Eläkeläisten ja omaishoitajien asema nousi keskiöön kyselytunnilla –”Ikäihmisten hyvinvointi on jäänyt hallitukselta liian vähälle huomiolle”

Eduskunta käsittelee torstaina myös lakialoitetta miesten eturauhassyöpien lisäämistä kansalliseen seulontaohjelmaan.

Ikäihmisten ja omaishoitajien olot nousivat keskiöön, kun eduskunta kokoontui suulliselle kyselytunnilleen torstaina.

Keskustelun aloitti perussuomalaisten edustaja Jari Koskela, joka esitteli puolueen toiveita siitä, että pienien työeläkkeiden ja omaishoidon tuen verotusta kevennettäisiin näiden toimeentulon kohentamiseksi. Koskela ihmetteli sitä, että julkinen velka kasvaa, mutta ikäihmisille ei saada lisärahaa.

”Ikäihmisten hyvinvointi on jäänyt hallitukselta liian vähälle huomiolle”, Koskela syytti.

Hän kysyi, onko hallitus valmis ottamaan perussuomalaisten esitykset veronkevennyksistä käyttöön.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei luvannut veronalennuksia. Sen sijaan hän korosti hallituksen jo tekemiä toimia ikäihmisten hyväksi. Kiuru muistutti muun muassa hallituksen säätämästä hoitajamitoituksesta, joka koskee ympärivuorokautista hoivaa. Omaishoitoon on niin ikään tulossa panostuksia.

”Totean, että hallitusohjelmaneuvotteluissa teimme neljä isoa painotusta sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, joista yksi oli nimenomaan se, että ikäihmisten palveluita ja asemaa Suomessa parannetaan”, hän sanoi.

Sosiaalidemokraattien Kimmo Kiljunen lähestyi ikääntyneiden asemaa verotuksen kautta. Eläkkeiden saajien tulot ovat ainoa ryhmä yhteiskunnassa, joiden tulot laskevat taitetun indeksin myötä, hän totesi.

Kiljunen halusi tietää, onko hallitus ryhtynyt hallitusohjelmassa mainittuihin toimiin, joiden myötä pienempiin eläkkeisiin aiotaan saadaa korotuksia kolmikantaisesti neuvottelemalla.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) muistutti, että Rinteen hallituksen aikana tehdyt korotukset pienimpiin eläkkeisiin astuivat voimaan tämän vuoden alussa. Eläkeläisköyhyyteen on silti kiinnitettävä edelleen huomiota.

Verotus oli esillä myös kokoomuksen Pia Kauman kysymyksessä. Kauma piti epäoikeudenmukaisena sitä, että eläkeläinen maksaa useilla tulotasoilla enemmän veroja kuin palkansaaja. Onko hallituksella aikomusta korjata tämä merkittävä ero? Kauma kysyi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) antoi suoran vastauksen.

”Tällaista valmistelua ei ole käynnissä.”

Perussuomalaisten Koskela palasi vielä aloittamaansa keskusteluun ja arvosteli hallitusta siitä, että se vaikeuttaa ikäihmisten asemaa haluttomuudellaan verohelpotuksiin.

Vanhanen ei pitänyt verojen keventämistä vastuullisena nykyisessä taloustilanteessa.

”Tämän keskustelun aikana on esitetty paisti tuloverotukseen myös muihin veroihin kevennystä. Meillä valtio tekee tänä vuonna tämän hetken arvion mukaan 19.7 miljardia euroa alijäämää. Tässä kokonaisuudessa on vaikea kyllä vastuullisesti ajatella niin, että kaikkia niitä veroja, joita tähän mennessä tällä kyselytunnilla on esitetty, voitaisiin alentaa.”

Eduskunnan täysistunnossa käsitellään torstaina myös esimerkiksi lakialoitetta, joka esittää eturauhassyöpäseulontojen järjestäminen lisäämistä viralliseen, kansalliseen seulontaohjelmaan. Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kristillisdemokraattien Sari Tanus.

Miesten eturauhassyöpä on Suomen yleisin syöpä. Lakialoitteen mukaan siihen sairastuu vuosittain yli 5 000 miestä ja kuolee joka vuosi yli 900 miestä. Eturauhassyöpää ei kuitenkaan ole tähän saakka seulottu toisin kuin esimerkiksi rintasyöpää naisten kohdalla.

Yleensä opposition tekemillä lakialoitteilla on verraten huonot mahdollisuudet edetä eduskunnassa. Kyseisellä aloitteella on kuitenkin selvästi yli sata allekirjoittajaa ja myös hallituspuolueista, mikä kohentaa sen mahdollisuuksia.