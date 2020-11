Marin toisti Sdp:n puoluevaltuustossa vaatimuksensa, että EU tarvitsee yhteisen toimintamallin matkustamiseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan joitakin määräaikaisiksi sovittuja koronatoimia on jatkettava myös ensi vuoden alussa.

Marin sanoi Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina, että talvi koronatilanteen keskellä ei tule olemaan helppo.

Marinin mukaan hallitus on tukenut suomalaisyrityksiä poikkeuksellisesti koronaviruksen aiheuttamassa talouskriisissä. Samaan aikaan työntekijöiden työttömyysturvaa on vahvistettu määräaikaisilla etuusparannuksella, kuten omavastuupäivien poistolla ja työssäoloehdon lyhennyksellä.

Marinin mukaan myös yrittäjien pääsyä sosiaaliturvan piiriin on helpotettu.

”Olemme myös helpottaneet lomautettujen ja työttömäksi jääneiden oikeutta opiskella ja työttömyysturvan suojaosaa on korotettu. Näitä muutoksia on syytä jatkaa myös ensi vuonna”, Marin sanoi puoluevaltuuston kokouksessa.

Sdp järjesti kokouksen etäyhteyksin. Puoluevaltuusto on Sdp:n ylin päättävä elin puoluekokousten välillä ja koolla pari kertaa vuodessa.

Marin luetteli puheessaan hallituksen tähänastisia saavutuksia ja korosti sitä, että vain koronaviruksen nujertamalla Suomi ja Eurooppa pääsevät uudestaan jaloilleen.

Politico-lehti julkaisi kuluneella viikolla Marinin kirjoituksen, jossa hän vaati yhteistä eurooppalaista strategiaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja tautitilanteen pitämiseksi hallinnassa.

”Koronavirus leviää rajojen yli. Siksi tarvitsemme yhteisen toimintamallin matkustamisen terveysturvallisuuteen. Avain on testaaminen. Me emme halua estää ihmisiä matkustamasta vaan me haluamme estää virusta leviämästä”, Marin sanoi lauantaina.

Marinin mukaan EU:n elpymispaketin varat on ohjattava ennen kaikkea ilmaston ja ympäristön tilaa ja digitalisaatiota edistävällä tavalla.