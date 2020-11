Kansliapäällikkö Pekka Timosen mukaan lainvalmistuksen vaatimukset ovat kasvaneet, mutta samanaikaisesti resursseja on vähennetty.

Lainvalmistelussa on Suomessa ollut jo pitkään ongelmia. Oikeusministeriön kansliapäälliköllä Pekka Timosella on ongelmaan yksinkertainen ratkaisu.

”Lainvalmistelun resurssit pitäisi palauttaa samalla tasolle kuin ne olivat 15 vuotta sitten. Lainvalmistelun vaatimusten lisääminen ja resurssien vähentäminen samanaikaisesti ei tyypillisesti tuota haluttua lopputulosta. Vähemmällä ei voi saada enemmän.”

Vaatimusten lisäämisellä hän tarkoittaa sitä, että eduskunta on alkanut edellyttää yhä enemmän lainmuutosten vaikutusten arviointia. Vaatimus on kansliapäällikkö Timosen mielestä perusteltu, mutta sen täyttäminen edellyttäisi lisää työvoimaa lainvalmisteluun.

Vaikutusten arvioinnissa huomio pitää lainvalmistelun ohjeiden mukaan kiinnittää siihen, miten lainmuutos heijastuu talouteen, viranomaisten toimintaan, ympäristöön ja laajemmin yhteiskuntaan.

”Vaikutusten arviointia on lainvalmistelussa lisätty jo pitkään ja samaan aikaan lainvalmistelun resursseja on valtioneuvostossa kaiken aikaa vähennetty. Lainvalmistelijoiden ydinosaaminen on usein aivan muissa asioissa kuin vaikutusten arvioinnissa, mutta he ovat joutuneet ottamaan tämänkin työn itselleen. Suomesta puuttuu sellaisia virkamiehiä, jotka keskittyisivät yksinomaan vaikutusten arviointiin.”

Toisin sanoen lainvalmistelijat joutuvat myös arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia.

” ”Sipilän hallituskaudella poliittinen painostus lainvalmistelussa oli voimakasta.”

Perinteisesti lainvalmistelussa on hänen mukaansa keskitytty siihen, että uusi sääntely on johdonmukaista, ymmärrettävää ja perusteltua oikeusjärjestelmän näkökulmasta. Sen sijaan eduskunta on enemmän kiinnostunut siitä, miksi sääntelyä on muutettava ja mitkä ovat sen yhteiskunnalliset vaikutukset.

Timosen mielestä lainvalmistelun ongelmat johtuvat valtionhallinnossa juustohöylällä karsituista työtehtävistä. Eläkkeelle siirtyneiden tilalle ei ole palkattu läheskään aina uusia virkamiehiä.

”Tämä on todennäköisesti ollut taloudellisesti välttämätöntä. Huolellinen ja perusteellinen lainvalmistelu on usein hidasta, mutta virkatyön sovittaminen poliittisiin aikatauluihin on ajoittain hyvin vaikeaa. Toisaalta hidastelu ei myöskään ole mikään hyvä asia.”

Puutteellinen lainvalmistelu johtaa usein myös kustannusten kasvamiseen. Jos hallituksen esityksiin täytyy jälkeenpäin tehdä runsaasti korjauksia, siihen kuluu paljon virkamiesten työtunteja joko ministeriöissä tai eduskunnassa.

Ajoittain työtunteja on käytetty poliittisen painostuksen vuoksi myös sellaisiin lainmuutoksiin, joista tiedetään jo etukäteen, että eduskunta tuskin voi niitä säätää. Joulukuussa 2016 silloinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka herätti suurta huomiota ilmoittamalla, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen kiire ja poliittinen paine syrjäyttivät lainvalmistelun keskeiset periaatteet.

”Sipilän hallituskaudella poliittinen painostus lainvalmistelussa oli voimakasta, mihin oikeuskansleri Jonkka kiinnitti aiheellisesti huomiota. Poliitikot päättivät etukäteen, miten lainsäädäntöä piti valmistella eikä virkamiehillä ollut oikein sanansijaa, koska asia oli ikään kuin etukäteen päätetty mahdollisista oikeudellista ongelmista piittaamatta. Tästä syntyi jännite, joka purkautui lainvalmistelun arvosteluna. Jos lainvalmistelun legitimiteetti [hyväksyttävyys] on uhattuna, se on aina vakava ongelma ”, Timonen sanoo.

Hyvässä lainvalmistelussa hankitaan aina ensiksi riittävät tiedot muutettavasta säännöksestä, tehdään kansainvälistä vertailua ja pohditaan, millaisia vaihtoehtoja on toteuttaa poliitikkojen asettamat tavoitteet. Lähtökohtana on ajatus, että ministerit päättävät, minkä vaihtoehdon perusteella hallituksen esitys laaditaan.

”Mielestäni oikeuskansleri Jonkka arvosteli vuonna 2016 etenkin sitä, että poliitikot määrittävät etukäteen lainvalmistuksen lopputuloksen eivätkä tavoitetta, johon lainmuutoksella pyritään. Olen tästä samaa mieltä. Jos toimeksiantaja etukäteen päättää, mikä pitää olla lainvalmistelun lopputulos, lainvalmistelussa on aika vähän mahdollisuuksia punnita eri vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi. Silloin lainvalmistelu on ohjeistukseemme nähden puutteellista.”

” ”Virkakunta oli keväällä erittäin kovilla ja pandemian pahin vaihe keväällä laukesi kesälomakauden kynnyksellä.”

Suomessa jokainen ministeriö vastaa oman hallinnonalansa lainvalmistelusta ministerin toimeksiannosta. Siksi valmistelukäytännöissä on eroja.

Oikeusministeriö huolehtii valtioneuvoston yhteisestä lainvalmisteluohjeistuksesta ja osallistuu muiden ministeriöiden hankkeisiin erityisesti perusoikeuksia, tietosuojaa ja julkisoikeuden keskeistä sääntelyä koskevissa kysymyksissä.

Lainvalmisteluhankkeille ei siis ole olemassa yhtä ja yhtenäistä toteutusmallia. Yksittäisen toimeksiannon toteutuksen kannalta on eri asia, että lainvalmistelijoille annetaan tehtäväksi etsiä ratkaisua tiettyyn oikeudelliseen kysymykseen kuin ilmoittaa täsmällisesti, miten lainsäädäntöä muutettava.

Yksi keskeinen kysymys on myös se, mikä on virkamiehen tehtävä.

Lokakuussa eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan eduskunnan tiedonsaantioikeudesta, että ministeriöissä tapahtuvan virkamiesvalmistelun tehtävänä ei ole edistää tietyn esityksen läpimenoa muuten kuin objektiivisella ja riittävän seikkaperäisellä valmistelulla ja asioiden selvittämisellä.

Julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen ja virkamiehen vastuulla on toimia siten, että toiminta täyttää puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset.

”Jos jokin poliittinen tavoite lainsäädännön muuttamiseksi ei ole oikeudellisesti mahdollinen, virkamiesjohdon täytyy pystyä se ministerille sanomaan. Olen aiemmin osastopäällikkönä joutunut sanomaan toimeksiantajalle [ministerille], että annettua tehtävää ei ole mahdollista toteuttaa tai toimeksiantoa on muutettava.”

Nykyisen hallituksen aikana lainvalmistelun ongelmat kiteytyivät keväällä poikkeusoloissa etenkin valmiuslain käyttöönottoon ja soveltamiseen.

Perustuslakivaliokunta joutui toistuvasti huomauttamaan valtioneuvostoa vakavista oikeudellista ongelmista. Yksi keskeinen ongelma oli se, että valmiuslain käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset annettiin eduskunnalle yhdessä, vaikka ne pitäisi antaa erikseen.

Ulkopuoliselle saattoi perustuslakivaliokunnan moitteiden perusteella muodostua käsitys, että valtioneuvosto ei joko ymmärtänyt perustuslakivaliokunnan havaitsemia ongelmia tai ei yksinkertaisesti välittänyt niistä.

”En usko, että kyse olisi ollut kummastakaan enkä halua tässä yhteydessä yhtäkään kollegaani toisessa ministeriössä moittia. Olisi ehkä kuitenkin reilua ottaa huomioon, että kyse oli runsaan kolmen viikon aikana tapahtuneista kömmähdyksissä sellaisessa tilanteessa, jossa poliittinen paine kansanterveyden suojelemiseksi oli erittäin suuri. Ainakin osassa näissä tapauksista asetukset oli jo valmistelu siinä vaiheessa, kun eduskunta otti yksiselitteisesti kannan, että käyttöönottoasetus ja soveltamisasetus on annettava erikseen.”

Syksyllä taas perustuslakivaliokunta arvosteli valtioneuvostoa ankarasti tartuntatautilain muutoksista, joilla rajoitettiin ravitsemisliikkeiden toimintaa. Etukäteen oli jo tiedossa, että tartuntojen määrä alkaa hyvin todennäköisesti kesän jälkeen kasvaa. Herää siis kysymys, miksi muutoksia tartuntatautilakiin ei kirjoitettu valmiiksi kaikessa rauhassa kesällä, vaan taas kovassa kiireessä syksyllä.

”En pysty tähänkään kysymykseen vastaamaan arvioimatta muita virkamiehiä. Tätä en halua tehdä. Asiaa voi myös pohtia inhimillisestä näkökulmasta: virkakunta oli keväällä erittäin kovilla ja pandemian pahin vaihe keväällä laukesi kesälomakauden kynnyksellä. Tuskin olisi ollut mahdollista valjastaa koko lainvalmistelukoneistoa syksyä varten varautumiseen, vaan virkamiesjohdon oli pidettävä huolta ihmisistä ja samalla varmistettava, että lainvalmistelu toimii myös syksyllä.”

” ”Laki ei ole päämäärä vaan väline.”

Arvostelua on esitetty myös oikeusministeriötä kohtaan. Vuonna 2018 oikeusministeriössä toteutettiin kansliapäällikkö Timosen johtama organisaatiomuutos, jossa yli sata vuotta vanha lainvalmisteluosasto lakkautettiin. Monien asiasta perillä olevien mielestä osaston lakkauttaminen aiheutti lisää ongelmia lainvalmisteluun.

Organisaatiomuutoksessa entisen lainvalmisteluosaston tehtäviä hajautettiin kolmeen yksikköön. Ne ovat demokratian ja julkisoikeuden osasto, kriminaalipolitiikan ja rikosoikeuden osasto sekä yksityisoikeuden ja oikeudenhoidon osasto.

Timonen sanoo olevansa perillä organisaatiomuutokseen kohdistuvasta arvostelusta. Hän korostaa, että lainvalmisteluosaaminen ja -tehtävät ovat muutoksen takia laajemmin koko ministeriön käytössä ja muita ministeriöitä avustetaan vaikeissa oikeudellisissa kysymyksissä aivan niin kuin ennenkin.

”Kannattaa muistaa, että keskustelu lainvalmistelun ongelmista oli alkanut jo monta vuotta ennen organisaatiomuutosta ja sen jälkeen käynnistetyistä lainsäädäntöhankkeista aika vähän on vasta toteutettu. Lisäksi painotan, että uudistukseen jälkeen oikeusministeriö on saanut lisää resursseja nimenomaan sellaisiin lainvalmistelutehtäviin, joihin sisältyy merkittävästi muiden ministeriöiden hankkeisiin osallistumista ja niissä avustamista.”

Timosen mukaan uudistuksen keskeinen ideana oli liittää erilaiset oikeuspoliittiset ja lainvalmistelutehtävät paremmin toisiinsa. Saamansa palautteen perusteella oikeusministeriö on uudistuksen jälkeen onnistunut parantamaan muiden ministeriöiden avustamista ja neuvomista asioissa, jotka koskevat julkisoikeutta ja tietosuojakysymyksiä.

”Laki ei ole päämäärä vaan väline. Lainvalmistelun ei myöskään ole järkevää olla oikeusministeriössä erillään oikeuspoliittisesta työstä. Täällä oikeusministeriössä uudistukseen ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta aina on myös niitä, jotka kaipaavat vanhaa mallia. Tavoitteena on yhteinen valtioneuvosto ja sen resurssien painottaminen kaikissa ministeriöissä sellaisiin lainvalmistelutehtäviin, jotka hallitus asettaa etusijalle.”