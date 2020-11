Onko neuvola julkista toimintaa vai voiko myös yritys hoitaa sitä? Tästä on jälleen eri näkemyksiä sote-ratkaisussa

Kun kunnat ovat ulkoistaneet terveysasemia, myös neuvoloita on päätynyt yksityisten yritysten hoitoon. Tulevan lain mukaan neuvoloiden pitäisi olla ”pääsääntöisesti” julkisia, ja nyt yrityksissä pohditaan, miten tämä pitäisi tulkita.

Neuvolat ovat jälleen nousseet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhdeksi kiistakapulaksi. Yksityiset terveysyritykset pelkäävät, että tuleva laki pakottaa sote-maakunnat purkamaan jo tehtyjä terveysasemien ulkoistuksia, jos ulkoistuksiin sisältyy neuvola.

Sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee lakitekstiä parhaillaan, koska lakipaketti on tarkoitus saada lähetetyksi eduskuntaan itsenäisyyspäivän tienoilla. Tuoreimman julki olevan lakiesityksen perusteluissa kerrotaan, että sote-maakunnan eli tulevan hyvinvointialueen tulisi ”pääsääntöisesti” tuottaa itse myös esimerkiksi neuvolapalvelut.

Tätä perustellaan lapsen edun riippumattomalla arvioinnilla.

Lakitekstin muotoilut ovat herättäneet hämmästystä yksityisissä terveysyrityksissä, jotka vastaavat neuvoloista niissä kunnissa, joissa on ulkoistettu yksittäisiä terveysasemia tai laajemmin sosiaali- ja terveyspalveluita. Vuonna 2019 Suomessa oli 58 ulkoistettua terveysasemaa.

Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkärin Petja Orren mukaan lakitekstistä kuultaa epäily siitä, että yksityisillä terveysyrityksillä ei olisi samanlaista osaamista, kiinnostusta ja verkostoja neuvoloihin kuin julkisella toimijalla. Hänen mielestään neuvolat ovat ulkoistuksissa nimenomaan sitä paikallista toimintaa, joiden turvaamiseksi kunnat ovat ulkoistuksia tehneet.

”Ulkoistetut terveysasemat eivät ole yksityisiä lääkäriasemia, vaan ne tuottavat lakisääteistä perusterveydenhuoltoa ihan samalla logiikalla kuin julkiset. Niissä on hyvin pitkälti sama henkilöstö kuin ennen ulkoistusta, palkanmaksaja vain on yksityinen yritys, jolle kunta on siirtänyt vastuun lähipalveluiden turvaamiseksi tai henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi”, Orre sanoo.

Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäri Petja Orre.­

Orren mukaan ulkoistetut terveysasemat ovat alueillaan aivan samalla tavalla verkottuneita sairaanhoitopiirien ja viranomaisten kanssa kuin julkiset terveysasemat.

Sote-järjestämislain yhdessä pykälässä kerrotaan seikkaperäisesti, mitä hyvinvointialue ei saa hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta: ei esimerkiksi palveluita, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä. Myöskään sosiaalipäivystystä ei saa hankkia ostopalveluna eikä tiettyjä kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluita.

Kieltolistalla ei mainita neuvoloita.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Auli Valli-Linnun mukaan neuvolat otettiin kuitenkin mukaan kyseisen pykälän perusteluihin korostaen, että näitä tehtäviä ulkoistaessa on kiinnitettävä huomiota kiinteään yhteyteen muun muassa sosiaalityön kanssa.

Perusteluja on lausuntokierroksen perusteella edelleen muokattu. Valli-Lintu korostaa, että perusteluilla ei voida säätää kieltoa, eikä ole edes tarkoitus säätää.

”Neuvolatoiminta on nostettu esiin perusteluissa, koska sen tiedetään olevan kuuma peruna, se oli sitä jo viime vaalikaudella. Pykälän kieltolistalla sitä ei ole, mutta olemme halunneet perusteluissa tuoda esiin, että neuvoloilla on voimakas kytkentä muuhun sosiaalityöhön ja viranomaistoimintaan. Halusimme kiinnittää huomiota neuvolatoiminnan organisointiin, että se toimii siinä kokonaisuudessa.”

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Auli Valli-Lintu puhui tiedotustilaisuudessa Helsingissä kesäkuussa.­

Petja Orren mukaan yksityinen tuottaa kunnille paljon muitakin sosiaalipalveluita, joilla on vahva kytkös sosiaalityöhön, kuten yksityisiä lastensuojeluyksiköitä, palveluasumista ja sosiaaliohjausta. Orren näkemyksen mukaan neuvolat ovat perusterveydenhuoltoa, eikä kokonaisuutta pitäisi rikkoa.

Terveystalo on sopinut useiden pienehköjen kuntien kanssa kokonaisulkoistuksista, joissa kaikissa on neuvola mukana.

Tällaisia ulkoistuksia ei siis suoraan kielletä lailla jatkossakaan. Kun sote siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, alueet joutuvat kuitenkin harkitsemaan, jatkavatko ne ulkoistuksia sellaisenaan vai pitäisikö neuvolat ottaa selkeämmin alueen omaksi toiminnaksi lain hengen mukaisesti.

Terveysyhtiöiden etujärjestön Hyvinvointialan mielestä on epäselvää, olisiko neuvolan poistaminen ulkoistussopimuksesta sellainen muutos, joka voidaan tehdä sopimukseen ilman, että sitä tarvitsee päättää ja kilpailuttaa uudelleen.

”Muutokset vaikuttavat niin isoilta, että hankintalain näkökulmasta sopimukset on irtisanottava ja kilpailutettava uudestaan. Niistä voi syntyä tosi epätarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia, joissa on entistä vaikeampi saada henkilöstöä, kun niissä ei toteudu monipuolinen kansanterveystyö”, Orre sanoo.

Neuvoloiden asemasta nousi keskustelu myös edellisen hallituksen sote-uudistuksen yhteydessä. Sen aikaisessa lakiesityksessä oli ensi alkuun mahdollista, että neuvolatkin siirtyisivät valinnanvapauden piiriin.

Tämä herätti vastustusta ja puheita ”oy Neuvola ab:sta”. Hallitus korjasi lakiesitystä niin, että neuvolat olisivat pysyneet julkisena palveluna, ellei maakunta olisi päättänyt toisin.

Lakiesitys kaatui, joten neuvoloiden asema pysyi nykyisellään.

Terveysyritykset ovat muutenkin tyytymättömiä tämänkertaiseen sote-lakiesitykseen, johon hallitus teki korjauksia lausuntokierroksen jälkeen. Yritysten mielestä juuri mikään ei niiden kannalta muuttunut korjausten jälkeenkään.

”Muutokset olivat lähinnä ylätason muutoksia, ja yksityiskohtiin jäi paljon epäselvyyksiä”, Petja Orre sanoo.

Orren mielestä uudistuksessa on silti myös hyviä asioita, kuten seitsemän päivän hoitotakuu terveyskeskuksiin.

Hallitus puolestaan on ollut sitä mieltä, että hyvinvointialueiden on edelleenkin mahdollista hankkia kaikkia yksityisiä palveluja, jollei niiden hankkimista ole erikseen laissa kielletty.

Orre huomauttaa, että tulkinnan laillisuudesta tekee Valvira tai aluehallintovirasto.

”Jos lakitekstin perusteluissa kerrotaan, että neuvoloiden tulisi olla julkisessa tuotannossa, se tarkoittaa, että valvontaviranomaisen on mahdotonta käytännössä hyväksyä muuta mallia”, Orre sanoo.

Lakiesityksessä on yhä mukana useita rajoituksia nykytoimintaan. Esimerkiksi erikoissairaanhoidosta esitetään edelleen, että hyvinvointialue ei saisi hankkia ostopalveluna kokonaisen erikoisalan palveluja. Näin on tehty muun muassa Etelä-Karjalassa, jonka sotesta vastaava Eksote on ulkoistanut silmätautien poliklinikkansa Terveystalolle. Tämä sopimus olisi jatkossa laiton.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoratkaisut voisi jatkossa tehdä vain hyvinvointialueen virkasuhteessa oleva lääkäri. Tehtävää ei voi ulkoistaa tehtäväksi yksityisessä yrityksessä.

”Tällä lääkärin roolin uudelleenmäärittelyllä käytännössä viedään hyvinvointialueen työkalut järjestää palvelut itse parhaaksi katsomallaan tavalla”, Orre sanoo.

Auli Valli-Linnun mukaan kaiken ytimessä on se, että hyvinvointialueella on järjestämisvastuu sote-palveluista. Vastuunsa perusteella sen pitää muun muassa huolehtia siitä, että asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti. Sen pitää myös ohjata ja valvoa sekä käyttää viranomaisena toimivaltaa. Valli-Linnun mukaan tämä tarkoittaa, että alueella pitää olla riittävästi sekä osaamista että asiantuntevaa henkilöstöä.

”Julkinen on vastuussa, ja sen pitää tietää, miten paletti toimii. Vastuu ei voi siirtyä yksityiselle.”

Laissa halutaan varmistaa, että hyvinvointialue ei hanki yksityiseltä yritykseltä niin laajoja alueellisia tai toiminnallisia kokonaisuuksia, ettei se tosiasiassa pysty enää huolehtimaan järjestämisvastuustaan kaikissa tapauksissa.

Valli-Linnun mukaan ministeriössä tiedetään hyvin, että joillakin alueilla on vaikeuksia rekrytoida erikoislääkäreitä. Siksi muun muassa vuokratyövoiman ja alihankinnan käyttöä koskevia säännöksiä on väljennetty ja tarkennettu lausuntokierroksen jälkeen.

”Olemme tehneet todella isoja vastaantuloja, koska lain säännökset eivät saa vaarantaa alueiden palvelutuotantoa.”