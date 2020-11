Euroopan unioni

Puola ja Unkari uhkaavat kaataa EU:n jättimäisen tukipaketin, ja tilannetta on kuvattu ”vakavimmaksi poliittiseksi kriisiksi aikoihin” – näin uhkaus vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen

Tampereen yliopiston professorin Pami Aallon mukaan ilmassa on vakavan kriisin ainekset. Tutkija Timo Miettinen taas arvioi, että vääntö oikeusvaltiomekanismista saattaa vain vahvistaa unionin perusluonnetta.

Oikeusvaltioperiaate on yksi Euroopan unionin kulmakivistä. Nyt siitä on jälleen tullut ajankohtainen kiistakysymys, kun Unkari ja Puola ovat vetäneet tukensa pois EU:n budjetilta ja elpymisrahastolta.

Maat vastustavat mekanismia, jolla EU-tukien käyttöön kytkettäisiin oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Myös Slovenia on kertonut vastustavansa sitä.

Yksinkertaistettuna oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että julkinen vallankäyttö perustuu lakiin. Sen keskeisiä asioita ovat tuomioistuinten riippumattomuus ja perusoikeuksien kunnioittaminen. EU edellyttää jokaiselta jäsenmaalta sitoutumista oikeusvaltioperiaatteeseen.

Unionissa on oltu jo pitkään huolissaan Unkarin ja Puolan kehityksestä. Maita on toistuvasti arvosteltu siitä, että niiden valtapuolueet ovat ajaneet oikeusvaltion ahtaalle.

EU:n liput liehuivat Puolan ja Unkarin lippujen rinnalla Unkarin pääministerin Viktor Orbánin vieraillessa Varsovassa toukokuussa 2018.­

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään illalla videokokoukseen, jossa todennäköisesti myös tästä aiheutunutta umpisolmua yritetään avata. Jos pattitilannetta ei saada ratkaistua, EU:n monivuotinen budjetti ja 750 miljardin elpymispaketti eivät etene.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) kuvasi tiistaina tilannetta EU:n ”vakavimmaksi poliittiseksi kriisiksi aikoihin.”

Onko kiistassa kysymys Unkarin ja Puolan neuvottelutaktiikasta vai syöksyykö EU nyt kohti perustavanlaatuista kriisiä?

”Molemmat tulkinnat ovat oikeita”, sanoo Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori Pami Aalto, joka on erikoistunut Euroopan integraatioon ja alueelliseen yhteistyöhön.

Sekä Puola että Unkari ovat EU-budjetin ja elpymisrahaston nettosaajia. Ne siis saavat enemmän rahaa kuin maksavat. Siksi voisi olettaa, etteivät maat aidosti halua kaataa budjettia ja rahastoa vaan ainoastaan viivyttää neuvotteluja ja parantaa omaa asemaansa niissä.

Toisaalta oikeusvaltiomekanismi kietoutuu Aallon mukaan kysymykseen kansallisesta suvereniteetista. Sitä voi pitää EU:n kohtalonkysymyksenä, hän arvioi. Siksi ilmassa on myös vakavamman kriisin ainekset.

Pami Aalto­

”Monet jäsenmaat kipuilevat aidosti sen suhteen, onko suvereniteettia luovutettu liikaa EU-tasolle. Kansallismielisten, populististen liikkeiden perusargumentti on se, että oikeusvaltioperiaatteen valvomisen antaminen ylikansalliselle toimijalle on selkeä interventio kansallista suvereniteettia vastaan. Kun suvereniteettiin kajotaan, antaa se lisää käyttövoimaa näille liikkeille”, Aalto sanoo.

”Tuskin Unkari tai Puola tämän takia käynnistävät eromenettelyä, mutta ei sekään ole poissuljettua.”

Helsingin yliopiston yliopistotutkija, Eurooppa-tutkija Timo Miettinen ei näe, että unionin perusteet ovat nyt järkkymässä.

Hän katsoo, että niin sanottu oikeusvaltiokriisi ja eri jäsenmaiden hallintokulttuurien eriytyminen ovat pitkäaikaisia kehityskulkuja.

Timo Miettinen­

”Tämä on vain yksi tapahtuma, jossa se tulee jälleen esiin”, hän sanoo.

EU:lla on jo nyt käytössään keinoja puuttua yleisiin oikeusvaltiorikkomuksiin. Järein niistä on perussopimuksen artikla seitsemän, mikä antaa mahdollisuuden rajoittaa jäsenvaltion oikeuksia, kuten ääni­oikeutta. Rangaistus kuitenkin vaatii jäsenvaltioiden yksimielisen hyväksynnän, ja siksi artikla on käytännössä tehoton.

Parlamentin ja neuvoston marraskuun alussa saavuttama sopu oikeusvaltio­mekanismista on sikäli historiallinen, että mekanismin avulla voitaisiin ensimmäistä kertaa puuttua rahankäyttöön liittyviin oikeusvaltiorikkomuksiin, kuten tuomioistuinten toimintaan tai korruptioon.

Miettisen mukaan EU:n näkökulmasta kyse on siitä, miten näitä eri keinoja pystytään yhdistelemään. Suomessa on korostunut liiaksi ajatus siitä, että uusi mekanismi olisi ”ratkaisu kaikkeen”, hän sanoo.

”Se ei ole ainoa keino puuttua oikeusvaltiokehitykseen. Suomessa on korostunut tulkinta, jonka mukaan ongelmat voitaisiin korjata kerralla tämän mekanismin avulla. Kyse on kuitenkin poliittisen muutoksen tuottamisesta, joka on ymmärrettävä yksittäisen tapahtuman sijaan prosessina.”

Muutenkin Miettinen korostaa unionin suuria kehityskaaria. Niillä hän perustelee myös sitä, miksei unioni ole oikeusvaltiomekanismin tähden joutumassa sen olemassaoloa uhkaavaan kriisiin.

”Demokraattisen kulttuurin edistäminen on ollut tärkeä osa EU:n syntyhistoriaa ja laajenemiskehitystä. Siirtyminen demokratiaan on onnistunut usean maan kohdalla hyvin. Unkarin ja Puolan tapauksessa on kuitenkin selvää, että EU:ssa on ollut myös vääriä odotuksia. Kansalaisyhteiskuntaa ei luoda hetkessä. Populismin kykyyn horjuttaa järjestelmää ei varauduttu riittävästi.”

Miettinen uskoo, että keskustelu EU:n perustuksista ja poliittinen vääntö oikeusvaltiomekanismista pikemminkin vahvistavat unionin perusluonnetta.

”EU:ssa on kyse muustakin kuin sisämarkkinaprojektista. Sen keskeisenä saavutuksena on ollut demokraattisen siirtymän toteuttaminen, erityisesti entisissä sosialistimaissa. Siirtymän edellytyksiä on vain mietittävä uudella tavalla.”

Mutta mitä tapahtuu, jos Unkari ja Puola menevät loppuun asti uhkauksensa kanssa? Entä jos heinäkuussa alustavasti päätetty budjetti ja elpymisrahasto kaatuvat?

Tämä olisi Miettisen mukaan vakava isku, joka uhkaisi EU:n toimintakykyä. Se ei kuitenkaan kaataisi unionia, vaan johtaisi niin sanottuun eriytyvään integraatioon ainakin joillain politiikka-aloilla, hän sanoo.

Eriytyvä integraatio tarkoittaa sitä, että asioista päätetään pienemmällä joukolla eikä kaikkien jäsenmaiden kesken yhteisesti.

Yksi tämänkaltainen takaportti on myös olemassa. Jos elpymisrahasto kaatuu Unkarin, Puolan ja Slovenian toimesta, voivat muut jäsenmaat sopia siitä hallitusten välisesti. Näin poikkiteloin asettuneet maat yksinkertaisesti jätettäisiin sen ulkopuolelle.

”Se olisi looginen askel eteenpäin. Tämä reitti myös haittaa Unkarin ja Puolan tekemän uhkauksen uskottavuutta.”