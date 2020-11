Finanssivalvonta katsoo Elon rikkoneen vakuutusyhtiölakia, kun yhtiön johto toimi taitamattomasti ja varomattomasti kevään koronakriisissä. Elon mielestä Finanssivalvonnan asiamies yhtiössä vaarantaisi yhtiön toimintaa ja työeläkevakuutettujen etuja.

Suomalaisten 25 miljardin euron työeläkevarallisuutta sijoittava Elo ja Finanssivalvonta (Fiva) ovat ajautuneet erikoiseen kiistaan siitä, tarvitseeko työeläkeyhtiö Elo avukseen Fivan määräämää asiamiestä. Fivan mielestä yhtiön sisälle tarvitaan asiamies, koska yhtiön hallitus ja muu johto toimi taitamattomasti ja varomattomasti kevään koronakriisissä.

Finanssivalvonnan mielestä Elo on rikkonut vakuutusyhtiölain pykälää, jonka mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä vakuutusyhtiön ja etenkin työeläkevakuutettujen etuja. Tämän vuoksi Fiva ehdottaa, että valvojan silmiksi ja korviksi asetetaan kaikilla oikeuksilla varustettu asiamies yhtiön sisälle.

Fiva esittää asiamieheksi asianajaja Pekka Jaatista, joka on aikaisemmin työskennellyt muun muassa vakuutusyhtiö Pohjantähden asiamiehenä ja Eläke-Kansan konkurssipesän toimitsijamiehenä. Fiva tekee päätöksen asiamiehen lähettämisestä Eloon lähiviikkojen kuluessa.

Työeläkeyhtiö Elo vastustaa asiamiehen asettamista kokonaisuudessaan ja vielä erikseen Finanssivalvonnan ehdottamaa henkilöä eli Pekka Jaatista.

”Elo vaatii kunnioittavasti, että Fiva tekee päätöksen olla asettamatta asiamiestä”, Elon hallituksen puheenjohtaja Antti Aho muotoilee yhtiön kannan viime lokakuun lopussa lähetetyssä kirjeessä.

Elon mielestä asiamieheksi ei pidä missään tapauksessa nimittää Jaatista, vaan sen itse ehdottama henkilö tai joku muu työeläkelaitosten ja työeläkejärjestelmän asiantuntija.

Finanssivalvonta huolestui Antti Ahon johtaman hallituksen toiminnasta työeläkeyhtiö Elossa.­

Kirjeessä Elo tulkitsee yhtiön menettäneen Finanssivalvonnan luottamuksen, mutta se pitää palauttaa vuoropuhelulla eikä asiamiehellä.

Elon hallitus ”on omalta osaltaan sitoutunut jatkamaan avointa vuoropuhelua Fivan kanssa valvovan viranomaisen luottamuksen palauttamiseksi yhtiöön, sen hallitukseen ja toimivaan johtoon”, hallituksen puheenjohtaja Aho kirjoittaa vakuutusvalvojalle.

Elo on pyytänyt salaamaan vastauksensa Finanssivalvonnalle kokonaisuudessaan. Helsingin Sanomat sai tietopyynnön avulla Fivalta vastauksen, josta on salattu osia muun muassa liikesalaisuuksiin vedoten.

Elo perustelee vastustustaan sillä, että Finanssivalvonnan asiamies yhtiössä ”saattaisi tosiasiassa” vaarantaa yhtiön toimintaa ja työeläkevakuutettujen etuja.

”Asiamiehen asettaminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä Elolle kuten mahdollista asiakaskatoa sekä vaikeuksia hankkia uusia hallituksen jäseniä ja pitää vanhat”, yhtiö perustelee.

Elo on huolissaan myös siitä, että työeläkeyhtiön sisällä toimiva asiamies aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia ja maineriskin kaltaisia ”vaikeasti hallittavia riskejä”. Yhtiön mukaan tarkka harkinta on tarpeen, koska kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun Fiva asettaa valvojan työeläkeyhtiön sisälle.

Elon mukaan ensimmäisen kerran osalta ”korostuu harkinta siitä, onko asiamiehen asettaminen todella tarpeen ja välttämätöntä valvovan viranomaisen huolien poistamiseksi”.

Finanssivalvonnan nimittämä asiamies toimii valvojan etäispäätteenä, jolla on pääsy kaikkiin johdon kokouksiin ja asiakirjoihin. Käytännössä Fiva ja asiamies keskustelevat esimerkiksi siitä, millaisia toimenpiteitä yhtiössä on tarpeen tehdä.

Finanssivalvonta alkoi epäillä keväällä ja kesällä, että työeläkeyhtiö Elon toiminnassa on ollut taitamattomuutta ja varomattomuutta.

Fivan mukaan Elon toiminnassa oli keväällä ”useita ongelmia”. Ne koskivat yhtiön perustehtävää ja toiminnan tarkoitusta, vakavaraisuuden hallintaa ja yhtiön johdon vastuita, tehtäviä ja rooleja sekä yhtiön tervehdyttämissuunnitelman laatimista ajoissa.

”Ongelmat ovat sen luonteisia, että ne ilman korjaavia toimenpiteitä heikentävät Elon hallinnon toimivuutta myös jatkossa”, Finanssivalvonta kirjoitti syyskuun lopulla.

Fiva muistuttaa Eloa siitä, että työeläkevarojen sijoittaminen on osa sosiaaliturvan toimeenpanoa, eikä työeläkeyhtiö voi missään tilanteessa poiketa tästä tavoitteesta. Valvojan mukaan tilanne muodostuu lain vastaiseksi, jos työeläkeyhtiö heikossa vakavaraisuustilanteessa panee jonkun muun tavoitteen vakuutettujen edun edelle.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan kyse on ainakin siitä, miten julkisia varoja sijoittava työeläkeyhtiö hoiti riskienhallintaansa ja muuta toimintaansa kevään koronakriisissä. Tuolloin Fiva joutui pyytämään Elolta tervehdyttämis­suunnitelman, koska sen vakavaraisuus laski alle kriittisen rajan.

Fivan huolen kohteena keväällä näyttää olleen se, oliko ja onko Elon hallitus tehtäviensä tasalla. Valvojan mielestä Elon hallitus ei ohjannut riittävän aktiivisesti toimivaa johtoa koronakriisissä.

”Elon hallituksen toiminnassa on ollut puutteita hallitukselle toimitettujen tietojen analysoinnissa ja kyvyssä edellyttää toimivalta johdolta olennaista tietoa päätöksentekoa varten”, Finanssivalvonta kirjoittaa.

Fivan ja Elon välisestä sähköpostien vaihdosta selviää, että Fiva joutui kiinnittämään Elon hallituksen huomiota yhtiön tilanteeseen poikkeuksellisella tavalla viime maaliskuun puolenvälin jälkeen.

Elon vakavaraisuus eli kyky vastata sitoumuksista työeläkkeen saajille kävi vakavaraisuusrajan alapuolella torstaina 19. maaliskuuta. Näin tapahtui, kun työeläkelaitos Elon vakavaraisuuspääoma oli pienempi kuin valvojan edellyttämä taso.

Fivan huoli kävi ilmi esimerkiksi työeläkeyhtiö Elon hallituksen puheenjohtajalle Antti Aholle torstaina 19. maaliskuuta lähetetyssä sähköpostissa. Valvoja lähetti viestin tiedoksi myös Elon toimitusjohtajalle Satu Huberille.

Elon toimitusjohtaja Satu Huber Elon pääkonttorin kattoterassilla viime vuonna.­

”Finanssivalvonta pyytää, että tämä viesti luetaan kaikille kokoukseen osallistuville hallituksen jäsenille ja toimivan johdon edustajille kokouksen alkaessa”, Fivan sähköpostin lopussa sanotaan.

Finanssivalvonta pyysi Elon hallitukselta ”selkeästi esitettynä ja eriteltynä” tiedot kahdeksasta hallituksen kokouksessa käsitellystä asiasta. Finanssivalvonnan sähköpostissa sanat ”selkeästi esitettynä ja eriteltynä” on alleviivattu ja lihavoitu.

Elon hallituksessa käydyn yleiskeskustelun osalta Fivalla oli poikkeuksellinen pyyntö. Valvoja pyysi ”kirjaamaan jäsenkohtaisesti esitetyt huomiot”. Finanssivalvonta halusi siis tietää kaikkien hallituksen jäsenten osalta erikseen, mitä he lausuivat Elon taloudellisesta tilanteesta.

Finanssivalvonta vaati työeläkeyhtiö Elolta tervehdyttämissuunnitelman kaksi kertaa. Työeläkeyhtiön ensimmäinen, huhtikuussa toimitettu suunnitelma hylättiin puutteiden vuoksi.

Fivan selvityksen mukaan Elo alkanut heti keväällä valmistella tervehdyttämissuunnitelmaa, vaikka sen vakavaraisuusraja oli alittumassa ja hallitus tiesi asiasta.

Uusi, toukokuun alussa lähetetty Elon suunnitelma hyväksyttiin Fivan johtoryhmän kokouksessa 16. kesäkuuta – sekin niukasti.

”Elon valvontatiimi on analysoinut suunnitelman ja todennut sen täyttävän niukasti sääntelyn vaatimukset”, työeläkeyhtiön valvojat arvioivat muistiossaan kesäkuussa.

Työeläkeyhtiö Elon pääkonttori on Tapiolassa, jossa yhtiö hoitaa 25 miljardin euron työeläkevarallisuutta.­

Työeläkeyhtiö on tiedottanut kevään ongelmistaan hyvin niukasti omistajilleen eli asiakkaille. Elo ei kertonut alkuvuoden osavuosiraportissaan tai osavuosikatsauksissaan lainkaan tekemästään tervehdyttämissuunnitelmasta.

Tietoa eivät saaneet myöskään muut työeläkeyhtiöt, vaikka työeläkelaitoksia on useita, niitä sitoo yhteisvastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että ansaitut eläkkeet maksetaan aina.

Jos yksi toimija joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, muut yksityisalojen työeläkevakuuttajat kantavat vastuun.

Myös valvoja on pohtinut Elon kaatumisen vaikutusta koko eläkejärjestelmään.

”Elon kannalta huonoimman vaihtoehdon toteutuminen, eli selvitystila ja lopulta toiminnan päättyminen, vaikuttaisi merkittävästi työeläkejärjestelmän tulevaisuuteen hajautettuna järjestelmänä”, Finanssivalvonta pohti esittelymuistiossaan kesäkuussa.