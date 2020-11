Edessä hallituksella on vaikeita ja poliittisesti jakavia asiakysymyksiä, joita henkilökysymykset eivät muuta.

Kipuilua hallitusyhteistyön kanssa, historiallisen heikot kannatusluvut ja ministerieroa seurannut taisto puheenjohtajuudesta. Keskustan kausi hallituksessa on näyttäytynyt jatkuvana turbulenssina.

Yksi taitekohta saavutettiin, kun tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valittiin puolueen puheenjohtajaksi syyskuun alussa, ja Katri Kulmuni väistyi vain vuoden kauden jälkeen.

Toistaiseksi johtajavaihdos on heijastunut esimerkiksi keskustan kannatuslukuihin vain vähän, ja puolueessa ollaan odottavalla kannalla. Sen sijaan hallitusyhteistyöhön muutoksella on ollut jo selviä vaikutuksia, kerrotaan useista lähteistä.

HS haastatteli runsasta kymmentä keskeisellä paikalla istuvaa hallituspuolueen edustajaa keskustan puoluejohtajavaihdoksen vaikutuksista.

Näkemys niin muissa hallituspuolueissa kuin keskustan edustajien keskuudessa näyttäytyy pitkälti yhtenäisenä: Tunnelma on kohentunut.

”Nyt siellä [keskustassa] on selkeästi valittu se tie, että halutaan olla hallituksessa ja tehdä yhteistyötä. Se on ollut selvä muutos ja se on helpottanut selkeästi tekemistä täällä. Hallitusyhteistyön ilmapiiri on hyvä ja se on ollut sitä siitä keskustan johdon vaihtumisesta alkaen”, sanoo yksi hallituskumppanin edustaja.

”Johtajavaihdos on näkynyt ihan selvästi, ja se on näkynyt ikään kuin positiivisessa valossa hallituksen sisällä”, kertoo toinen.

”Suuret ja pienet asiat ovat löytäneet paikallensa”, arvioi kolmas.

Useat HS:n haastattelemat kiittävät Saarikkoa esimerkiksi hyvähenkisestä neuvottelemisesta. Tämän sanotaan näkyneen heti budjettiriihessä, joka järjestettiin pian Saarikon valinnan jälkeen.

Hallituksen tiedotustilaisuuteen budjettiriihestä osallistuivat pääministeri Sanna Marin (sd), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja opetusministeri Li Andersson (vas) sekä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).­

Pari hallituskumppanin edustajaa nostaa esiin keskustaa ja vihreitä jakaneen turvepäätöksen syntymisen.

”Se oli tämän hallituskauden ideologisesti ehkä vaikeimpia asioita löytää se kompromissi, ja sitten se kuitenkin löytyi. Kyllä siinä iso ansio kuului myös Annikalle”, sanoo yksi lähde.

Päätös turpeen veron kiristymisestä muiden lämmityspolttoaineiden rinnalla ei ollut keskustalaisille helppo. Turvetuotantoa sijoittuu sen vahvoille kannatusalueille. Vihreät taas olisivat halunneet kiristää verotusta vielä enemmän.

Päätökseen sisältyneen niin sanotun lattiahintamekanismin myötä turpeen verotus kiristyy lisää, jos päästöoikeuksien hinnat ovat liian matalalla.

Keskusteluja kuvataan tiukoiksi. Vääntöä veronkorotukseen liittyen käytiin senttitasolla, yksi lähteistä kertoo.

”Se oli konkreettinen esimerkki siitä Saarikon uudenlaisesta johtajuudesta. En ole aivan varma olisiko Kulmuni ollut valmis viemään tuollaista muutosta läpi tai olisiko hän pystynyt eduskuntaryhmänsä vakuuttamaan”, sanoo hallituskumppanin edustaja.

Hallituskumppanit kiittävät muun muassa Saarikon ratkaisuhalukkuutta. Hänen neuvottelutyyliään kuvataan samanaikaisesti tiukaksi, väsymättömäksi ja psykologisesti taitavaksi.

Yksi hallituskumppanin edustaja luonnehtii, että Saarikko tapaa esimerkiksi aloittaa kehumalla kumppaninsa. Vasta sen jälkeen hän esittää ongelmat ja lopulta tuo pöytään oman ehdotuksen.

”Tietenkin se varmasti tuo kumppaneille vaikeuskerrointa”, hän sanoo Saarikon neuvottelutaidoista.

Saarikon johdolla työskentelytapa on ”ihan toisenlainen” kuin Kulmunin, yksi lähde muotoilee.

”Kulmunin aikana tuntui, että keskusta tuli vähän niin kuin yhden mielipiteen kanssa pöytään, ja sitten se oli siinä. Se, että lähdetään etsimään yhdessä ratkaisua, niin sellaista ei kauheasti ollut, vaan oltiin lukittauduttu siihen yhteen kulmaan. Nyt on siihen nähden ihan toisenlainen työskentelytapa.”

Useampi haastateltava nostaa esiin juuri Saarikon erot edeltäjäänsä verrattuna. Jotkut lähteistä arvostelevat Kulmunia nyt tämän jätettyä paikkansa verraten kovasanaisestikin.

”Minulle Kulmuni näyttäytyi tosi yhteistyökyvyttömänä poliitikkona tai yhteistyökumppanina. Hän oli hallituksessa hirveän hanakka sanomaan, että ei käy ja sitten kuitenkaan hänellä ei ollut tarjota vaihtoehtoa”, sanoo hallituskumppanin edustaja.

”Välillä oli sellainen tunne, että hän ei edes halunnut neuvotella jostakin asiasta.”

Yksi keskustalainen vaikuttaja sanoo puolestaan kokevansa, että ero johtajien välillä on ”kuin yö ja päivä”.

Kulmuni esimerkiksi teki päätöksiä pienellä piirillä siinä missä Saarikko osallistaa enemmän puoluetta, hän kokee. Saarikko on myös kovempi luu ajamaan keskustan tavoitteita, hän uskoo.

Katri Kulmuni (etualalla) kuvattiin keskustan puoluekokouksessa Oulussa syyskuussa. Taustalla tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.­

Keskustalaisilta kysyessä kuuluu positiivista hyrinää myös Saarikon ensiotteista puolueen suhteen.

”Valo on tullut puolueeseen. On semmoinen iloinen tekemisen meininki. Jengi uskaltaa katsoa taas peiliin”, sanoo yksi keskustalainen.

”Tapa ja tyyli on muuttunut kannustavammaksi ja myönteisemmäksi”, sanoo toinen.

Vaikutus hallitusyhteistyöhön tuntuukin keskustan kohentuneena itsetuntona, jos jotenkin, kokee yksi hallituskumppanin edustaja

Saarikko elää kuitenkin vielä kuherruskautta, muistutetaan. Vasta sen jälkeen näyttöjä aletaan mitata toden teolla.

Myönteisenä mainitaan toistaiseksi kannatuslukujen hienoinen kasvu Ylen tuoreessa mielipidemittauksessa. Todellinen näytön paikka on silti vasta kuntavaaleissa ensi huhtikuussa ja kevään kehysriihessä.

Vaikka tunnelma hallituksessa ja keskustassa olisi kohentunut, on edessä vaikeita ja rivejä koettelevia päätöksiä.

Keskusta edustaa hallituksessa monissa asioissa aatteellisesti hyvin erilaista linjaa kuin sen punavihreät hallituskumppanit. Se näyttäytynee vastaisuudessakin kipuiluna, olipa puolueen johdossa kuka tahansa, useampi haastateltava muistuttaa.

”Eihän kaikki ole muuttunut mitenkään hyväksi. Kyllä edelleen monissa asioissa on niin, että keskustan ajattelu on erilaista kuin neljän muun hallituspuolueen”, sanoo yksi hallituskumppanin edustaja.

Keskustan kentällä hallitukseen menoa suuren vaalitappion jälkeen on arvosteltu, mikä lisää paineita saada hallitustyöstä omille riveille näyttöjä. Tämä tausta ja keskustan pidempiaikaiset ongelmat ovat yhä läsnä.

”Voi olla, ettei meidän kannatus tässä hallitusyhteistyössä mukana olemalla nouse”, sanoo yksi keskustalainen lakonisesti.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kuvattiin työhuoneessaan syyskuussa.­

Lähiaikoina hankalia hallitusasioita riittää.

Koronavirustilanne jatkuu ja vaatii jatkuvaa huomiota. Vaikeita ovat myös työllisyyteen ja julkisen talouden tasapainoon liittyvät kysymykset, joissa keskustalla on osin erisuuntaisia näkemyksiä varsinkin Sdp:n ja vasemmistoliiton kanssa.

Agendalla ovat lisäksi keskustaa ja vihreitä jakavat ympäristö- ja ilmastoteemat. Lähiaikoina pöydälle tulevat esimerkiksi liikenteen päästövähennyksiin liittyvät päätökset.

Hallitus on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt jo vuoteen 2030 mennessä. Keskusta on linjannut, ettei se hyväksy polttoaineveroihin lisäkorotuksia siinä missä vihreissä nähdään, että ne ovat luultavasti välttämättömiä sovittuihin päästövähennyksiin pääsemiseksi.

Tunnelmaan hallituksessa voivat vaikuttaa myös ensi kevään kuntavaalit. Mikäli keskustan kuntavaalien tulos olisi nykygallupien suuntainen ja heikko, voi se olla omiaan lisäämään paineita hallituksen sisällä.

”Todennäköisesti hallituksen vaikeudet lisääntyvät”, arvioi yksi keskustalainen loppukaudesta.

Hän muistuttaa, ettei kyse toki ole vain keskustasta. Esimerkiksi vihreiden kannatus on viime aikoina ollut laskussa, mikä myös voi heijastua hallitukseen.

Hallituskumppanien keskuudessa keskustalle toivotaan joka tapauksessa paristakin eri suusta nousevaa kannatusta ja vaalimenestystä, ainakin kohtalaista. Se olisi omiaan pitämään myös hallituksen ilmapiirin hyvänä.

”Sehän on se klassinen politiikan toivotus, että toivotamme kohtuullista menestystä”, muotoilee yksi hallituskumppanin edustaja.

Annika Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi syyskuun alussa Oulussa.­