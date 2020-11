Oppositio haastaa jälleen hallitusta.

Oppositio pääsee tuttuun tapaan haastamaan hallitusta torstaina. HS näyttää eduskunnan kyselytunnin suorana kello 16 alkaen.

Ainakin yksi kyselytunnin aiheista on tällä kertaa ilmeinen. HS kertoi tiistaina, että poliisi ja useat viranomaiset ovat erityisen huolissaan 100–150 helsinkiläisestä nuoresta. Näillä nuorilla on esimerkiksi taipumus käsitellä ristiriitoja väkivallalla. Valtaosa heistä on maahanmuuttajataustaisia.

Uutinen on puhuttanut poliitikkoja viime päivät. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan Suomi on ”Ruotsin tiellä” ja on säännönmukaisesti toistanut kaikki Ruotsin tekemät virheet.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kirjoitti keskiviikkona pitkän viestisarjan yhteisöpalvelu Twitterissä. Siinä hän perusteli, miksi Halla-ahon väite ei hänen mielestään ”yksinkertaisesti pidä paikkaansa”. Ohisalon suomalainen yhteiskunta on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut entistäkin turvallisemmaksi.

”Nuorten tekemät henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat koko maassa laskeneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Laskusuunnasta huolimatta koronavuosi näkyy poliisin mukaan vakavien rikosten määrän nousuna, mikä on huolestuttavaa ja tuomittavaa”, Ohisalo muun muassa kirjoitti.

Ohisalon mielestä ”perussuomalaisten ainoa ratkaisu vaikuttaa olevan Suomen irrottaminen kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista, jakojen tekeminen ihmisten taustojen perusteella”.

On hyvin mahdollista, että samankaltaista sananvaihtoa kuullaan torstaina täysistuntosalissa.