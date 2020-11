Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri saa suurimman potin valtiovarainministeriön tiistaina päättämistä koronatuista. Tartuntoihin suhteutettuna sen saama tuki on sairaanhoitopiirien pienin.

Hallitus jakaa sairaanhoitopiireille 200 miljoonan euron avustuksen koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän kompensoimiseksi. Valtiovarainministeriö päätti tukien jaosta tiistaina.

Valtiovarainministeriön mukaan avustus on yleisavustus koronapandemiasta maaliskuun puolivälin jälkeen sairaanhoitopiireille aiheutuneiden kustannusten ja taloudellisen alijäämän kompensoimiseksi.

”Sairaanhoitopiireille on aiheutunut koronaepidemian vuoksi kustannuksia muun muassa varautumisesta, torjunnasta, potilaiden hoidosta ja irtaimiston hankinnasta. Myös tuloissa on tapahtunut vähentymistä, kun toimintoja on jouduttu lykkäämään eikä palveluita ole tuotettu siten kuin normaaliolosuhteissa”, ministeriön tiedotteessa kirjoitetaan.

Euromääräisesti eniten tukea myönnettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus). Se sai tukieuroista 36 prosenttia.

Alueella todettuihin tartuntoihin nähden Husin alueen tukipotti on kuitenkin sairaanhoitopiirien pienin. Yhtä tartuntaa kohti Husin alue sai noin 5 130 euroa tukea. Eniten tukea jaettiin yhtä tartuntaa kohti Satakunnan sairaanhoitopiiriin, joka sai yhtä tartuntaa kohti tukea yli 43 700 euroa. Toiseksi eniten tukea jaettiin yhtä tartuntaa kohti Etelä-Karjalaan, joka sai tartuntaa kohti 32 700 euroa.

Katso tilanne sairaanhoitopiirissäsi:

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan 80 prosenttia tuista jaettiin sairaanhoitopiirin asukasmäärän ja viidesosa sairaanhoitopiirissä toteutuneiden hoitokustannusten sekä tehtyjen koronavirustestien perusteella.

Valtiovarainministeriön päättämien tukien jakautuminen muistuttaa valtion kunnille valtionosuuksina jakaman koronatuen maantieteellistä jakautumista.

HS kertoi keskiviikkona 18. marraskuuta, että valtio on myöntänyt kunnille koronatukea valtionosuuksina yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa. Tukia jaetaan palvelujen ylläpitämiseksi sekä testaukseen ja tartuntojen jäljitykseen. Yhtä tartuntaa kohti kyseistä tukea on maksettu selvästi eniten Satakunnan maakuntaan.

Lue lisää: Varkaus saa 880 000 euroa koronatukia tartuntaa kohti – näin kuntien koronatuet jakautuvat

Valtiovarainministeriön tiistaina päättämät tuet ovat osa hallituksen neljättä lisätalousarviota.

Sairaanhoitopiireille myönnetty avustus on osa valtion kunnille antamaa koronatukea. Sairaanhoitopiirien tukemiseksi on käynnistetty myös toinen avustushaku, jossa sairaanhoitopiireille jaetaan vielä 200 miljoonaa euroa lisää. Tuen hakuaika päättyi perjantaina 20. marraskuuta.

Päätökset kyseisen tuen jakamisesta tehdään kuluvan vuoden joulukuussa, jos eduskunta hyväksyy lisätalousarvioesityksen esitetyn mukaisesti.

Apua oli mahdollista saada ainoastaan hakemuksesta. Tukea myönnettiin kaikille sairaanhoitopiireille.

Tuki maksetaan sairaanhoitopiireille joulukuussa.