Pääministeri Sanna Marin kertoo STT:lle, ettei luvassa ole uusia valtakunnallisia koronarajoituksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kiittää pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän perjantaina ilmoittamia toimia. Se, saadaanko niillä taltutettua viruksen leviämistä riittävästi, jää silti vielä nähtäväksi, hän sanoo.

”Erittäin odotettuja ja hyvä, että lähtivät tekemään”, Varhila sanoo ilmoitetuista toimista.

Sekä sosiaali- ja terveysministeriö että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ovat patistaneet pääkaupunkiseutua toimiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Varhilan mukaan paljon on nyt kiinni siitä, miten hyvin kansalaiset noudattavat suosituksia ja rajoituksia. Tautitilanteen kehittymistä pitää seurata pari viikkoa ennen kuin toimien tehosta tiedetään.

”Selvää on, että viikon verran ainakin luvut vielä nousevat, mutta alkavatko ne sen jälkeen laskea, niin se on varmaan se, mikä täytyy katsoa aivan ensimmäiseksi ja sitten tehdä se arviointi, että ovatko [toimet] olleet riittäviä”, hän sanoo.

”Itse asiassa voivat hyvinkin olla riittäviä, mikäli ihmiset näitä noudattavat.”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi perjantaina uusista koronaviruksen vuoksi tehtävistä rajoituksista, suosituksista ja muista toimista.

Suurin uusi rajoitus on, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella kielletään yli 20 hengen yleisötilaisuudet sisätiloissa ensi maanantaista alkaen kolmeksi viikoksi.

Lisäksi muun muassa kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään niin ikään 23.11. alkaen kolmeksi viikoksi. Kaupunkien uimahallien asiakasmääriä rajoitetaan, ja lukioissa siirrytään etäopetuksen vuorotteluun ikäluokittain viikon jaksoissa.

Koronakoordinaatioryhmä ilmoitti, että pääkaupunkiseutu siirtyi koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Leviämisvaihe on vakavin epidemian kolmivaiheisella asteikolla. Vaiheet määritellään STM:n syyskuussa julkaisemassa toimintasuunnitelmassa ja ne perustuvat ilmaantuvuuslukuihin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) sanoi perjantaina STT:lle, ettei hallitus valmistele uusia valtakunnallisia rajoitustoimia koronaepidemian hillitsemiseksi, vaikka pääkaupunkiseudun on ilmoitettu siirtyneen epidemian leviämisvaiheeseen.

Marin sanoi, että epidemian torjuntaan liittyvästä toimivallasta suuri osa on paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla, ja epidemiaa torjutaan näiden toimivaltuuksien puitteissa.

”On hyvä, että Uudellamaalla otetaan uusia toimenpiteitä käyttöön. Nähtäväksi jää, ovatko ne riittäviä. Hallitus on suosittanut leviämisvaiheeseen, että tarvittaessa yleisötapahtumista ja aikuisten harrastustoiminnasta voitaisiin luopua kokonaan ja julkisia tiloja voitaisiin sulkea.”

Hallitus on antanut alueille ja kunnille omat suosituksena perusvaiheeseen, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Pääministeri toivoo, että kunnissa ja alueilla toimenpiteitä käytetään riittävästi ja etupainotteisesti.

Valtakunnallisesti Suomessa on voimassa rajoituksia esimerkiksi ravintolatoiminnalle. Lisäksi hallitus on aiemmin kertonut valmistelevansa muutoksia tartuntatautilakiin sekä matkustusrajoituksiin.

Marin huomauttaa, että alueellinen lähestymistapa on toiminut hyvin esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirissä, joka on lokakuun alussa ilmoitetuilla rajoitustoimilla onnistunut kääntämään tartunnat laskuun ja poistumaan leviämisvaiheesta. Tartuntaketjuja on kesän ja syksyn aikana katkaistu alueellisesti esimerkiksi myös Kuhmossa, Jyväskylässä ja Mikkelissä – tosin Etelä-Savossa tilanne on viime aikoina huonontunut uudelleen.

Marin arvioi, että Suomen koronatilanne on vakaampi kuin monissa muissa maissa, mutta silti huolestuttava.

”Emme voi ajatella niin, että asiat ovat hyvin, vaan edellytykset taudin nopeampaan leviämiseen ovat olemassa.”