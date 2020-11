Helsingin pormestari arvostelee Krista Kiurun pikavauhtia järjestämää koronakokousta: ”Toivoisin, että sivistysvaltiossa vuoropuhelua voitaisiin käydä muilla tavoin kuin lähettämällä kokouskutsuja edellisenä iltana.”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ei osallistunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tiistaina järjestämään verkkokokoukseen. Kiuru oli kutsunut Uudenmaan kuntien johtajat ja tartuntatautiviranomaiset keskustelemaan uusista rajoitustoimista koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Tiettävästi kaikki kokouksen osallistujat eivät katsoneet Vapaavuoren poisjääntiä hyvällä. Vapaavuori puolestaan arvostelee kovin sanoin tapaa, jolla Kiuru kutsui kokouksen koolle.

”Kutsu tiistaina kello 11 järjestettävään Skype-kokoukseen tuli maanantai-iltana hieman ennen kello kahdeksaa. Tällainen toiminta on täysin epäuskottavaa. Toivoisin, että sivistysvaltiossa vuoropuhelua voitaisiin käydä muilla tavoin kuin lähettämällä kokouskutsuja edellisenä iltana”, Vapaavuori sanoo.

Hänen mielestään pikavauhtia kokoon kutsuttava suuri epävirallinen verkkokokous ei ylipäätään ole paikka, jossa koronatoimia voidaan uskottavasti edistää.

”En nähnyt tarpeelliseksi siirtää sovittuja menoja sen takia.”

Vapaavuori kertoi tiistaina aamulla järjestämässään tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseutu päättää torstaina uusista tiukemmista rajoitustoimista. Helsinki, Espoo ja Vantaa aikovat muun muassa sulkea liikuntatilat ja kirjastot, kieltää yleisötilaisuudet ja siirtää toisen asteen oppilaitokset etäopetukseen.

Vapaavuoren tiedotustilaisuus alkoi kello 10.30. Tiedotustilaisuuden kysymysosuus oli yhä käynnissä, kun Kiurun koolle kutsuma kokous alkoi.

Ministeri Kiuru peräänkuulutti maanantaina Uudeltamaalta julkisesti lisätoimia heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Hän ei anna suoraa vastausta kysymykseen siitä, pitääkö hän Vapaavuoren tiistaina esittelemiä pääkaupunkiseudun toimia ja niiden aikataulua riittävinä.

”Tänään kävimme Uudenmaan kuntajohtajien ja koronayhteistyöryhmän kanssa kaikki mahdolliset toimet läpi. Olimme kaikki kokouksessa hyvin yksimielisiä siitä, että kaikki valtioneuvoston suosittamat toimet tehdään nyt täysimääräisesti Uudellamaalla. Myöskin aikataulun osalta saimme tietää, että Uudenmaan kunnat ja tartuntatautiviranomaiset sitoutuvat entistä nopeampaan ja ripeään toimeenpanoon”, Kiuru vastaa.

Vapaavuoren poisjääntiä kokouksesta hän ei halua arvioida. Kiurun mukaan pormestari Vapaavuori arvioi itse, mitä tapaamisia hän pitää tärkeinä ja mitä ei.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kiitti tiistaina Vapaavuorta sekä Vantaan ja Espoon kaupunginjohtajia ja Husia uusista rajoitustoimista. Marinin mukaan ne ovat painavia ja tarpeen.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) osallistui Kiurun koolle kutsumaan kokoukseen. Hän on kuitenkin Vapaavuoren kanssa samaa mieltä siitä, että kokouksen muoto oli ongelmallinen.

”Kun neuvonpitoon oli kutsuttu sata ihmistä, ei se ollut sellainen paikka, jossa olisi voitu keskustella tilanteesta”, Viljanen sanoo.

Nurmijärven kunnanjohtaja, entinen kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä puolestaan luonnehtii Kiurun järjestämää kokousta hyödylliseksi. Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on tähän mennessä reagoitu siihen, mitä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut.

Pendelöinti isoihin kaupunkeihin on runsasta, ja siksi pääkaupunkiseudun linjaukset otetaan käyttöön, vaikka kehyskuntien oma tautitilanne olisi parempi.

”Perjantaina me toteutimme samat toimet kuin pääkaupunkiseutu, mutta jopa hieman tiukemmin. Esimerkiksi koululaiskuljetuksissa alakoulujen oppilaille ja autonkuljettajille tuli maskisuositus”, Mäkelä sanoo.

Sekä Mäkelä että Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula (kok) pitävät hyvänä, että Vapaavuoren tiedotustilaisuudesta kehyskuntiin tuli ennakkovaroitus siitä, mitä pääkaupunkiseudun koronanyrkki torstaina päättää.

”Esimerkiksi viime perjantaina me saimme kello 15 tiedon, että avi (aluehallintovirasto) oli rajoittanut yleisötilaisuudet Uudellamaalla 20 henkeen. Ilman omaa varautumista meille olisi jäänyt hyvin vähän aikaa reagoida. Avin päätös ei ole suositus tai toive, se on käsky”, Ujula sanoo.

Porvoossa on hyvin tarkkaan seurattu nimenomaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän toimintaa, koska siinä on mukana kaupunkien edustus.

Kaupungeissa joudutaan punnitsemaan, mitä inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia eri rajoituksilla ja suosituksilla on koululaisille, yrittäjille tai syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.

”Kaikkihan me olemme yhtä mieltä siitä, että tilannekuva epidemiassa on heikentynyt. Mutta päätöksenteossa on hyvä olla mukana laaja asiantuntemus, ettei asioita käsitellä vain ja ainoastaan lääketieteellisestä näkökulmasta”, Ujula sanoo.