Esimerkiksi ravintoloiden rajoitukset ja koulujen etäopetus on mahdollista ilman valmiuslakia. Sen sijaan laajempiin liikkumisrajoituksiin tai esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolloin henkilökunnan työvelvoitteeseen tarvittaisiin valmiuslaki.

Valmiuslaki on poikkeusolojen laki, joka mahdollistaa vahvojakin perusoikeuksien rajoituksia. Sen tarkoituksena on muun muassa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä kriisioloissa. Nyt lain käyttöönotto on palannut jälleen keskusteluihin.­

Valmiuslain käyttöönotto palasi rytinällä koronaviruskeskusteluun maanantaina, kun sekä pääministeri Sanna Marin (sd) että presidentti Sauli Niinistö antoivat ymmärtää, ettei lain aktivoiminen ole poissuljettua, elleivät muut toimet tepsi koronaviruksen leviämisen estämisessä.

Viime keväänä valmiuslaki otettiin käyttöön koronaviruspandemian vuoksi. Laki oli voimassa maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen hallitus on pyrkinyt torjumaan koronavirusta normaalilainsäädännön kautta.

Mihin valmiuslakia tarvittaisiin nyt? Mitä hallitus voisi tehdä sen avulla toisin kuin normaalilainsäädännön puitteissa?

Viime keväänä, kun koronavirusta torjuttiin, suljettiin muun muassa ravintolat määräaikaisesti, kehotettiin ikäihmisiä pysymään kotona, rajoitettiin kokoontumisia ja suositeltiin laajasti etätöitä.

Näihin toimiin ei käytetty valmiuslakia. Vastaavat toimet ovat myös nyt mahdollisia ilman valmiuslain aktivoimista.

Kevään aikana valmiuslakia sen sijaan käytettiin muun muassa koulujen etäopetukseen siirtämiseen, joka oli yksi kansalaisten arkeen näkyvimmin vaikuttaneista toimista.

Tähänkään valmiuslakia ei enää tarvita, koska sittemmin perusopetuslakia on muutettu määräaikaisesti siten, että etäopetukseen voidaan siirtyä ilman valmiuslain aktivoimista.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen toteaakin Perustuslakiblogin kirjoituksessaan, että on syytä muistaa, ettei valmiuslaki ole ihmetyökalu. Se ei sovellu kaikkeen.

Käytännössä se mahdollistaisi nykytilanteessa joitakin sellaisia toimia, joita ei nyt voida tehdä normaaliolojen lainsäädännön puitteissa.

Se mahdollistaisi muun muassa luopumisen terveydenhuollon velvoitteesta noudattaa kiireettömän hoidon määräaikoja, kuten tehtiin keväällä.

Se mahdollistaisi myös terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteen soveltamisen. Toisin sanoen alan koulutettua henkilökuntaa voitaisiin määrätä sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Laki mahdollistaisi myös tietyistä alan työehdoista joustamisen.

Lisäksi valmiuslakia tulkittiin keväällä niin, että sen puitteissa rajoitettiin liikkumista Uudeltamaalta muuhun Suomeen. Vastaavat liikkumisrajoitukset tai esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellot voisivat siis olla mahdollisia valmiuslain kautta.

”Kun seuraavan kerran sanotaan, että maahan tarvitaan valmiuslaki, on tämän sanojalta syytä kysyä tarkoittaako hän, että tarvitaan hoitotakuun poisto, koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön työvelvollisuus, liikkumisrajoituksia maan sisällä tai vastaavaa. Jos hän vastaa, että tarvitaan jotain ihan muuta, on syytä kysyä, miten tuo asia hänen mielestään kytkeytyy valmiuslakiin tai poikkeusoloihin”, Rautiainen kirjoittaa.

Mitä tulee esimerkiksi kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta luopumiseen, voi kynnys vastaaviin toimiin nyt olla korkealla, Rautiainen arvioi. Kevään jäljiltä Suomessa on jo paljon hoitovelkaa.

Valmiuslain käytöllä on hyvin vahvat ehtonsa. Lain suomia toimivaltuuksia voidaan esimerkiksi käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden. Toimivaltuuksia voidaan käyttää myös vain silloin, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaaleilla toimivaltuuksilla.

Kevään kokemusten jälkeen hallitus alkoi uudistaa tavanomaista lainsäädäntöä siten, että se antaisi paremmat työkalut pandemian torjumiseen eikä valmiuslakiin välttämättä olisi tarvetta turvautua.

Osiltaan tavanomaiseen lainsäädäntöön on jo tehty muutoksia. Muutoksia on tekeillä myös lisää. Tartuntatautilain määräaikainen muutos on määrä saada eduskuntaan pian, vuodenvaihteen tienoilla.

Lain myötä kuntien ja aluehallintovirastojen toimivaltuudet kasvaisivat esimerkiksi niin, että ne voisivat sulkea tiettyjä elinkeinotoimintaan tai harrastustoimintaan liittyviä julkisia tiloja, kuten ostoskeskusten yleisiä tiloja.

Tällaisten julkisten tilojen sulkemiseen valmiuslain ei ole katsottu soveltuvan, joten sen aktivoiminen ei auttaisi asiaa, jos vastaavia tiloja haluttaisiin sulkea.

Nykyisen tartuntatautilain puitteissa on taas voitu sulkea vain tiettyjä toimintoja. Näihin kuuluvat sote-yksikköjen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tilat, mutta eivät elinkeinotoiminnan tilat laajemmin, kertoo hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori vastaa kysymykseen valmiuslain tarpeesta periaatteellisella tasolla. Hän korostaa valmiuslain etuja suhteessa siihen, että tavanomaista lainsäädäntöä muutetaan väliaikaisesti erilaisten poikkeustoimien mahdollistamiseksi.

”Ei se mikään mörkö ole”, hän sanoo valmiuslaista.

”Muotoilisin näin, että jos vaihtoehdot ovat valmiuslain käyttöönotto tai taas valmiuslain sivuuttaminen tavalliseen lainsäädäntöön lisättävillä määräaikaisilla poikkeussäännöksillä, niin ehdottomasti olen valmiuslain kannalla”, Tuori sanoo.

Hänen perusteensa on se, että valmiuslain käyttöön on rakennettu moniportaiset mekanismit, joiden tarkoituksena on estää harkitsemattomat toimenpiteet ja suojata kansalaisten perusoikeuksia sekä mahdollistaa eduskunnan kontrolli.

Lakia aktivoitaessa on ensin todettava poikkeusolot yhteistoiminnassa valtioneuvoston ja presidentin kesken.

Sen jälkeen eduskunta päättää, saako valtioneuvoston esittämä valmiuslain käyttöönottoasetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn ajan vai sitä lyhyemmän ajan. Jos valmiuslain toimivaltuuksien soveltaminen edellyttää valtioneuvoston asetusta, myös tällainen soveltamisasetus on annettava eduskunnalle, jolla on mahdollisuus kumota kokonaan tai osittain myös soveltamisasetus.

Tuorin mielestä ongelmallista on, että poikkeustoimia tavalliseen lainsäädäntöön tuotaessa nämä mekanismit tavallaan sivuutetaan. Kontrolli esimerkiksi perusoikeuksien rajoittamisesta ei ole yhtä vahvaa kuin valmiuslain oloissa.

”Normaali lainsäädäntö ja poikkeusolojen lainsäädäntö pitäisi pitää erossa toisistaan”, hän sanoo.