Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä julisti Uudenmaan olevan epidemian leviämisvaiheessa, mutta ravintolarajoitukset ovat nyt kiihtymisvaiheen mukaisia.

Khalidi Nadjim istui ja veikkasi Feel Vegasin sporttibaarissa Itäkeskuksessa perjantaina. “Minulle on tehty kaksi testiä, negatiivisia molemmat. En käy teattereissa tai uimahalleissa, sillä pelkään kaikkia paikkoja, joissa on paljon ihmisiä.”­

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan alue siirtyi epidemian leviämisvaiheeseen torstaina. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueelle tulee maanantaina uusia rajoituksia ja suosituksia, jotka koskevat muiden muassa harrastustoimintaa, yleisötapahtumia ja maskien käyttöä.

Suomi on määritellyt koronavirukselle kolme eri vaihetta. Leviämisvaihe on niistä pahin.

Leviämisvaiheen julistaminen tuo Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan muutoksia myös ravintolatoimintaan, mutta ei aivan heti.

”Leviämisvaihe ja sen julistaminen tarkoittanee muutoksia myös ravintolatoimintaan, mutta näistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella”, Vapaavuori sanoi koordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

HS ei perjantaina tavoittanut sosiaali- ja terveysministeriön ravintoloiden rajoituksista vastaavaa hallitusneuvosta Ismo Tuomista kommentoimaan, milloin Uudenmaan rajoituksia mahdollisesti tiukennetaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) Alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen arvioi, ettei Uudenmaan ravintolarajoituksia pystytä enää järkevästi kiristämään nykyisestä.

”On tietenkin täysin mahdollista, että valtioneuvostolta voi tulla jotakin kiristyksiä, mutta näkisin että nämä rajoitukset ovat jo nyt aika tiukkoja. Kun ruuvia kiristetään tänään tehdyillä päätöksillä, on hyvä katsoa, miten se kokonaisuuteen vaikuttaa”, Lehikoinen sanoo HS:lle.

”Tietojeni mukaan pääkaupunkiseudun ravintoloista ei ole useampaan viikkoon lähtenyt yhtään tartuntaketjua.”

Perjantain tiedotustilaisuudessa puhuivat myös Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen:

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on muun Uudenmaan tavoin voimassa kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti torstaina, että kiihtymisvaiheessa olevat viisi maakuntaa noudattavat ravintoloissa muuta maata tiukempia rajoituksia.

Perjantaina voimaan tulleen asetuksen mukaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakuntien baareissa, yökerhoissa tai ministeriön mukaan ”alkoholijuomien myyntivaltaisissa ravitsemisliikkeissä” saa olla käytössä puolet asiakaspaikoista.

Näissä maakunnissa baarit saavat anniskella alkoholijuomia kello 7–22. Baarit saavat olla auki ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta yhtä tuntia kello 23–24. Tätä tuntia on kutsuttu ”koronatunniksi”, jonka jälkeen baareista tulee yökahviloita.

Ruokaravintolat saavat olla kiihtymisvaiheen alueilla auki kello yhdestä aamuyöllä keskiyöhön. Anniskeluaika on sama kuin baareissa, mutta asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa.

”Peruskaljakuppilaan tai pubihommaan tämä päätös ei vaikuta lainkaan”, aluehallintoviraston Lehikoinen sanoo.

Hänen mielestään lisärajoituksille ei tässä tilanteessa olisi myöskään tarvetta.

Sen sijaan yökahviloiden toimintaan hän toivoisi hallitukselta rajoituksia.

”Siitä toiminnasta olen huolissani. Mielestäni valtioneuvoston olisi syytä katsoa, onko siihen tehtävä muutoksia.”

Ravintoloiden rajoitukset ovat vaihdelleet koronavuonna.­

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti, että maanantaista alkaen sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin saa osallistua Husin alueella korkeintaan 20 ihmistä. Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan kaikkia urheilutapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia.

”Ravintoloiden normaalitoiminta ei ole yleisötilaisuudeksi luokiteltavaa toimintaa”, Lehikoinen sanoo.

Sen sijaan päänvaivaa viranomaisille aiheuttavat ravintoloissa järjestettävät tilaisuudet, joissa on esiintyjiä ja sisäänpääsymaksu.

”Esimerkiksi yökerhoihin on lähes aina dj soittamassa ja jonkinlainen sisäänpääsymaksu. Tällaisen toiminnan voidaan katsoa olevan normaalia ravintolatoimintaa. Jos yökerhossa puolestaan on joku huippu-dj ja selvästi normaalia kalliimmat liput, voidaan katsoa, että kyseessä on yleisötilaisuus. Silloin sitä koskee yleisötilaisuuksien rajoitukset”, Lehikoinen sanoo.

”Se määrittely ei ole missään nimessä tarkkarajaista.”

Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa ovat tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa. Uudellemaalle on nyt siis julistettu leviämisvaihe, joka on vakavin epidemian kolmivaiheisella asteikolla.

Leviämisvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta 100 000 asukasta kohden ja kahdessa viikossa vähintään 18–50 tapausta. Lisäksi tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia, positiivisten näytteiden osuus yli kaksi prosenttia, alle puolet tartunnanlähteistä jäljitettävissä sekä sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

