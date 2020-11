Kuntavero nousee noin 700 000 suomalaisella ensi vuonna – keskimääräinen veroprosentti on ensimmäistä kertaa yli 20

Vain neljä kuntaa eli Kitee, Outokumpu, Sulkava ja Taivassalo laskevat kunnallisveroa. Ääripäissä yhä Halsua ja Kauniainen.

Kuntaliiton mukaan noin 700 000 suomalaisen kuntavero nousee ensi vuonna, kun 20 000:lla se laskee.

Kunnista 39 nostaa kunnallisveroprosenttiaan ja neljä laskee.

Ennallaan tuloveroprosentin pitää kaikkiaan 266 kuntaa. Näissä kunnissa asuu 4,8 miljoonaa ihmistä.

Veroprosentin korottajia on vähemmän kuin tänä vuonna, jolloin niitä oli 53. Korottajien määrä on pieni myös pidemmällä aikavälillä, sillä 2000-luvulla se ei ole tähän mennessä koskaan jäänyt alle 40 kunnan rajan.

Valtaosa korottajista on pieniä kuntia, mutta joukkoon mahtuu myös suuria kaupunkeja, kuten Oulu ja Pori. Veron laskijoita ovat Kitee, Outokumpu, Sulkava ja Taivassalo.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kiittelee valtiota koronatuesta kunnille.

”Valtion koronatuet ovat padonneet merkittävästi painetta epidemiasta aiheutuviin kuntaverojen korotuksiin, aivan kuten tukien tarkoitus olikin. Matala korottajien lukumäärä kertoo myös siitä, että verojen korottaminen on kunnille viimesijainen keino rahoituksen riittävyyden turvaamisessa”, Reina sanoo tiedotteessa.

Reinan mukaan veroprosenttipäätösten tärkein viesti onkin, että valtaosa kunnista pystyy erittäin vaikeissa olosuhteissa pitämään verot vuonna 2021 ennallaan.

”Kertaluonteiset koronatuet eivät poista kuntien edessä olevia taloushaasteita, joten tarkkaa, kuntalaisten hyvinvointiin ja vahvempaan kuntatalouteen tähtäävää sopeutustyötä on jatkettava myös tulevina vuosina”, huomauttaa Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Kunnallisvero nousee keskimäärin 20,02 prosenttiin – ensimmäistä kertaa yli 20:n – ensi vuonna. Nousu on 0,6 prosenttiyksikköä tästä vuodesta.

Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Lapin maakunnassa ei ole vuonna 2021 yhtään veronkorotusta.

Merkittävimmät tuloveronkorotukset kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaalle, Satakuntaan ja Ahvenanmaalle.

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti on edelleen Halsuan 23,50 prosenttia. Alhaisin Manner-Suomen veroprosentti on Kauniaisten 17,00 prosenttia.

Nimelliset veroprosentit eivät kerro Kuntaliiton mukaan kuitenkaan sitä, kuinka paljon kunnat saavat tosiasiassa kunnallisveroilla rahaa kassaan.

Niin sanottu efektiivinen eli todellinen veroaste on Halsualla noin 13,9 prosenttia ensi vuonna, kun taas Kauniaisissa se on noin 14,4 prosenttia. Keskimäärin efektiivinen veroaste on 14,4 prosenttia vuonna 2021.

Efektiivinen kuntaveroaste kertoo, kuinka paljon kuntalaiset ovat keskimäärin tosiasiassa maksaneet kuntaveroa suhteessa ansiotuloihinsa.

Kaikkiaan 202 kunnalla veroprosentti on ensi vuonna 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.

Kiinteistövero nousee 29 kunnassa. Yleistä kiinteistöveroa nostaa 24 kuntaa ja laskee kolme. Vakituisen ja muun kuin vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nousee 24 kunnassa.

Kiinteistöverojen yhteenlaskettu tuotto on ensi vuonna arviolta 1,9 miljardia euroa. Kuntien verotuloista se on noin kahdeksan prosenttia. Korotukset tuovat kuntien kassaan noin 41 miljoonaa euroa.