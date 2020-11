Miestä, joka yrittää henkilökohtaisen etunsa vuoksi tuhota maansa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, ei voi kohdella liian ankarasti, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan.

Suomessakin on käyty keskustelua siitä, onko media kohdellut liian ankarasti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Vaalipäivän jälkeiset tapahtumat todistavat, että media on kohdellut häntä päinvastoin liian helläkätisesti.

Trump on ansainnut kaikki häneen liitetyt kielteiset epiteetit. Media ei ole puhunut asioista niiden oikeilla nimillä. Rasisti on rasisti, sovinisti on sovinisti, narsisti on narsisti, valehtelija on valehtelija, vaikka olisikin suurvallan päämies.

Miestä, joka yrittää henkilökohtaisen etunsa vuoksi tuhota maansa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, ei voi kohdella liian ankarasti.

Trumpin käytös vaalien jälkeen on saattanut häpeään paitsi hänet itsensä myös republikaanisen puolueen. Sen johtajista useimmat tukevat hänen mielettömiä vaalivilppiväitteitään, vaikka hyvin tietävät, ettei niissä ole häivähdystäkään perää.

Häpeään joutuvat myös Trumpin ihailijat ja tukijat ympäri maailmaa, myös Suomessa. Täällä he ovat enimmäkseen perussuomalaisia ja oikeistokristittyjä.

Olen usein ennenkin väittänyt, että oikeistopopulismin nousu on vakava uhka demokratialle ja arvoille, joille demokratia perustuu.

Oikeistopopulisteille demokratia kelpaa vain tieksi valtaan. Suomalaisetkin oikeistopopulistit syyttivät Trumpin arvostelijoita demokratian halveksimisesta. Nyt nämä syytökset ovat muuttuneet täysin naurettaviksi.

Trumpin vaalien jälkeiset toimet – muun muassa puolustusministerin ja puolustusministeriön johdon vaihdokset – näyttävät osoittavan, että hän valmistelee vallankaappausta. Siinä hän ei onnistuisi, vaikka yrittäisikin.

Jokainen yksinvaltaan pyrkivä alistaa ensitöikseen palvelukseensa median ja oikeuslaitoksen ja käy sen jälkeen kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien kimppuun. Sitten hän varmistaa, ettei hänen valtaansa voida kumota ainakaan demokratian keinoin.

Kaikkea tätä on Trumpkin yrittänyt, mutta ei ole siihen kyennyt. Instituutiot, joille demokratia ja oikeusvaltio on Yhdysvalloissa rakennettu, ovat olleet siihen liian vahvat.

Trump voi vain kadehtia muualla paremmin onnistuneita aatetovereitaan, esimerkiksi Unkarin pääministeriä Viktor Orbánia.

Trump jättää jälkeensä yhteiskunnan, joka on syvästi ja katkerasti kahtiajakautunut. Hän tekee kaikkensa, ettei hänen seuraajallaan Joe Bidenilla ole edellytyksiä sitä yhdistää. Juuri siihen hän pyrkii, kun ei tunnusta tappiotaan ja jatkaa väitteitään vaalivilpistä.

Perintö, jonka Trump jättää, ei ole juridinen rikos, mutta suunnaton poliittinen ja moraalinen rikos se on hänen omaa kansakuntaansa kohtaan.

Suhtautumiseni amerikkalaiseen demokratiaan ja amerikkalaisiin äänestäjinä on vaihdellut ihailun ja epätoivon välillä.

He saattavat valita yllättäen presidentikseen Barack Obaman kaltaisen syvästi sivistyneen, älykkään ja humaanin värillisen poliitikon. Toisella kerralla he saattavat valita presidentikseen Trumpin kaltaisen syvästi sivistymättömän, henkisesti ja moraalisesti kelvottoman narsistin.

Eivät äänestäjät muuta Yhdysvalloissakaan vaalista toiseen jyrkästi mielipiteitään. Yksissä vaaleissa äänestäjät vain saa liikkeelle kunniallinen poliitikko, toisissa hänen vastakohtansa. Heilahtelua ääripäiden välillä voimistaa Yhdysvaltain omituinen ja epädemokraattinen vaalijärjestelmä.

Nyt on taas aika ihailla amerikkalaisia äänestäjiä. He kykenivät kesken koronapainajaisen kokoamaan itsensä uskomattomaan ponnistukseen.

Vaalit olivat vaaliviranomaisten mukaan kaikkien aikojen turvallisimmat. Äänestysaktiivisuus oli korkein 120 vuoteen. Biden valittiin presidentiksi suuremmalla äänimäärällä kuin yksikään presidentti koskaan.

Äänestäjällä on syynsä myös silloin, kun hän tekee järjettömiä valintoja, mutta se ei vapauta häntä vastuusta. Koska demokratiassa valta on äänestäjillä, on heillä myös vastuu.

Yhtä hyvin kuin Bidenin voitto on amerikkalaisten äänestäjien ansiota, oli amerikkalaisten äänestäjien syytä, että Trumpin kaltainen henkilö sai hallita maailman mahtavinta suurvaltaa neljä vuotta ja sai näissäkin vaaleissa yli 73 miljoonaa ääntä.

Mutta onko vastuuta myös Trumpin ulkomaisilla tukijoilla ja ihailijoilla, kuten suomalaisilla oikeistopopulisteilla? On.

Oliko suomalainenkin natsi osasyyllinen natsi-Saksassa tai suomalainen stalinisti Neuvostoliitossa tehtyihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan? Oli.

Myös hurraava yleisö on aina osasyyllinen pahuuden suuressa näytelmässä.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.