Työnantajajärjestö lähtee palkkatasa-arvon edistämiseen tähtäävästä työryhmästä, koska sen mielestä sosiaali- ja terveysministeriö on rikkonut kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK aikoo tänään jättäytyä pois kolmikantaisesta työryhmästä, jossa valmistellaan palkkatietojen avoimuuden lisäämistä palkkatasa-arvon parantamiseksi. Työryhmällä on määrä olla kokous kello 14, mutta työnantajajärjestön edustaja Katja Leppänen kertoo HS:lle, ettei aio ilmestyä paikalle.

EK:ssa lähes 20 vuotta työskennellyt Leppänen kuvaa ratkaisua hyvin poikkeukselliseksi.

”Ainakaan minulla ei ole tietoa siitä, että olisimme koskaan aiemmin lähteneet kolmikantaisesta työryhmästä kesken toimikauden”, järjestön asiantuntijana työskentelevä Leppänen sanoo.

Kolmikannalla tarkoitetaan sitä, että valtio, työnantajapuoli ja työntekijäpuoli valmistelevat lakimuutoksia yhdessä.

Leppäsen mukaan EK:n irtautuminen johtuu siitä, että työryhmää johtava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rikkoo järjestön mielestä kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita.

”STM:n tasa-arvoyksikkö ei ole antanut mahdollisuutta työryhmän käsittelemän asian selvittämiseksi ja eri vaihtoehtojen punnitsemiseksi, vaan se on käytännössä päättänyt lopputuloksen etukäteen. Työmarkkinaosapuolilta haetaan vain hyväksyntää ministeriön itse jo tekemään päätökseen, ja tällaiseksi keppihevoseksi me emme voi suostua.”

Hallitusohjelman mukaan ”perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin”. Tarkoituksena on hallitusohjelman mukaan puuttua perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin nykyistä tiukemmin.

Palkansaajapuoli on suhtautunut palkkatietojen avoimuuteen selvästi työnantajapuolta suopeammin. Nykyisin luottamusmies voi pyytää tasa-arvovaltuutettua tutkimaan epäiltyä palkkasyrjintää. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vähän, minkä vuoksi hallitus haluaa lisätä palkka-avoimuutta.

EK:n Leppänen sanoo, ettei EK:kaan vastusta palkkatietojen avoimuuden lisäämistä täysin.

”Keinoista ei kuitenkaan ole käyty työryhmässä aitoa keskustelua. Jo toiseen kokoukseen STM toi valmistelemansa lakipykälän, joka lisäisi palkkatietojen avoimuutta radikaalisti. STM:n asenne on sellainen, että tätä asiaa on jo aiemmin selvitetty tarpeeksi. Me olemme eri mieltä.”

Leppänen ei halua avata ministeriön suunnitelman yksityiskohtia.

Kolmikantainen työryhmä selvitti palkkojen avoimuuden lisäämistä alkuvuodesta 2019. Silloinkin osapuolten näkemykset erosivat toisistaan.

Työnantajapuoli pelkää, että palkkatietojen laajamittainen avoimuus johtaisi palkkojen ”tasapäistämiseen”: työnantajat eivät enää uskaltaisi enää palkita parempia työntekijöitä, koska pelkäisivät selkkauksia. Palkkatietojen avoimuus helpottaisi myös työntekijöistä kilpailemista palkkatarjouksilla. Sitäkin työnantajapuoli vastustaa.

Leppänen kuitenkin painottaa, ettei EK:n protesti liity hallituksen kaavaileman uudistuksen sisältöön vaan nimenomaan työryhmän menettelytapaan. Hän sanoo EK:n tuoneen huolensa toistuvasti tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Thomas Blomqvistin (r) tietoon. Koska järjestön toivomia muutoksia työryhmän työssä ei ole tapahtunut, EK jättää työryhmän.

Leppänen sanoo EK:n palaavan mielellään työryhmään, jos keinoja palkka-avoimuuden lisäämiseksi aletaan työryhmässä käsitellä ”normaaleiden kolmikannan periaatteiden mukaisella tavalla”.

Työryhmä aloitti työnsä elokuussa, ja sen toimikausi on seitsemän kuukautta.