Kuntien koronatukien jakamisessa päätettiin asettaa nopeus tarkkuuden edelle. Niinpä moni maltillisessa koronatilanteessa oleva kunta saa isot tuet.

Valtio jakaa tänä vuonna erilaisten tukipakettien kautta kunnille yhteensä kolme miljardia euroa koronakriisin hoitoon suunnattua tukea.

Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä maksetaan noin 1,5 miljardia euroa. Sen lisäksi kunnat saavat tukia muiden muassa koronatestaukseen, joukkoliikenteeseen ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tukemiseen. Suoraan sairaanhoitopiireille maksetaan myös 600 miljoonaa euroa, tosin osa summasta vasta ensi vuonna. Lisäksi valtio on päättänyt korottaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen sanoo, että hallituksen arvosana kuntien tukemisessa tänä vuonna on vahva 9+.

”Valtio on elvyttänyt ja se on tehty nopeasti. Jatkossa tukien osumatarkkuuden on oltava on parempi”, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan kuntien tänä vuonna saamat valtiontuet ”todellakin riittävät” koronakriisistä syntyvien talousvaikutusten kattamiseen. Lehtonen sanoo, että todennäköisesti kuntien talous on tukien ansiosta ylijäämäinen tänä vuonna.

”Tätä vuotta koskeva tuki on varmasti vähän ylimitoitettu. Taso on hyvä, sitä ei kiellä kukaan”, Lehtonen sanoo.

HS selvitti valtionosuuden lisäyksenä maksettujen tukien jakautumista koronatartuntatilanteeseen nähden. Esimerkiksi kuuden tartunnan Varkaudelle on myönnetty valtionosuuden lisäyksenä noin 880 000 euroa tukea tartuntaa kohden.

Lue lisää: Varkaus saa 880 000 euroa koronatukia tartuntaa kohti – näin kuntien koronatuet jakautuvat

Tämän vuoden reilun kolmen miljardin euron tukipaketin lisäksi kunnat saavat koronatukia myös tulevina vuosina. Ensi vuodelle on luvassa muun muassa noin 1,66 miljardin euron tuki koronakustannusten kattamiseen. Lehtosen mukaan tämä tuki jaetaan toteutuneita kustannuksia vastaan avustuksina.

”Paketti on kohtuullisen antelias”, valtiovarainministeriön finanssipolitiikan yksikön budjettineuvos Tero Tyni sanoo.

”Arvioni mukaan kolmen miljardin euron kokonaisuus ylittää koronasta aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset noin miljardilla.”

Tyni ei kuitenkaan kuvaile kunnille myönnettyjen tukien kokonaisuutta ylimittaiseksi.

”Hallituksella on ollut erilaisia tavoitteita.”

Koronavirus iski Suomeen kunnolla maaliskuussa. Sen jälkeen moni kunta pelkäsi viruksen ja sitä varten tehtyjen rajoitusten ajavan kunnat suureen taloudelliseen kriisiin.

”Meille tulee massiivinen kuntatalouden kriisi”, sanoi muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) HS:n haastattelussa maaliskuussa.

Moni kunta on säästynyt Suomessa koronavirukselta ainakin toistaiseksi kohtuullisen pienin vaurioin. Maanantaina Suomessa oli esimerkiksi vielä 138 kuntaa, joissa oli todettu alle viisi koronavirustartuntaa koko pandemian aikana. Määrä vastaa 45 prosenttia Suomen kunnista. Samalla monissa kunnissa koronatilanne on ollut ajoittain jopa todella vakava.

Kuntien koronatuet eivät kuitenkaan ole jakautuneet varsinaisen epidemia- tai tartuntatilanteen mukaisesti. Pienet, syrjäiset ja miltei koronavapaat kunnat ovat voineet hyötyä järjestelmästä.

”Yritys on ollut oikeudenmukaisuuteen ja kohtuuteen”, Tyni sanoo.

Yksi hallituksen tavoite on ollut, etteivät kunnat jätä rahapulassa testausta ja jäljittämistä tekemättä, Tyni sanoo. Tämä liittyy hallituksen niin sanottuun hybridistrategiaan, eli testaa, jäljitä, eristä ja hoida -malliin.

Toiseksi hallitus on toivonut, etteivät kunnat tekisi laajamittaisia irtisanomisia. Tätä varten elvytystä on lähdetty tekemään nopeasti, jotta kunnat selviäisivät talouden notkahduksesta mahdollisin vähin vaurioin.

”Ainoa kritiikin sana, mitä tästä on tullut on se, että kohtaanto on mennyt pieleen”, Tyni sanoo.

Tynin mukaan kritiikki myös osuu kohteeseensa.

”Näyttää siltä, että valtionosuusriippuvaiset kunnat ovat saaneet ylimääräistä kompensaatiota. Koronasta pahasti kärsivät kunnat ovat paketista huolimatta kärsineet.”

Tukia on jaettu monin erilaisin välinein ja jakomekanismein, Tyni korostaa. Rahojen jakamisessa on pitänyt tehdä päätöksiä siitä, halutaanko rahat liikkeelle mahdollisimman nopeasti ja hallinnollisesti helposti vai mahdollisimman oikeudenmukaisesti kuntien välillä.

”Tuet on päätetty jakaa hallinnollisen helppouden ja nopeuden perusteella”, Tyni sanoo.

”Tukien jakautuminen kuntien välillä ei kiireestä ja valituista korvaustavoista johtuen ole ollut paras mahdollinen, mikä on osin ymmärrettävää. Päätöksiä on haluttu tehdä nopeasti ja valtionosuuksien kautta se on ollut mahdollista. On valittava, tehdäänkö nopeasti vai tarkasti, molempia ei voi saada”, Kuntaliiton Lehtonen sanoo.

Tynin mukaan epäkohdat tukien jakamisessa olisi voitu välttää sillä, että koronatuki olisi jaettu avustuksina. Suurin osa ensi vuoden koronatuista on määrä jakaa juuri tällä tavalla.

”Aikataulusyistä tuet on päätetty jakaa valtionosuuksina. Ensi vuonna jako tehdään avustuksina ja enemmän oikeudenmukaisesti.”