Tyytyväisyys Sanna Marinin korona­virustoimiin on vähentynyt alku­keväästä, pääministeri kerää silti laajalti kehuja

Enemmistö suomalaisista uskoo siihen, että hallitus selättää koronaviruksen aiheuttamat talousongelmat muita Euroopan maita paremmin, selviää HS:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kerää edelleen runsaasti kehuja koronavirusta koskevilla toimillaan. Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä siihen, miten Marin on hoitanut tehtäväänsä koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Tyytyväisten ihmisten osuus on kuitenkin pienentynyt alkukeväästä.

Asia selviää HS:n teettämästä kyselytutkimuksesta. Tuorein kyselytutkimus on tehty marraskuun alkupuolella, ja sen tulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

71 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista oli tyytyväisiä Marinin koronavirukseen liittyvään toimintaan, kun maaliskuussa tyytyväisiä oli 84 prosenttia.

Erityisesti erittäin tyytyväisten osuus on pienentynyt tasaisesti maaliskuusta, jolloin HS ensimmäisen kerran kysyi asiaa. Tuolloin erittäin tyytyväisiä oli 39 prosenttia, nyt enää 24 prosenttia.

Melko tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta.

Tuoreimmassa kyselytutkimuksessa neljäsosa vastaajista näki Marinin toiminnassa puutteita. Kriittisesti Marinin koronavirustoimiin suhtautuneiden osuus on kasvanut maaliskuusta, jolloin se oli 15 prosenttia.

Myönteisimmin Mariniin suhtautuvat sosiaalidemokraattien äänestäjiksi ilmoittautuvat. Heistä 58 prosenttia kertoi marraskuussa olleensa Mariniin erittäin tyytyväisiä.

Vain perussuomalaisten äänestäjien keskuudessa enemmistö suhtautuu kriittisesti Mariniin. Perussuomalaisten äänestäjistä 27 prosenttia oli hyvin tyytymättömiä ja 33 prosenttia melko tyytymättömiä häneen.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miten suomalaiset uskovat hallituksen selviävän koronaviruksen aiheuttamista talousongelmista verrattuna muihin Euroopan maihin.

57 prosenttia arvioi Marinin hallituksen selviävän hyvin verrattuna Euroopan muihin maihin. 12 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoi hallituksen selviävän erittäin hyvin ja 45 prosenttia melko hyvin. Osuudet ovat samankaltaiset kuin elokuussa, jolloin asiasta kysyttiin edellisen kerran.

Noin kolmannes ennakoi Marinin hallituksen selättävän talousongelmat huonosti. 12 prosentilla vastaajista ei ollut asiassa selvää mielipidettä.

Pessimistisimmin asiaan suhtautuivat perussuomalaisten ja kokoomuksen äänestäjät. Perussuomalaisten äänestäjistä 63 prosenttia ja kokoomuksen äänestäjistä 52 prosenttia uskoi, että hallitus selviää koronaviruksen aiheuttamista talousongelmista huonosti.