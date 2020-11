Suomen Yrittäjät haluaa poistaa työttömien eläkeputken, mutta valtaosa yrittäjistä on eri mieltä

Vajaa neljännes pk-yrityksistä kannattaa eläkeputken poistamista. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ei pidä kyselyn tulosta yllätyksenä.

Vajaa neljännes eli 23 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä kannattaa niin sanotun eläkeputken poistamista kokonaan. Asia käy ilmi kyselytutkimuksesta, jonka etujärjestö Suomen Yrittäjät teetti Kantarilla.

Vastanneista yrityksistä 35 prosenttia haluaisi säilyttää eläkeputken. 17 prosenttia nostaisi putken alaikärajaa, muttei poistaisi putkea kokonaan. Loput eivät osanneet sanoa kantaansa.

Kyselyyn vastasi loka–marraskuun vaihteessa 1 097 pk-yritystä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tulosten perusteella enemmistö yrittäjistä on eri linjoilla Suomen Yrittäjien kanssa. Järjestö on kertonut ”kannattavansa vahvasti” eläkeputken poistamista kokonaan.

Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä, joiden turvin eläkeikää lähestyvät voivat työttömäksi jäädessään päästä pidennetylle ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, ettei kyselyn tulos tullut järjestölle yllätyksenä.

”On ollut tiedossa, että eläkeputki on tärkeä monelle yrittäjälle, kun he ovat sopeuttaneet toimintaansa ja vähentäneet väkeä. Se on koettu reiluna järjestelmänä”, Pentikäinen sanoo.

Hän huomauttaa, että hieman suurempi osa vastaajista silti kannatti nykyjärjestelmän muuttamista kuin sen säilyttämistä täysin nykyisellään.

Pentikäisen mukaan Suomen Yrittäjät on kannattanut eläkeputken poistamista, koska tutkimusten perusteella se nostaisi eläkeikää lähestyvien työllisyyttä ja auttaisi näin julkista taloutta.

Pentikäinen sanoo ymmärtävänsä yrittäjiä, jotka pitävät eläkeputkea keskeisenä keinona työkalupakissa. Hän ei usko Suomen Yrittäjien muuttavan omaa kantaansa asiaan, muttei sulje sitäkään vaihtoehtoa pois.

”Vien tulokset järjestön hallituksen käsittelyyn ensi viikolla. Kuulostelen hallituksen mielipiteitä. Jos on tarvetta, kantaa tarkistetaan.”

Eläkeputken kohtalo on tällä hetkellä työmarkkinajärjestöjen neuvottelun kohteena.

Lue lisää: Näin toimii eläkeputki, ja tämän vuoksi sen poistosta nyt kiistellään

Työnantaja- ja työntekijäpuolella on marraskuun loppuun saakka aikaa sopia toimista vähintään yli 55-vuotiaiden työllisyyden nostamiseksi vähintään 10 000 henkilöllä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun, hallitus on sitoutunut tekemään päätökset itse.

Vaadittavia vaikutusarvioita on hyvin vaikea saada kokoon ilman eläkeputkeen koskemista. Valtiovarainministeriö arvioi HS:n tietojen mukaan, että eläkeputken poisto toisi laskutavasta riippuen noin 7 700–9 000 uutta työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Ministeriö arvioi eläkeputken poiston lisäävän työllisyyttä kahdesta syystä. Ensinnäkin sosiaaliturvan heikkeneminen kohentaisi eläkeikää lähestyvien kannustimia hakea töitä tai pitää kiinni työpaikastaan. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että työnantajat kohdistavat irtisanomiset mielellään putki-ikäisiin työntekijöihin.

Nykyisin työttömyysturvan lisäpäivien alaikäraja on 61 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että 59-vuotiaana työttömäksi jäänyt henkilö on ensin voinut saada ansiosidonnaista enimmäisajan eli joko 400 tai 500 arkipäivää. Lisäpäiväoikeuden ansiosta hän ei kuitenkaan putoa perusturvalle vaan voi jatkaa ansiosidonnaisella eläkeikään saakka.

Tämän vuoden alussa tuli voimaan laki, jonka mukaan lisäpäivien alaikäraja nousee 62 vuoteen vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Nyt käytävä julkinen keskustelu koskee sitä, pitäisikö alaikärajaa nostaa edelleen tai poistaa putki kokonaan.

Asiasta vastaava sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi HS:n haastattelussa vasemmistoliiton yhä vastustavan eläkeputken poistamista. Myös Sdp on pitkään suhtautunut putken poistoon nihkeästi, mutta tiettävästi tänä vuonna pehmentänyt kantaansa. Muista hallituspuolueista vihreät on kannattanut eläkeputken poistoa, ja myös keskusta sekä Rkp ovat suhtautuneet ajatukseen suopeasti.

Suurimmista oppositiopuolueista kokoomus kannattaa putken poistamista, kun taas perussuomalaiset vastustaa sitä.