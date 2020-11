Valtio on myöntänyt kunnille koronatukea yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa. Tukia jaetaan palvelujen ylläpitämiseksi sekä testaukseen ja tartuntojen jäljitykseen. Suurikaan tartuntojen määrä ei aina näy tukien tasossa.

Kuntien saamien koronavirustukien määrässä on suuria eroja todettuihin tartuntoihin nähden, ilmenee HS:n selvityksestä.

Valtio on myöntänyt kunnille koronatukea yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä maksettujen tukien tarkoituksena on ollut helpottaa kuntien taloushaasteita ja pitää huolta peruspalvelujen järjestämisestä. Rahaa on myönnetty esimerkiksi testauksen ja tartuntojen jäljittämisen kustannuksiin.

Tartuntojen määrään nähden eniten valtion koronatukea on saanut pohjoissavolainen Varkaus. Runsaan 20 000 asukkaan kunnassa oli maanantaihin mennessä todettu kuusi koronavirustartuntaa.

Varkaudelle on myönnetty valtionosuuden kautta yhteensä 5,3 miljoonaa euroa koronatukea. Jokaista tartunnan saanutta kohden se on liki 880 000 euroa. Esimerkiksi eniten tartunnoista kärsineessä Helsingissä yhtä tartuntaa kohden tukia on maksettu noin 32 300 euroa.

Koronavirustartuntojen määrä ei ole ollut valtiontukien kriteerinä, mutta tartunnat kertovat, millaista painia kunnat käyvät epidemian kanssa.

Kuntien tarkka vertailu tartuntoja kohden maksettujen tukien perusteella ei ole mahdollista, sillä Suomessa oli maanantaiaamuna peräti 138 kuntaa, joissa oli todettu alle viisi koronavirustartuntaa. Tämä kuvastaa sitä, että suuressa osassa Suomea koronaviruksen tartuntatilanne on varsin hyvä.

Tällaisten kuntien saaman koronavirustuen osuus oli yhdeksän prosenttia valtion maksamasta tukipotista.

Varkaudessa iso määrä tukirahasta on mennyt suojavarusteiden hankintaan ja koronavirustestauksiin, kertoo Varkauden sosiaali- ja terveysjohtajan virkaa hoitava Reetta Kettunen. Varkaudessa oli Kettusen mukaan tehty lokakuun loppuun mennessä 5 040 koronatestiä.

”Toimintoihin on jouduttu tekemään muutoksia. Perustimme esimerkiksi terveyskeskuksen tiloihin hengitystievastaanoton, johon hengitystieoireiset ohjataan. Siellä on koronatestaus, ja samassa paikassa järjestyy lääkärin ja hoitajan vastaanotto.”

Vastaavia toimia on tehty ympäri Suomen, kun kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat valmistautuneet mahdollisiin vakaviin koronavirustapauksiin ja tartuntaryppäisiin. Tuen määräytymisen taustalla on muun muassa ajatus, että kunkin kunnan täytyy varautua terveydenhuollossa epidemiaan eri tavoin, vaikka niissä ei olisi vielä ollut suuria määriä tartuntoja.

”Toimintoihin on jouduttu tekemään muutoksia”, kertoo Varkauden sosiaali- ja terveysjohtajan virkaa hoitava Reetta Kettunen.­

” ”Ainakin meidän kaupunkimme osalta näyttää siltä, että tuki on ollut riittävä.”

Kettusen mukaan Varkaudessa on pyritty tekemään koronavirustestejä matalalla kynnyksellä keväästä saakka. Tavoitteena on estää isoja tartuntaryppäitä ja löytää tapaukset mahdollisimman nopeasti. Erityisesti keväällä Varkaudessa tehtiin koronatestauksessa myös kotikäyntejä, mistä syntyi kuluja.

”Ainakin meidän kaupunkimme osalta näyttää siltä, että tuki on ollut riittävä. Olemme pystyneet varautumaan”, Kettunen sanoo.

Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari kertoo tekstiviestillä, että kaupunki on käyttänyt tukirahoja peruspalvelujen juokseviin lisäkuluihin ja paikannut tuella tulonmenetystä. Tulojen vähentymisen osuus on noin 2,6 miljoonaa euroa, ja lisäkuluja on syntynyt 2,13 miljoonaa euroa. Yhteensä tukirahoja on nyt käytetty noin 4,73 miljoonaa euroa.

”Oletan, että kuntia kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti, ja siksi pidän niitä [tukia] oikeudenmukaisina”, Tsupari kertoo.

Valtionosuuden kautta myönnettyjä tukia on maksettu eri vaiheissa ja erilaisin kriteerein. Tukia on maksettu tietty määrä asukasta kohden mutta myös esimerkiksi alaikäisten, kunnallisverojen tai yli 64-vuotiaiden asukkaiden osuuteen vertailtuna.

Neljännessä lisätalousarviossa hallitus jyvitti kunnille yli 720 miljoonaa euroa koronatukea, josta 370 miljoonaa euroa maksettiin suhteessa kuntien keräämiin kunnallisveroihin.

Seitsemännessä lisätalousarviossa kunnille ehdotettiin 400 miljoonan euron tukea koronamenojen ja tulonmenetyksen kattamiseksi. Kunnille myönnettiin erikseen 350 miljoonan euron kertaluonteinen tuki koronatestauksen ja tartuntojen jäljittämisen kuluihin.

Myös Ahvenanmaa sai viisi miljoonaa euroa.

Testaukseen ja jäljitykseen jyvitetyt tukirahat maksetaan kunnille nyt joulukuussa.

Sairaanhoitaja Kati Kuronen työskentelee Varkauden terveyskeskuksessa, jonne on perustettu hengitystieinfektioihin keskittyvä vastaanotto.­

Helsingille koronatukia on myönnetty yli 194 miljoonaa euroa. Helsinki saa paljon tukia, koska se on iso koronatestaaja ja kunnallisverojen kerääjä.

Helsingin jälkeen suurimmat tukisummat ovat saaneet Espoo ja Vantaa. Pääkaupunkiseudun kolme isoa kaupunkia keräsivät valtiolta yhteensä yli 350 miljoonan euron koronatuet.

Kymmenen isointa tukipottia meni asukasmääriltään Suomen kymmeneen suurimpaan kaupunkiin. Näistä kaupungeista tartuntoihin nähden isoimmat tuet keräsi Pori, jolle on myönnetty tukirahaa yli 350 000 euroa tartuntaa kohden. Kaupungissa oli maanantai-iltapäivään mennessä todettu 59 koronatartuntaa.

Suomessa kunnille on maksettu keskimäärin tukea noin 78 000 euroa todettua tartuntaa kohti. Yksittäisen kunnan koko tukipotti on keskimäärin noin viisi miljoonaa euroa.

Maakunnista eniten koronatukia saivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Nämä isot maakunnat saivat kuitenkin vähiten tukia tartuntojen määrään suhteutettuna.

Varkauteen verrattuna toista ääripäätä tukimäärissä edustaa Vaasa. Pohjanmaan maakuntakeskuksessa oli maanantai-iltapäivään mennessä todettu kaikkiaan 701 koronavirustartuntaa. Määrä on kuntien vertailussa viidenneksi suurin.

Vaasa on saanut yli 16,5 miljoonaa euroa valtionosuuden kautta myönnettävää koronatukea eli 23 600 euroa yhtä tartuntaa kohden. Vaasan tukipotti on tartuntojen määrään suhteutettuna Suomen pienin.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ei koe koronatukien jakamisen järjestelmää epäoikeudenmukaiseksi.

”Vaasassa näyttää tällä hetkellä siltä, että tuki on suunnilleen kattanut tarpeet. Jatkossa olisi hyvä siirtyä avustuksiin, joissa otetaan huomioon varsinainen tilanne”, hän sanoo.

”Näissä tuissa tärkeintä oli nimenomaan ylläpitää kuntien peruspalveluja. Siinä mielessä ne ovat toimineet.”

Kunnat ovat varautuneet koronaepidemiaan ja myllänneet resurssejaan selvitäkseen koronaviruksesta, mutta samalla pitää hoitaa entuudestaan tuttuja tauteja.

Häyryn mukaan hoitojonojen kasvaminen voi tuoda tulevaisuudessa ison laskun.

”Hoitojonot kasvoivat meillä ihan selkeästi keväällä ja nyt toisen aallon myötä. Onneksi saimme sen tukahdutettua nopeasti.”

Kunnat ovat Häyryn mielestä olleet aktiivisia miettiessään, miten talous saadaan jälleen nousuun.

”Kaikki alueet ovat tehneet elvytyspakettiesityksiä, ja on aidosti mietitty, miten Suomi saadaan nousuun koronan kanssa tai siitä huolimatta.”

