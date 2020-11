Pääministeri Marin vastasi lokakuun 20. päivänä Martti Hetemäen lähettämään sähköpostiin, jossa tämä kehotti hallitusta pohtimaan valmiuslain käyttöönottoa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli pääkaupunkiseutua ja hallituskumppaneitaan koronaviruksen torjuntaan liittyvästä päätöksenteosta lokakuussa. HS sai haltuunsa sähköpostin, jonka Marin lähetti lokakuun 20. päivänä Martti Hetemäelle. Hetemäki on entinen valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, joka oli jäänyt pois tehtävästä syyskuun lopussa.

Viestinvaihto alkoi Hetemäen lähettämästä sähköpostista, jossa tämä esitti huolensa pahenevasta koronavirustilanteesta ja suositteli hallitusta pohtimaan valmiuslain käyttöönottoa.

”Ohessa on käyttöösi laatimani muistio valmiuslain käyttöönotosta. Keskustelin eilen asiasta [oikeuskansleri] Tuomas Pöystin kanssa. Minusta hallituksen kannattaisi pyytää hänen näkemystä valmiuslain käyttöönotosta. Lähetin tänään [valtiovarainministeri] Matti Vanhaselle viestin, jossa totesin, että olen lähettämässä pääministerille asiasta viestin. Samoin informoin [vt. kansliapäällikkö] Juha Majasta”, Hetemäki kirjoitti.

Marin ilmaisi myöhemmin samana iltapäivänä lähettämässään vastauksessa jakavansa Hetemäen huolen tautitilanteen heikkenemisestä.

”Olen syvästi turhautunut siihen, ettei tilanteen vakavuutta laajasti ymmärretä. Hallituksen sisälläkin on vaikeuksia saada riittäviä toimia läpi eri puolueiden epäröinnistä johtuen. Alueilla on välineitä tehdä ennakoivia ja nopeita toimia, mutta rohkeutta puuttuu. Erityisesti kannan huolta pääkaupunkiseudun toimien vaatimattomuudesta. Näen, että nyt tarvittaisiin ennakoivia, nopeita ja voimakkaita toimia epidemian hillitsemiseksi”, Marin kirjoitti.

Pääministeri kertoi Hetemäelle myös pyytäneensä selvitystä valmiuslain käyttöönoton juridista ulottuvuuksista.

”Oikeudellinen ja poliittinen kynnys valmiuslain käyttöönotolle on korkea. Näin tulee toki ollakin.”

Marin arvioi lokakuun 20. päivänä, että nopeilla ja voimakkailla toimilla Suomi voisi selvitä myös vähemmillä taloudellisilla vaurioilla.

”Suomen oikeudellinen kehikko ja mahdollisuutemme toimia nojaavat kuitenkin toimien välttämättömyyteen, ei ennakointiin. Tämä on johtamisen näkökulmasta suuri haaste”, hän arvioi vastauksessaan Hetemäelle.

Viestinvaihdosta uutisoi perjantaina myös Yle.

Tämän sähköpostivastauksen pääministeri Marin lähetti Martti Hetemäelle lokakuussa.­

Valmiuslain käyttöönoton edellytyksiä selvitti lopulta alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Hallitus käsitteli Lankisen valmistelemaa muistiota neuvottelussaan kuluvan viikon keskiviikkona eli reilu kuukausi HS:n näkemän sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen.

Muistion mukaan valmiuslain määritelmä hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta tartuntataudista voi täyttyä, mutta valmiuslain käyttöönottoon ei ainakaan vielä tällä hetkellä ole tarvetta. Poikkeusolojen toteaminen perustuu välttämättömään tarpeeseen ottaa käyttöön valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia.

Maanantaina hallitus arvosteli julkisesti Uuttamaata siitä, ettei alueella ole tehty kaikkia hallituksen suosittamia rajoitustoimia. Tiistaina Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi pääkaupunkiseudun tekevän uusia toimia, ja ne esiteltiin perjantaina. Vapaavuori myös arvosteli viikolla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) toimintaa kovin sanoin.

Jo lokakuussa Marin ja Kiuru patistivat alueita tiukempiin rajoitustoimiin. Silloin hallitus ei julkisesti nimennyt alueita, jotka eivät hallituksen mielestä olleet tehneet tarpeeksi. Marinin vastaus kuitenkin osoittaa, että arvostelu kohdistui etenkin pääkaupunkiseutuun.

Lokakuun lopulla Vapaavuori sanoi HS:lle ihmettelevänsä ajatusta siitä, ettei pääkaupunkiseutu olisi toiminut riittävän ponnekkaasti.

”Minun on hyvin vaikea ymmärtää, mitä vielä olisi pitänyt tehdä”, Vapaavuori sanoi silloin.

Hallituksen sisäisistä kiistoista julkisuuteen on noussut Kiurun ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) erimielisyys matkustusrajoituksista. Kiuru on ajanut kesällä ja syksyllä tiukempia rajoituksia kuin Lintilä. Lintilä on ilmaissut toistuvasti huolta matkailun hankalasta tilanteesta.

Tiettävästi myöskään esimerkiksi Rkp ei ole ollut yhä hanakka päättämään rajoituksista kuin Sdp.