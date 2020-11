Marinin hallituksen suosio on laskenut toukokuusta reilusti. Marinin hallitus nauttii silti yhä poikkeuksellisen suurta suosiota.

Valtaosa suomalaisista on vähintään melko tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin johtaman hallituksen toimintaan.­

Suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tomintaan. Tuoreen puoluebarometrin mukaan 55 prosenttia suomalaisista katsoo hallituksen onnistuneen tehtävässään vähintään melko hyvin. Hieman useampi kuin joka kolmas vastaaja on puolestaan sitä mieltä, että hallitus on onnistunut tehtävässään vähintään melko huonosti.

Tyytyväisyys hallituksen toimintaan on pudonnut hieman edellisestä toukokuussa tehdystä puoluebarometristä. Tuolloin peräti 69 prosenttia suomalaisista katsoi hallituksen suoriutuneen tehtävistään vähintään melko hyvin.

”Tuore tulos on toiseksi paras noteeraus toukokuussa 1991 alkaneiden mittausten sarjassa. Mikään muu hallitus ei ole saanut tunnustusta suomalaisten enemmistöltä”, kirjoitetaan puoluebarometria koskevassa lehdistötiedotteessa.

Lähimmäksi nykyhallituksen suosiota on päässyt Paavo Lipposen II hallitus. 47 prosenttia piti sen toimintaa hyvänä syyskuussa 2001 toteutetussa tutkimuksessa.

Toisaalta hallituksen toimintaan ollaan yhä huomattavasti vuodentakaista tyytyväisempiä. Marraskuussa 2019 pääministeri Antti Rinteen (sd) johtaman hallituksen suosiota rasitti etenkin Postin ja Rinteen ympärillä käynyt kohu.

Myös opposition toimintaan tyytyväisten osuus on laskenut toukokuusta. Nyt opposition katsoo onnistuneen vähintään melko hyvin 26 prosenttia suomalaisista, kun toukokuussa osuus oli 31 prosenttia.

Opposition kannalta huomionarvoista on, että sen toimintaa huonona pitävien osuus on kasvanut 11 prosenttiyksikköä toukokuusta.

Tällä haavaa suomalaisilla on myönteisin käsitys pääministeripuolue Sdp:stä. Puolet suomalaisista eli 50 prosenttia ajattelee siitä vähintään melko myönteisesti. Suhtautuminen demareihin on nuiventunut kesän ja syksyn aikana, sillä toukokuussa Sdp:hen suhtautui vähintään melko myönteisesti 54 prosenttia vastaajista.

”Huolimatta pienestä laskusta, kansalaisten näkemykset Sdp:stä ovat edelleen erittäin positiiviset. Sen nyt saavuttama tulos on mittaussarjan toiseksi paras. Myös kokoomuksen, keskustan ja vihreiden tulokset ovat pitkän tähtäimen tarkastelussa varsin hyvät, ja tuorein vasemmistoliittoa koskeva tulos vahvistaa 1990-luvulla alkanutta, tendenssinomaista positiivista kehitystä”, puoluebarometria koskevassa tiedotteessa kirjoitetaan.

Vihreisiin suhtautuu vähintään melko myönteisesti 44 ja kokoomukseen 43 prosenttia. Suhtautuminen vihreisiin ja kokoomukseen on pysynyt käytännössä toukokuun tasolla.

Keskustan vastaava luku on 37 ja Rkp:n sekä vasemmistoliiton 36 prosenttia. Keskustaan vähintään melko myönteisesti suhtautuvien osuus on pudonnut 5 prosenttiyksiköllä toukokuusta. Rkp:n kohdalla pudotusta on kolmen prosenttiyksikön verran.

Perussuomalaisiin ja Liike Nytiin suhtautuu vähintään melko myönteisesti 31 ja kristillisdemokraatteihin 30 prosenttia suomalaisista. Liike Nytiin myönteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut toukokuusta viidellä prosenttiyksiköllä. Perussuomalaisten kohdalla osuus on pysynyt käytännössä toukokuun tasolla, kristillisdemokraateilla vähintään melko myönteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä.

Suhtautumista perussuomalaisiin on mitattu marraskuusta 2010 lähtien. Tuorein mittausluku lukeutuu keskimääräistä parempiin.

Puoluebarometrin on tehnyt Kantar TNS. Tutkimus on toteutettu GallupForumissa 2.–9. marraskuuta. Haastateltu joukko edustaa Suomen 15–74 vuotta täyttänyttä väestöä. Ahvenanmaalaiset eivät ole mukana tutkimuksessa. Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 252. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.