki tekee oppimateriaaleista opiskelijoille maksuttomia sen vuoden loppuun asti, kun he täyttävät 20 vuotta.

Uudistuksen on määrä tulla voimaan syksystä 2021 lähtien ikäluokka kerrallaan. Tuolloin myös lukioissa otetaan käyttöön uusi, entistä yksilöllisempi opetussuunnitelma.

Suomen Yrittäjät ja Kirjakauppaliitto julkistivat keskiviikkona yhteiset suositukset toisen asteen oppikirjahankintojen kilpailuttamiseksi.

”Hankintalaki on selkeä. Julkiset hankinnat on toteuttava niin, että myös pk-yritykset pääsevät kilpailemaan”, sanoo tiedotteessa elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala Suomen Yrittäjistä.

Oppiaineisto on kilpailutettava, jos sen arvo ylittää sopimuskaudessa kilpailutuksen kynnysarvon 60 000 euroa.

”Julkisiin kilpailutuksiin osallistuminen on monille kirjakaupoille ja oppimateriaaliyrittäjille uutta. Viestintä hankinnasta mahdollisimman avoimesti ja varhain, vuoropuhelu yritysten kanssa ja hankintaneuvonta auttavat tässä”, Tikkala uskoo.

Järjestöt ehdottavat, että koulutuksen järjestäjä voisi jakaa opiskelijoilleen oppimissetelit, joilla opiskelija voi hankkia itse oppimateriaalinsa joko kirjana tai digitaalisena.

Koulutuksen järjestäjät saattavat myös ulkoistaa kilpailutuksen isojen yhteishankintayksikköjen tai hankintarenkaiden hoidettaviksi.

”Avointa valtakirjaa ei pidä antaa. Kunnan kannattaa edellyttää hankinnan jakamista osiin vähintään alueittain ja paikallisten yritysten kuulemista hankintaa suunniteltaessa”, sanoo Tikkala.

”Keskitetyt isot hankinnat eivät sovellu muuttuviin opetussuunnitelmiin ja räätälöityyn yksilölliseen oppimiseen. Opiskelijoiden kurssivalinnat muuttuvat lukio-opintojen aikana. Pienet yritykset, kuten paikalliset kirjakaupat, pystyvät vastaamaan ketterästi muutoksiin”, Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson sanoo tiedotteessa.

Järjestöjen mukaan oppimateriaalin kierrätys lukiossa ei ole niin yksioikoista kuin mihin peruskoulussa on totuttu, koska opiskelijat tarvitsevat oppimateriaaleja kurssin jälkeenkin valmistautuessaan ylioppilaskirjoituksiin.

Karlsson muistuttaa hallituksen esityksen myös edellyttävän, että koulutuksen järjestäjä kuulee opettajia ennen oppimateriaalien hankkimista.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huolehtinut opettajien vapaudesta valita opetusmenetelmät ja -materiaalit vastakin.

”Meillä on huoli kilpailutuksista. Jos ne tehdään vain mahdollisimman halvalla, opettajien mahdollisuus valita käyttämänsä materiaali ei säily, ja laatu laskee”, sanoo koulutusjohtaja Heljä Misukka OAJ:sta.

Osa kunnista saattaa hankkia ainoastaan digimateriaalit eli lisenssit niihin eikä kirjoja lainkaan. ”Se rajoittaa niin opettajien kuin opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia”, Misukka arvioi.

Lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta sanoo, että koulutuksen järjestäjillä on kyllä hankinta- ja kilpailutuskokemusta jo perusopetuksen puolelta, mutta oppivelvollisuusuudistuksen kiireinen aikataulu hirvittää silti monia.

”Oppikirjojen ja muiden materiaalien hankinta peruskoululaisille on helpompaa sikäli, että kyseessä on koko ikäluokka, ja valinnaisuutta on vähän, joten kirjojen määrät tiedetään melko tarkoin etukäteen”, Värri sanoo.

”Lukiossa opiskelijat saattavat muuttaa valintojaan eli aloittaa vaikka saksan opinnot mutta keskeyttää ne, jolloin syntyy helposti hukkahankintoja”, Värri sanoo.