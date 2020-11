Työnantajan pitää jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista.

Hallitus on saanut valmiiksi yhden ensimmäisistä työmarkkinoita koskevista pysyvistä uudistuksistaan.

Uudistus koskee kilpailukieltosopimuksia, joiden käyttö on lisääntynyt. Jopa siivoojien sopimuksiin on kirjattu kilpailukieltoehtoja, vaikka niitä saisi kirjata vain painavasta syystä.

Torstaina eduskuntaan lähtevä hallituksen lakiesitys parantaisi toteutuessaan kilpailukieltosopimuksen allekirjoittaneiden työntekijöiden asemaa.

Esityksen mukaan työnantajan pitää jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista.

Suomessa työnantajien on ollut helppo kirjata sopimuksiin hiukan alle puolen vuoden kilpailukielto, koska se ei ole maksanut työnantajalle mitään. Nykyään korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia sopimuksia.

Työntekijä ei ole voinut siirtyä esimerkiksi puoleen vuoteen työhön, joka sopimuksessa on määritelty. Yritys pyrkii näin suojaamaan yritykselle tärkeiden tietojen leviämistä kilpailijoiden käsiin.

Työntekijä on saattanut joutua olemaan kilpailukieltosopimuksen takia 90 päivää karenssilla ilman korvausta, vaikka työntekijällä olisi työpaikka tiedossa.

Työntekijä puolestaan ei ole usein edes huomannut, että hänen sopimuksensa saattaa pitää hänet lähes puoli vuotta työttömänä, vaikka hänellä olisi uusi työpaikka tiedossa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoo, että tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia.

”Nämä jäykistävät työmarkkinoita”, Haatainen sanoo.

Haatainen sanoo, että sopimukset ovat saattaneet hidastaa myös työntekijöiden hakeutumista toiseen työhön, mikä heikentää ura- ja samalla palkkakehitystä.

”Tässä herätetään myös ajattelemaan, mitä tämä vakiintunut käytäntö aiheuttaa työmarkkinoille ja kilpailukyvylle sekä samalla taloudelle ja työllisyydelle.”

Lakiesityksen mukaan muutokset tehtäisiin työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin 1. tammikuuta 2022 alkaen. Uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta olisi maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Jos rajoitusaika olisi yli kuusi kuukautta, korvaus olisi 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta. Kilpailukielto voitaisiin jatkossakin tehdä enintään vuodeksi.

Uutta olisi myös työnantajan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana olosuhteiden muuttuessa.

Haatainen sanoo, että lakiesitykseen on haettu mallia muiden maiden käytännöistä. ”Tämä vastaa keskimäärin muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden käytäntöjä.”

Kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää, että siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy.

Haatainen sanoo, että kilpailukieltosopimuksia käytetään erittäin laajasti.

”Vastoin työsopimuslain säännöksiä niitä käytetään rutiininomaisesti lähes kaikkiin työntekijäryhmiin riippumatta siitä, onko kyseessä yrityksen kannalta avainhenkilö vai ei”, Haatainen sanoo.

”Kilpailukieltosopimusta on myös käytetty ilman, että on katsottu, mikä on lain henki. Pitäisi olla poikkeukselliset ja painavat syyt, että tätä käytetään”, Haatainen sanoo.

Sopimuksien tarkkaa määrää ei tiedetä, koska niitä ei ole tilastoitu.

Asiaa valmisteli kolmikantainen työryhmä.

Nykyään on melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, ettei lakiesityksestä tule mitään, jos työryhmässä on palkansaajien ja työnantajien edustajat. Sopua ei syntynyt tälläkään kertaa, vaan esityksen kirjoittivat virkamiehet.

Suomen yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä katsoo, että lakiesitys ”ei ole miltään osin hyvä”. Järjestö vastustaa lakia muun muassa siksi, että se nostaa yritysten kustannuksia.

Mäkelän mukaan ongelma on muun muassa se, että laillisia sopimuksia tekevät joutuvat maksamaan, mutta eivät ne, jotka tekevät pätemättömiä sopimuksia.

”Perusongelma on se, että se kohdistaa kustannukset yrityksiin, jotka käyttävät kilpailukieltoja lain mukaisella tavalla. Esityksen tarkoitus on vähentää lainvastaisia sopimuksia, mutta se ei tee sitä.”