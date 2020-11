Turvapaikanhakijat

Valtioneuvosto pitää kaikkia jäsenmaita sitovaa yhteisvastuujärjestelmää tärkeänä ja vaatii, että Schengen-alueelle tulijoiden ”seulonnassa” huolehditaan tarkasti perusoikeuksista ja yksityisyydensuojasta.

Kreikan, kuten monien muidenkin Euroopan etulinjan maiden, pakolaisleirien tilanne on ollut jo pitkään esillä EU:n sisäministereiden kokouksissa. Kuva lokakuulta Lesboksen saarelta Kreikasta.­

Euroopan unioni on jo pitkään yrittänyt uudistaa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaansa. Syyskuun lopussa komissio julkaisi asiasta oman ehdotuksensa.

Torstaina Suomen hallitus kertoi oman näkemyksensä komission esityksestä. Komission esitys sisältää viisi lakiehdotusta, joihin jokaiseen hallitus on ottanut erikseen kantaa. Esityksen tarkoitus on yhtenäistää EU:n alueelle laittomasti saapuvien ihmisten vastaanottoa ja sijoittamista.

Hallitus tukee komission esitystä suurelta osin ja on yksimielinen sen tavoitteesta. Joitakin erimielisyyksiä ja vaatimuksia kuitenkin löytyy.

Yksi komission ehdotuksista on nopeampi hakemuksen käsittely sellaisille henkilöille, joilla on kansalaisuutensa puolesta pieni todennäköisyys turvapaikan saamiseen. Näiden henkilöiden on komission esityksen mukaan myös pysyttävä rajan läheisyydessä niin sanotun rajamenettelyn ajan.

Tämän menettelyn oikeudellisista perusteista tarvitaan valtioneuvoston mukaan lisäselvitystä EU-tasolla.

Valtioneuvosto suhtautuu myös varauksella komission ehdotukseen siitä, että menettelyä koskeva muutoksenhaku eli käytännössä päätöksestä valittaminen rajattaisiin vain ensimmäisen asteen tuomioistuimeen.

”Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että kaikissa turvapaikkamenettelyissä hakemuksen perusteet tutkitaan yksilöllisesti ja että käsittelyssä huolehditaan hakijoiden oikeusturvasta”, sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan yksi keskeisimmistä kysymyksistä on ollut vastuun jakaminen. Valtaosa EU-alueelle laittomia reittejä tulevista ihmisistä saapuu meriteitse EU:n eteläisiin jäsenmaihin.

Osa jäsenmaista, erityisesti Puola, Unkari ja Bulgaria, ovat vastahakoisia jakamaan turvapaikanhakijoita jäsenvaltioiden kesken.

Komission esitykseen sisältyy uusi velvoittava solidaarisuusmalli, jolla pyrittäisiin lisäämään yhteisvastuuta. Sen mukaan yhden jäsenmaan ulkorajalle tulleita turvapaikanhakijoita voidaan tarpeen mukaan tasata eri jäsenmaiden kesken.

Valtioneuvosto pitää kaikkia sitovaa yhteisvastuujärjestelmää tärkeänä.

Myös niin sanottu Schengen-alueen ulkorajoilla tehtävä ”seulonta” saa valtioneuvostolta kannatusta. Komissio ehdottaa, että jokainen rajalle laittomia reittejä saapunut ihminen käy läpi arvioinnin, jonka aikana tulijalta otetaan sormenjäljet, hänen identiteettinsä varmistetaan ja hänen terveys- ja turvallisuustietonsa käydään läpi.

Tämän perusteella tulija voidaan ohjata joko nopeutettuun rajamenettelyyn tai turvapaikanhakuprosessiin.

”Valtioneuvosto tukee ulkorajavalvonnan vahvistamista ja katsoo, että oikein toteutettuna seulonta edistäisi tätä tavoitetta”, sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Seulonnan käyttöönotto kuitenkin edellyttää valtioneuvoston mukaan sitä, että henkilöiden perusoikeuksien toteutumisesta ja yksityisyydensuojasta huolehditaan tarkasti.

”On myös tärkeää, että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvoisi riippumaton toimija”, todetaan sisäministeriön tiedotteessa.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Saksa pyrkii viemään neuvotteluita maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta eteenpäin. Ministeritasolla seuraava keskustelu asiasta käydään perjantaina sisäministerien kokouksessa.

Syyskuun lopussa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi, että Suomi osallistuu neuvotteluihin rakentavana kumppanina, joka hakee eurooppalaista ratkaisua.

”On varmasti kaikkien etu, että tähän löytyy kokonaisuus ja että jokainen jäsenmaa pystyy osoittamaan olevansa jollain tavalla mukana yhteisessä eurooppalaisessa projektissa”, Ohisalo sanoi.