Hallituksessa on kiistaa, pitääkö matkustusrajoituksia helpottaa jo ennen kuin tartuntatautilaki on muutettu.

Matkustaminen Suomeen saattaa helpottua jo ensi viikolla.

Hallituksessa on valmisteilla säännös, jonka mukaan Suomeen pääsee ilman karanteenia ja koronavirustestejä maista, joissa on noin kaksinkertainen koronavirustartuntojen ilmaantuvuus Suomeen verrattuna.

Nykysäännön mukaan Suomi määrittelee koronaviruksen kannalta turvalliseksi eli niin sanotuksi vihreäksi maaksi, jos maassa on ollut alle 25 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden edellisen viikon aikana.

Valmisteilla oleva linjaus on sama, joka löytyy myös hallituksen parhaillaan lausuntokierroksella olevasta tartuntatautilain muutoksesta.

Linjauksen valmistelu on vielä kesken, joten on mahdollista, että se muuttuu tai hylätään. Matkustussäännöksiin liittyy valtava määrä juridisia mutta myös poliittisia ongelmia.

Hallituksessa on kiistaa, pitääkö matkustusrajoituksia helpottaa jo ennen kuin parhaillaan lausuntokierroksella oleva ja valmiiksi ristiriitoja sisältävä tartuntatautilain muutos on mennyt läpi eduskunnasta.

Hallituksen on joka tapauksessa määrä päättää uusista matkustuslinjauksista torstaina. Syynä on se, Suomen on käytännössä pakko päättää, jatkaako se sisärajatarkastuksia.

Rajavalvonta jäänee voimaan toistaiseksi lyhyeksi määräajaksi, koska hallitus ei ole löytänyt yhteisymmärrystä keinoista, joilla koronaviruksen leviämistä ulkomailta Suomeen voitaisiin tehokkaasti estää.

Yleisradio kertoi hallituksen rajavalvontasuunnitelmista ensimmäisenä 15. marraskuuta.

Suomella on jokseenkin kaikkia muita EU-maita tiukempi rajavalvonta. Rajavalvonta jäänee voimaan, kunnes uusi laki tulee voimaan mahdollisesti joulukuussa.

Hallituksen pitää höllentää rajavalvontaansa, sillä EU-säännösten mukaan rajavalvonnan pitäisi päättyä jo 23. marraskuuta. Hallitus on yrittänyt keventää EU:n sisärajojen valvontaa jo ennen lain voimaantuloa, mutta tiettävästi ratkaisua ei ole löytynyt.

Suomi on harvoja EU-maita, jotka tarkastavat laajasti jopa Schengen-alueelta tulevat matkustajat.

Schengen-sopimus sallii matkustamisen Schengen-alueen sisällä ilman järjestelmällisiä tarkastuksia. Alueeseen kuuluvat EU-maat lukuun ottamatta Britanniaa, Romaniaa, Bulgariaa, Kroatiaa ja Kyprosta sekä Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein.

Hallituksen tavoite on estää mahdollisimman tehokkaasti koronaviruksen leviäminen ulkomailta Suomeen.

Hallitus saattaa kuitenkin helpottaa säädöksiä myös muilta osin kuin niin sanottujen vihreiden maiden osalta, jos lakiesityksen valmistelu viipyy.

Voimaantulo voi hidastua, jos lakia joudutaan muuttamaan lausuntokierroksen jälkeen tai jos käsittely eduskunnassa viivästyy.

Matkustus Euroopan maista ei sanottavammin vapaudu, vaikka Suomeen pääsisikin jo ensi viikolla vapaasti maista, joissa koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on suurin piirtein kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Vain Vatikaanivaltiossa on tällä hetkellä alhaisempi ilmaantuvuus kuin Suomessa. Suomikaan ei täytä matkustuskriteeriä, jonka se on nykyisin asettanut muille maille.

Jos uusi säännös olisi ollut voimassa maanantaina, vihreiden maiden joukkoon olisivat ehkä nousseet myös Irlanti ja Islanti.

Poikkeusäännöksiä on edelleen useita.

Esimerkiksi korkeintaan 72 tunniksi Suomeen tuleva matkustaja vapautuu Suomessa otettavasta testistä ja omaehtoisesta karanteenista, jos hänellä Suomeen saapuessaan alle 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä.

Myös päivittäinen liikenne Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä on edelleen mahdollista ilman karanteenia tai testauksia.

Ruotsista ja Virosta voi käydä Suomessa töissä ja vastaavasti Suomesta voi käydä töissä Ruotsissa ja Virossa ilman omaehtoista kymmenen vuorokauden karanteenia tai testauksia.

Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa esitetään useita vaihtoehtoja, miten karanteenin voi välttää.

Lääkäri ei voisi asettaa korkeintaan kolmeksi vuorokaudeksi saapuvaa matkustajaa karanteeniin, jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus hänelle enintään 48 tuntia ennen matkan aloittamista tehdystä negatiivisesta koronatestistä.

Toinen vaihtoehto on, että matkustaja osallistuu välittömästi maahan tullessaan koronavirustestiin, jonka tulos on negatiivinen.

Suomeen 4–6 vuorokaudeksi saapuvaa matkustajaa ei määrättäisi karanteeniin, jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus hänelle enintään 48 tuntia ennen matkan aloittamista tehdystä negatiivisesta koronatestistä ja hän osallistuu välittömästi maahan tullessaan toiseen koronavirustestiin.