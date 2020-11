Euroopan unioni sisäministerit laativat perjantaina yhteisen julistuksen terrorismin torjunnan parantamiseksi.

Euroopan unionin sisäministerit pohtivat perjantaina keinoja väkivaltaisen radikalismin ja terrorismin torjumiseksi. Ministereiden yhteisessä julistuksessa painotetaan muun muassa koulutuksen tärkeyttä, rajojen toimivuutta, verkkosisältöjen kontrollointia sekä yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista kaikille eurooppalaisille.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan terrorismin torjunnassa tehdään jo valmiiksi aktiivista eurooppalaista yhteistyötä, mutta viimeaikaiset iskut Ranskassa ja Itävallassa ovat nostaneet aiheen uudelleen keskusteluun.

Perjantaina tuli kuluneeksi myös viisi vuotta Pariisin terrori-iskuista, jossa iskettiin muun muassa useisiin ravintoloihin ja Bataclan-konserttipaikkaan.

Yksi konkreettisista lähiajan toimista on terroristisen sisällön poistaminen verkkoalustoilta tunnin sisään niiden julkaisemisesta. EU-lainsäädäntöä on työstetty jo pitkään, ja jäsenmaiden on tarkoitus hyväksyä se joulukuussa, Ohisalo sanoo. Asetus tulee voimaan jäsenmaissa vuoden 2021 aikana.

EU-ministerit linjasivat lyhyesti myös ajatuksiaan uudeksi EU:n terrorismin toimintasuunnitelmaksi. Euroopan komission on tarkoitus esitellä toimintasuunnitelma joulukuussa, minkä jälkeen jäsenmaat ja EU-parlamentti alkavat työstää ehdotuksia.

Yksi toimintasuunnitelman mahdollisista ehdotuksista liittyy viestisalaukseen. EU-puheenjohtajamaa Saksa toi jäsenmaiden ministereiden keskusteltavaksi ehdotuksen, jossa teknologiayhtiöiden pitäisi löytää tapa avustaa viranomaisia, että ne pääsisivät käsiksi salattuun viestintään.

Keskustelussa on erityisesti viestisovelluksissa, kuten Signalissa ja Whatsappissa, käytetystä päästä päähän -salausjärjestelmästä, joissa tieto kulkee salattuna päätelaitteiden välillä. Ehdotus on herättänyt huolen siitä, että pyynnöt salaustapojen purkamisesta olisivat riski käyttäjien yksityisyydelle.

Ohisalo painottaa, että mitään päätöksiä asiassa ei ole tehty. Asiasta käydään vasta poliittista keskustelua, jossa määritellään mahdollisten tulevien esitysten reunaehtoja.

”Toin puheenvuorossani esiin sen, että on tärkeä torjua terrorismia ja kyberrikollisuutta. Samalla viestien yksityisyyden suojasta on huolehdittava”, Ohisalo sanoi kokoustauolla.

Sisäministerit jatkoivat keskustelua komission uudesta ehdotuksesta EU:n yhteiseksi maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikaksi. Komission esitys on suuri lakipaketti, jonka tarkoituksena on yhtenäistää EU:n alueelle laittomasti saapuvien ihmisten vastaanottoa ja sijoittamista.

Suomen hallitus otti tällä viikolla kantaa laajaan esitykseen. Hallitus tuki yhteisvastuuta ja rajamenettelyä, jossa tulijat pyritään ohjaamaan entistä tehokkaammin esimerkiksi nopeutettuun turvapaikanhakuprossiin.

Ohisalo sanoi Suomen painottavan ihmis- ja perusoikeuksien huomioimista prosessissa.

”Turvapaikanhakijoiden asiat tulee käsitellä sujuvasti ja laadukkaasti kaikissa jäsenvaltioissa, mihin tarvitaan yhteiset pelisäännöt. Kun hakemukset tehdään alun perin hyvin, se on sekä hakijan että koko järjestelmän etu.”

Ohisalo sanoo, että Suomi on neuvotteluissa avoin ja kompromissinhakuinen, koska ”tällaista pakettia Euroopassa tarvitaan”.

”Hallituksen piirissä on nähty erittäin tärkeänä, ettei EU:hun syntyisi vapaamatkustajia eli jokainen jäsenvaltio velvoitetaan tässä osallistumaan yhteiseen vastuunjakamiseen.”

EU:n puheenjohtajamaa Saksa valmistelee joulukuun ministerikokoukseen asiakirjaa, johon koottaisiin kaikki jo tähän mennessä kannatusta saaneet asiat.

Suomi on pyytänyt lisäselvityksiä esimerkiksi rajamenettelyyn sekä palautuksissa avustamiseen. Niin kutsutussa solidaarisuusmekanismissa jäsenmaa voi valita, ottaako se itse vastaan turvapaikanhakijoita vai sitoutuuko se auttamaan jonkun muun jäsenmaan palautuksissa.