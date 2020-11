Keväällä, ennen valmiuslain käyttöönottoa, hallitus pyysi eduskuntaryhmät koolle keskustelemaan asiasta. Oppositiossa toivotaan, että kutsu kävisi myös nyt, jos valmiuslain käyttöönottoa harkitaan.

Oppositio peräänkuuluttaa parlamentaarista keskustelua koronatilanteen kiihtymisestä ja valmiuslain mahdollisesta aktivoimisesta.

Keväällä, kun valmiuslain käyttöönottoa mietittiin ensimmäistä kertaa koronan vuoksi, hallitus kutsui kaikki eduskuntaryhmät koolle.

Nyt vastaavaa kutsua ei ole kuulunut, oppositiopuolueista kerrotaan. Toiveena on, että näin kävisi, jos valmiuslain kaltaisia tiukkoja toimia harkitaan.

”Minun mielestäni on asianmukaista, että jos tällaisiin poikkeuksellisiin järjestelyihin pyritään tai mennään, niin siitä pidetään kaikki eduskuntaryhmät informoituna, ettei ainakaan synny tarpeetonta poliittista riitaa”, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Samaa mieltä on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

”Jos hallitus pohtii valmiuslain käyttöä, niin viimeistään se tarkoittaa sitä, että asiaa pitää käsitellä parlamentaarisesti, ja minä odotan, että meihinkin ollaan yhteydessä”, hän sanoo.

”Edelleenkin tämä korona on ihan yhteinen vihollinen eikä tunne hallitus-oppositio-rajoja. Keväälläkin me tuimme hallitusta näissä [päätöksissä].”

Hallitus on keskiviikkoiltana koolla pohtimassa, mitä keinoja se voisi seuraavaksi ottaa käyttöön koronaviruksen taltuttamiseksi.

Se saa muun muassa tilannekuvan epidemian leviämisestä, keskustelee alueellisista toimista ja käy läpi valmiuslain käyttöönoton kriteerejä. Tarkoituksena on käydä ennalta läpi, millaisissa tilanteissa valmiuslaki pitäisi ottaa käyttöön ja miltä osin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Säätytalon neuvotteluihin saapuessaan, ettei hän näe, että tällä hetkellä oltaisiin tilanteessa, jossa valmiuslaki tulisi ottaa käyttöön.

”Me emme ole tällä hetkellä siinä tilanteessa, mutta on hyvä käydä tämä keskustelu jo nyt”, hän sanoi.

Valmiuslaista käytävän keskustelun taustalla on viime päivinä pahentunut tautitilanne, erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä koronavirus on edennyt niin kutsuttuun leviämisvaiheeseen. Leviämisvaihe on vakavin epidemian kolmivaiheisella asteikolla, jonka sosiaali- ja terveysministeriö määritteli syyskuussa julkaisemassaan toimintasuunnitelmassa.

Valmiuslaki on poikkeusolojen laki, joka mahdollistaa vahvojakin perusoikeuksien rajoituksia. Sen tarkoituksena on muun muassa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä kriisioloissa.

Orpon mielestä kaikki muut keinot on katsottava, ennen kuin valmiuslakiin turvaudutaan.

”Minusta valmiuslaki on hyvä olla siellä reservissä, mutta se on viimesijainen väline”, hän sanoo.

”Nyt ollaan opittu niin paljon viime kevääseen verrattuna sekä koronasta että sen estämistoimista, että nyt vaan Uudellemaalle tiukat tarpeenmukaiset rajoitukset ja jos niillä ei päästä tuloksiin, niin sen jälkeen vasta on sen paikka, että harkitaan valmiuslakia”, hän sanoo.

Halla-aho ei ota suoraan kantaa valmiuslain aktivoimisen tarpeeseen. Hän korostaa ylipäätään, että hallitus on se taho, jolla käytössään tarvittavat asiantuntijaresurssit ja hallinto, joita tarvitaan oikean tilannearvion tekemiseen ja oikeiden toimien arvioimiseen.

”Meille ei ole tullut hallituksen suunnalta minkäänlaista keskustelupyyntöä tai tiedoksiantoa tästä tilanteesta. Oletan, että tässä vaiheessa kyse on enemmänkin spekulaatiosta ja ikään kuin eräänlaisesta painokkaasta kehotuksesta ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita voidaan tehdä ilman valmiuslain käyttöönottoa”, hän sanoo.