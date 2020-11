Liiton kansalaisaloite on kerännyt noin 43 000 allekirjoittajaa.

Sähkönsiirtohintojen korotuksia on kritisoitu laajalti.­

Valtaosa hallituspuolueiden kannattajista haluaa rajoittaa sähköverkkoyhtiöiden voittoja, selviää pientaloasujien etuja valvovan Omakotiliiton kyselystä. Omakotiliitto teki lokakuussa kansalaisaloitteen, jolla on kaksi pääasiallista tavoitetta.

Aloitteessa vaaditaan lainsäädäntöön muutosta, joka velvoittaisi yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja toimitusvarmuuden kärsimättä. Aloitteen toinen tavoite on kohtuullistaa yhtiöiden tuottoja paremmin vastaamaan luonnollisen monopolin hintoja.

Omakotiliitto selvitti marraskuussa sähkönsiirtohinnoista tekemänsä kansalaisaloitteen suosiota.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan vasemmistoliiton kannattajista 59 prosenttia, sosiaalidemokraattien kannattajista 58, keskustan kannattajista 54 ja vihreiden kannattajista 49 prosenttia uskoo, että Omakotiliiton kansalaisaloite menestyy eduskunnassa, ja sähkönsiirtoja koskeva lainsäädäntö muuttuu.

Omakotiliiton mielestä lainsäätäjillä onkin nyt näytön paikka: ”Niin kansalaiset kuin yrityksetkin kannattavat laajalti siirtomaksun kuriin laittamista.”

”Siirtomaksuissa on kyse monopolitoiminnalla kerättävistä ylisuurista voitoista. Ei riitä, että nousua hillitään, vaan nykyisiä siirtohintoja on saatava alas. Nyt kun ilmiö on tunnettu ja tiedostettu laajalti, miksi tilannetta enää haluttaisiin ylläpitää”, kysyy Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas tiedotteessa.

Omakotiliiton aloite on kerännyt nyt noin 43 000 allekirjoitusta. Eduskuntaan meno vaatii vähintään 50 000 allekirjoittajaa.

Omakotiliitto sanoo, että laskelmien mukaan siirtomaksuja voidaan alentaa vuositasolla jopa puoli miljardia euroa pelkästään puuttumalla verkkoyhtiöiden ylisuuriin voittoihin. Jos investoinnit tehdään kustannustehokkaasti, syntyy lisää säästöjä.

”Energiavirasto julkaisi 4. marraskuuta suunnitelmat verkkoyhtiöiden valvonnan uudistamisen periaatteista. Suunnitelma on hyvä aloitus mutta riittämätön. Tarvitaan poliittinen ohjaus lainsäädännön kautta”, Tähtikunnas sanoo.

Kansalaisaloitteen allekirjoittamisella on Omakotiliiton mukaan nyt kiire, sillä eduskunta käsittelee asiaa ennen vuodenvaihdetta.

Omakotiliiton Rovaniemellä 14.–15. marraskuuta kokoontunut liittokokous kehottaa kansalaisia aktiiviseen vaikuttamiseen ja allekirjoittamaan kansalaisaloitteen välittömästi.

Omakotiliitto on pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä. Niissä on yhteensä 74 000 jäsentä.