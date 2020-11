Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ei vielä halua spekuloida valmiuslain käyttöönotolla. Tahdin alueilla pitää kuitenkin olla sellainen, että tulosta tulee, hän sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) patisti lauantaina edelleen alueita tiukkoihin koronatoimiin, jotta taudin leviämistä voidaan estää.

”Jos tuhat [tartuntaa] tulee viikossa Uudellamaalla, niin Suomella ei ole varaa jatkaa tällä epidemian hallinnan tyylillä. Eli tiukkoja toimia tarvitaan ja ne on alueellisesti tehtävä”, Kiuru sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmoitti perjantaina, että pääkaupunkiseutu siirtyi koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Leviämisvaihe on vakavin epidemian kolmivaiheisella asteikolla.

Kiuru totesi Ylellä, että syksyllä on sovittu, että tartuntanumerot pidetään perustason ja kiihtymisvaiheen välillä. Kiihtymisvaiheesta tullaan nopeasti alas tiukoilla toimilla, jotta tartuntaryppäät saadaan kuriin.

Hän ei halunnut toistaiseksi ottaa kantaa siihen, kuinka lähellä ollaan hetkeä, jolloin valmiuslaki olisi jälleen otettava käyttöön Suomessa, kuten tehtiin keväällä.

Valmiuslaki keskittäisi koronaviruksen torjuntaa hallitukselle, kun tällä hetkellä toimivalta on monin paikoin alueilla.

”Tässä vaiheessa ei ole järkevää spekuloida sillä, mitä tehdään jos tilanne äityy pahaksi. Itse lähden siitä, että me olemme sopineet, että syksyllä me menemme normaalilainsäädännön mukaisesti. Ja niin me menemme”, Kiuru sanoi.

Hän totesi, että alueellisesti on hyviä esimerkkejä onnistumisista.

”Samaan aikaan on sanottava, että tahdin pitää myös olla sellainen, että tulosta tulee, koska kansallisesta näkökulmasta viime kädessä valtiovaltaan se vastuu sitten liittyy”, Kiuru sanoi.

Kiurulta kysyttiin Ykkösaamussa, mitä tapahtuu, jollei tulosta tule esimerkiksi Uudellamaalla, missä koronavirusepidemia on edennyt pisimmälle, leviämisvaiheeseen.

”Silloin tietenkin harkitaan sitten vielä vahvempia lääkkeitä. On selvää, että emme voi ikuisesti tautimääriä nostaa, niitä pitää laskea.”

Kiuru kommentoi Ykkösaamussa myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän perjantaina ilmoittamia uusia toimia. Hän piti hyvänä sitä, että toimia tehtiin ja että ne tulevat voimaan koko Uudellamaalla.

Kiuru on aiemmin patistanut nimenomaan Uuttamaata toimiin.