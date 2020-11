Neljä Tilastokeskuksen pääjohtajan tehtävään hakenutta pyrki myös valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi.

Tilastokeskuksen pääjohtajaksi hakee yhteensä 18 suomalaista. Hakijoiden joukossa on muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) työskentelevä taloustieteilijä Mika Maliranta sekä valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala.

Sovala ja kolme muuta hakijaa ovat hakeneet myös valtiovarainministeriön kansliapäällikön tehtävään. Molempia tehtäviä on hakenut Sovalan lisäksi Bror Dahlsten, Aki Jormanainen sekä Kirsi Kellokangas.

Tilastokeskuksen pääjohtajan virka täytetään helmikuun alusta viiden vuoden määräajaksi.

Jo mainittujen nimien lisäksi pääjohtajan virkaa ovat hakeneet Antti Ahonen, Pasi Henriksson, Päivi Hutukka, Marianne Hynninen, Timo Koskimäki, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm, Mikko Mattinen, Jyrki Nummela, Ilpo Nurminen, Liisa Räsänen, Markus Syrjänen ja Ville Vertanen.

Vuonna 1865 perustetun Tilastokeskuksen tehtävä on yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi.

Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija.

Tilastokeskuksessa työskentelee noin 800 eri alojen asiantuntijaa Helsingissä ja haastattelijoina eri puolilla maata.

Oikaisu 19.11. kello 16.20: Jutussa kerrottiin ensin virheellisesti, että Mika Maliranta työskentelisi yhä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Todellisuudessa Malirannan nykyinen työpaikka on Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.